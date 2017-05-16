13:39, 16 Mayıs 2017 Salı

Açlık grevindeki Filistinli mahkumların sağlık durumu kötüleşti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail hapishanelerindeki kötü şartları protesto etmek için 29 günden beri toplu açlık grevini sürdüren Filistinli mahkumların sağlık durumlarının her geçen gün daha da kötüleştiği bildirildi.

"Özgürlük ve Haysiyet Grevi" ismiyle devam eden eylemi takip etmek için Filistinliler tarafından oluşturulan Medya Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, açlık grevindeki mahkumların yüzde 90'ının sağlık durumunun ciddi derecede ağırlaştığı aktarıldı.

Mahkumların sürekli kustukları, zaman zaman bilinçlerini yitirerek bayıldıkları ve her birinin yaklaşık 20 kilo verdiği belirtilen açıklamada, İsrail'in durumu kötüleşen mahkumları naklettiği saha hastanesinin olması gereken temel tıbbı ekipmandan bile yoksun olduğu kaydedildi.

İsrail hapishanelerindeki bin 500'den fazla Filistinli mahkum 17 Nisan'da "İsrail'in keyfi uygulamalarına son vermesi talebiyle başlattığı" açlık grevini sürdürüyor. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, aile ziyaretlerine kısıtlama getirilmemesi, hücre hapsi ve idari tutukluluk uygulamalarına son verilmesi Filistinli mahkumların talepleri arasında yer alıyor.