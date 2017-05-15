13:49, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Ã‡inâ€™deki 'KuÅŸak ve Yol Forumu'nun ardÄ±ndan

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡inâ€™deÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 29 liderin katÄ±lÄ±mÄ±yla 14-15 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenenÂ KuÅŸak ve Yol UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi ForumuÂ Ã§erÃ§evesinde ticaret, ekonomi, eÄŸitim ve insani yardÄ±m alanÄ±nda Ã§ok sayÄ±daÂ anlaÅŸma imzalandÄ±.Â

BaÅŸkent Pekinâ€™de iki gÃ¼n sÃ¼ren forum, 130 Ã¼lke ve 70 uluslararasÄ± kuruluÅŸtan temsilcileri bir araya getirdi. 29 Ã¼lkenin devlet baÅŸkanÄ± veya baÅŸbakan dÃ¼zeyinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± forumda bin 500 delege hazÄ±r bulundu.

Tarihi Ä°pek Yoluâ€™nun modern kara, demir, deniz ve havayollarÄ±yla canlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± konu alan KuÅŸak ve Yol Forumu'nda ana gÃ¼ndem ekonomi, ticaret ve ulaÅŸtÄ±rma projeleri oldu.

Ã‡inâ€™den baÅŸlayarak Asya ve Avrupaâ€™yÄ± birbirine baÄŸlamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len projenin, TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nerdiÄŸi Orta Koridor Projesi ve Ä°pek Yolu GiriÅŸimi Kervansaray Projesi ile de uyumlu olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

KuÅŸak ve Yol kapsamÄ±nda Ã‡in ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda "UluslararasÄ± TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ve Koordinasyon Stratejisi AnlaÅŸmasÄ±" ve "KuÅŸak ve Yolâ€™un Ä°nÅŸasÄ± ve Standart Ä°ÅŸbirliÄŸini GÃ¼Ã§lendirme Ortak Ä°nisiyatifi" imzalandÄ±.

Bunun yanÄ± sÄ±ra iki Ã¼lke arasÄ±nda "SuÃ§lularÄ±n KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ä°adesi AnlaÅŸmasÄ±", "UluslararasÄ± KarayollarÄ± Ãœzerinde TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k AnlaÅŸmasÄ±" ve "Ã‡in Halk Cumhuriyeti ile KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezlerinin KurulmasÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸma"ya imza atÄ±ldÄ±.