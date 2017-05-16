13:53, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Suriye'de DoÄŸu Guta'ya saldÄ±rÄ±larda 6 Ã¶lÃ¼, 30 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin baÅŸkentiÂ Åžam'daÂ BeÅŸÅŸar EsedÂ rejiminin ve destekÃ§isiÂ yabancÄ± silahlÄ± gruplarÄ±nÂ kuÅŸattÄ±ÄŸÄ±Â DoÄŸu GutaÂ bÃ¶lgesindekiÂ HammuriyeÂ veÂ SakbaÂ beldelerine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larda 6 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, en az 30 sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DoÄŸu Guta'daki sivil savunma ekiplerinden Mahmut Adem, Esed rejiminin Hammuriye ve Sakba beldelerinde sivil yerleÅŸim yerlerini fÃ¼zelerle hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

SaldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda Ã§ocuk ve kadÄ±nlarÄ±n da bulunduÄŸu 6 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 30 sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Adem, yaralÄ±larÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±nda endiÅŸe ettiklerini dile getirdi.

YaralÄ±larÄ±n en yakÄ±n saÄŸlÄ±k noktalarÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden Adem, "Olay yerine giden sivil savunma ekipleri de fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ± ama Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r iyiler. 6'dan fazla fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± oldu." dedi.

Åžam kÄ±rsalÄ±ndaki sivil savunmanÄ±n internet Ã¼zerinden yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± arama kurtarma gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde, rejimin fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nda vurulan binalarÄ±n yerle bir olarak enkaza dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.