14:23, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Suudi Arabistan'dan 300 Suriyeli aileye yardÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan UluslararasÄ± Suriyeli KardeÅŸlerle YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma Ofisi TÃ¼rkiye Åžubesi tarafÄ±ndan, AdÄ±yaman'da barÄ±nan 300 Suriyeli aileye temizlik malzemesi yardÄ±mÄ±nda bulunuldu.

Suudi Arabistan UluslararasÄ± Suriyeli KardeÅŸlerle YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma Ofisi TÃ¼rkiye Åžubesince temin edilen temizlik malzemeleri, AdÄ±yaman Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi yetkililerine teslim edildi. DerneÄŸin organizasyonuyla AtatÃ¼rk KapalÄ± Spor Salonu bahÃ§esinde toplanan 300 Suriyeli aileye, temizlik malzemeleri verildi.

AdÄ±yaman Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± FadÄ±l AkkuÅŸ, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriyelilere yardÄ±m etmeye devam ettiklerini ve Ramazan ayÄ±nÄ±n yaklaÅŸmasÄ±yla yardÄ±mlara hÄ±z verdiklerini belirtti.

Suriyelilere Suudi Arabistanâ€™dan gÃ¶nderilen yardÄ±mlarÄ± daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan AkkuÅŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Dernek olarak ÅŸu ana kadar AdÄ±yaman'da bulunan Suriyeli kardeÅŸlerimize ve yetim ailelerimize elimizden geldiÄŸi kadar yardÄ±m yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Åžu an Ã¼Ã§ aylara girdik. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z daha da yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Bir taraftan Suriyeli ailelere yardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±rken diÄŸer taraftan da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde AdÄ±yaman'daki yetim ailelerimize de gÄ±da kolisi yardÄ±mlara devam edeceÄŸiz."

YapÄ±lan yardÄ±mlardan dolayÄ± mutlu olduklarÄ±nÄ± ifade eden Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lardan Mahmut El Nars ise TÃ¼rkiye'den memnun olduklarÄ±nÄ± kaydederek yapÄ±lan yardÄ±mlarda emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r etti.