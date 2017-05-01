Suudi Arabistan'dan 300 Suriyeli aileye yardÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suudi Arabistan UluslararasÄ± Suriyeli KardeÅŸlerle YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma Ofisi TÃ¼rkiye Åžubesi tarafÄ±ndan, AdÄ±yaman'da barÄ±nan 300 Suriyeli aileye temizlik malzemesi yardÄ±mÄ±nda bulunuldu.
Suudi Arabistan UluslararasÄ± Suriyeli KardeÅŸlerle YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma Ofisi TÃ¼rkiye Åžubesince temin edilen temizlik malzemeleri, AdÄ±yaman Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi yetkililerine teslim edildi. DerneÄŸin organizasyonuyla AtatÃ¼rk KapalÄ± Spor Salonu bahÃ§esinde toplanan 300 Suriyeli aileye, temizlik malzemeleri verildi.
AdÄ±yaman Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± FadÄ±l AkkuÅŸ, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriyelilere yardÄ±m etmeye devam ettiklerini ve Ramazan ayÄ±nÄ±n yaklaÅŸmasÄ±yla yardÄ±mlara hÄ±z verdiklerini belirtti.
Suriyelilere Suudi Arabistanâ€™dan gÃ¶nderilen yardÄ±mlarÄ± daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan AkkuÅŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Dernek olarak ÅŸu ana kadar AdÄ±yaman'da bulunan Suriyeli kardeÅŸlerimize ve yetim ailelerimize elimizden geldiÄŸi kadar yardÄ±m yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Åžu an Ã¼Ã§ aylara girdik. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z daha da yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Bir taraftan Suriyeli ailelere yardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±rken diÄŸer taraftan da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde AdÄ±yaman'daki yetim ailelerimize de gÄ±da kolisi yardÄ±mlara devam edeceÄŸiz."
YapÄ±lan yardÄ±mlardan dolayÄ± mutlu olduklarÄ±nÄ± ifade eden Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lardan Mahmut El Nars ise TÃ¼rkiye'den memnun olduklarÄ±nÄ± kaydederek yapÄ±lan yardÄ±mlarda emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r etti.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "20 senedir, 30 senedir kendi Ã¼lkenizi diÄŸer yanlÄ±ÅŸ ideolojilerden koruduÄŸunuz gibi bu FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±ndan da koruyunuz. KorumanÄ±z iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye hazÄ±rÄ±z. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± daima yanÄ±nÄ±zdadÄ±r. 25 yÄ±ldÄ±r birlikte yaptÄ±klarÄ±mÄ±z, yapacaklarÄ±mÄ±zÄ±n teminatÄ±dÄ±r" dedi
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Suudi Arabistan UluslararasÄ± Suriyeli KardeÅŸlerle YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma Ofisince, AdÄ±yaman'da barÄ±nan 300 Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± aileye temizlik malzemesi yardÄ±mÄ±nda bulunuldu
Esed rejimi ve destekÃ§isi yabancÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± DoÄŸu Guta'da dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 6 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da olduÄŸu en az 30 sivil yaralandÄ±
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