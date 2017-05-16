GÃ¼ncelleme: 01:20, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

'TÃ¼rkiye'de 15 milyon hipertansiyon hastasÄ± var'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± UzmanlÄ±k DerneÄŸi (TÄ°HUD) BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Kerim GÃ¼ler,Â 17 MayÄ±s DÃ¼nya Hipertansiyon GÃ¼nÃ¼Â dolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â hipertansiyonun hayatÄ± tehdit eden en Ã¶nemli hastalÄ±klardan olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bir damar sorunu olan hipertansiyonun, kalp ve damar sistemini etkilemesinin kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olduÄŸunu ifade eden GÃ¼ler, yapÄ±lan tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalara raÄŸmen kalp damar hastalÄ±klarÄ±nÄ±n son 20 yÄ±lda bÃ¼yÃ¼k bir artÄ±ÅŸ gÃ¶stererek, dÃ¼nyadaki hastalÄ±k kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin Ã¼Ã§te birinin nedeni olduÄŸunu dile getirdi.

2020'DE HÄ°PERTANSÄ°YON NEDENÄ°YLE 23,4 MÄ°LYON Ä°NSANIN HAYATINI KAYBETMESÄ° Ã–NGÃ–RÃœLÃœYOR

GÃ¼ler, "DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ verilerine gÃ¶re, 2005'te 17,5 milyon kiÅŸi hayatÄ±nÄ± hipertansiyon ve onun oluÅŸturduÄŸu hastalÄ±klarla kaybetmiÅŸtir. YapÄ±lan tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalara ve bulunan yeni ilaÃ§lara raÄŸmen, 2020'de bu rakamÄ±n 23,4 milyona yÃ¼kseleceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir." ifadelerini kullandÄ±.

TÃ¼rkiye'de Ã§ok fazla tuz tÃ¼ketildiÄŸini ancak tedavide yaÅŸam tarzÄ± deÄŸiÅŸikliklerinin hayati rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan GÃ¼ler, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TÃ¼rkiye'de 15 milyon hipertansiyon hastasÄ± var. Ancak buna raÄŸmen bu soruna dair farkÄ±ndalÄ±k seviyesi hala Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k. Ã–te yandan, bu konuda yapÄ±lan tÃ¼m farkÄ±ndalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ve alÄ±nan tÃ¼m Ã¶nlemlere raÄŸmen, 2013'te Nefroloji DerneÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar gÃ¶steriyor ki TÃ¼rkiye'de hipertansiyon iÃ§in tedavi gÃ¶ren hastalarÄ±n ancak yÃ¼zde 54'Ã¼nde istenen tansiyon deÄŸerine ulaÅŸÄ±labiliniyor. Yani hipertansiyon hastalarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± hala, hipertansiyonun organlara vereceÄŸi zararÄ± bile bile yaÅŸamÄ±nÄ± aynÄ± ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Oysa hipertansiyon tedavisinde hastalarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir rolÃ¼ vardÄ±r."

"HÄ°PERTANSÄ°YONUN BELÄ°RTÄ° VERMESÄ° HASTALAR Ä°Ã‡Ä°N BÄ°R ÅžANS"

Prof. Dr. GÃ¼ler, hipertansiyonun baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±, baÅŸ dÃ¶nmesi, yÃ¼zde kÄ±zarÄ±klÄ±k, kalp Ã§arpÄ±ntÄ±sÄ±, kolay yorulma gibi durumlarla belirti verebileceÄŸini aktararak, "Bu belirtilerin olmasÄ±na, aslÄ±nda biz seviniyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ hasta hipertansiyonu olduÄŸunun farkÄ±na varÄ±yor. Bir de hiÃ§bir belirti vermeyen hipertansiyon tipleri vardÄ±r. Tansiyonu yÃ¼ksek olur ama hastanÄ±n ÅŸikayeti olmaz. Biz bu tip hipertansiyona 'sessiz katil' diyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hastanÄ±n haberi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶nlem almÄ±yor, yaÅŸam tarzÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸine gitmiyor, sonuÃ§ olarak hipertansiyonun yapacaÄŸÄ± zararlÄ± ÅŸeylere Ã§ok daha aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde maruz kalÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.