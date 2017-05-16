TÃ¼rk Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± UzmanlÄ±k DerneÄŸi (TÄ°HUD) BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Kerim GÃ¼ler,Â 17 MayÄ±s DÃ¼nya Hipertansiyon GÃ¼nÃ¼Â dolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â hipertansiyonun hayatÄ± tehdit eden en Ã¶nemli hastalÄ±klardan olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Bir damar sorunu olan hipertansiyonun, kalp ve damar sistemini etkilemesinin kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olduÄŸunu ifade eden GÃ¼ler, yapÄ±lan tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalara raÄŸmen kalp damar hastalÄ±klarÄ±nÄ±n son 20 yÄ±lda bÃ¼yÃ¼k bir artÄ±ÅŸ gÃ¶stererek, dÃ¼nyadaki hastalÄ±k kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin Ã¼Ã§te birinin nedeni olduÄŸunu dile getirdi.
GÃ¼ler, "DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ verilerine gÃ¶re, 2005'te 17,5 milyon kiÅŸi hayatÄ±nÄ± hipertansiyon ve onun oluÅŸturduÄŸu hastalÄ±klarla kaybetmiÅŸtir. YapÄ±lan tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalara ve bulunan yeni ilaÃ§lara raÄŸmen, 2020'de bu rakamÄ±n 23,4 milyona yÃ¼kseleceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir." ifadelerini kullandÄ±.
TÃ¼rkiye'de Ã§ok fazla tuz tÃ¼ketildiÄŸini ancak tedavide yaÅŸam tarzÄ± deÄŸiÅŸikliklerinin hayati rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan GÃ¼ler, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"TÃ¼rkiye'de 15 milyon hipertansiyon hastasÄ± var. Ancak buna raÄŸmen bu soruna dair farkÄ±ndalÄ±k seviyesi hala Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k. Ã–te yandan, bu konuda yapÄ±lan tÃ¼m farkÄ±ndalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ve alÄ±nan tÃ¼m Ã¶nlemlere raÄŸmen, 2013'te Nefroloji DerneÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar gÃ¶steriyor ki TÃ¼rkiye'de hipertansiyon iÃ§in tedavi gÃ¶ren hastalarÄ±n ancak yÃ¼zde 54'Ã¼nde istenen tansiyon deÄŸerine ulaÅŸÄ±labiliniyor. Yani hipertansiyon hastalarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± hala, hipertansiyonun organlara vereceÄŸi zararÄ± bile bile yaÅŸamÄ±nÄ± aynÄ± ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Oysa hipertansiyon tedavisinde hastalarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir rolÃ¼ vardÄ±r."
Prof. Dr. GÃ¼ler, hipertansiyonun baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±, baÅŸ dÃ¶nmesi, yÃ¼zde kÄ±zarÄ±klÄ±k, kalp Ã§arpÄ±ntÄ±sÄ±, kolay yorulma gibi durumlarla belirti verebileceÄŸini aktararak, "Bu belirtilerin olmasÄ±na, aslÄ±nda biz seviniyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ hasta hipertansiyonu olduÄŸunun farkÄ±na varÄ±yor. Bir de hiÃ§bir belirti vermeyen hipertansiyon tipleri vardÄ±r. Tansiyonu yÃ¼ksek olur ama hastanÄ±n ÅŸikayeti olmaz. Biz bu tip hipertansiyona 'sessiz katil' diyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hastanÄ±n haberi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶nlem almÄ±yor, yaÅŸam tarzÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸine gitmiyor, sonuÃ§ olarak hipertansiyonun yapacaÄŸÄ± zararlÄ± ÅŸeylere Ã§ok daha aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde maruz kalÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TÄ°HUD BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. GÃ¼ler, "TÃ¼rkiye'de 15 milyon hipertansiyon hastasÄ± olduÄŸunu belirterek, "Ancak buna raÄŸmen bu soruna dair farkÄ±ndalÄ±k seviyesi hala Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k" dedi
Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n ve Ã¶ÄŸrencilerin yaÅŸadÄ±klarÄ± endiÅŸe, korku ve heyecansal gerginlikler psikolojik yapÄ±yÄ± derinden etkiler.
GÃ¼nde atÄ±lan 10 bin adÄ±mÄ±n en baÅŸta kalp olmak Ã¼zere tÃ¼m vÃ¼cuda azÄ±msanmayacak kadar olumlu faydalarÄ± var
SarÄ± nokta hastalÄ±ÄŸÄ±ndan korunmaya iliÅŸkin uzman doktordan "DÃ¼zenli gÃ¶z muayenesi yaptÄ±rÄ±n. Ultraviole Ä±ÅŸÄ±nlardan korunmak iÃ§in her mevsim gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ kullanÄ±n. Sigara iÃ§meyin. Beslenmenize dikkat edin. DÃ¼zenli olarak egzersiz yapÄ±n. Tansiyonunuzu ve kolesterolÃ¼nÃ¼zÃ¼ kontrol altÄ±nda tutun" Ã¶nerileri geldi
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, Åžu anda stoklarÄ±mÄ±z iyi ama bu baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bir ay sÃ¼recek ramazanda da devam etmesi gerekiyor ki ilerleyen sÃ¼reÃ§te stoklarÄ±mÄ±zda bir erime yaÅŸanmasÄ±n." dedi
Ä°ngiltere'de yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, normalden az uyumanÄ±n insanlarÄ±n hormonlarÄ±nÄ± etkilediÄŸi ve kiÅŸinin kendisini daha aÃ§ hissettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ã‡ocuklarÄ±mÄ±za deÄŸer verdiÄŸimizi gÃ¶stermek ve onlarÄ± anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± onlara hissettirmek hayati derecede Ã¶nemlidir
TÃ¼rkiye Ulusal Alerji ve Klinik Ä°mmÃ¼noloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžekerel, "Hem Ã§ocukluk hem de eriÅŸkin yaÅŸ dÃ¶neminde astÄ±mÄ± en sÄ±k tetikleyici neden soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± virÃ¼sleridir" dedi
Bebek ilk yaÅŸÄ±na girdiÄŸinde kendisine sÃ¶ylenenleri daha iyi anlamaya baÅŸlÄ±yor.
Disiplini; dÃ¶verek, baÄŸÄ±rarak, rencide ederek deÄŸil; hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ ve sabÄ±rlÄ± davranarak saÄŸlamalÄ±yÄ±z.
Kan grubu "0" olanlarda, kalp krizi ve inme geÃ§irme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n diÄŸerlerine gÃ¶re daha az olduÄŸu belirtildi
Okul Ã¶ncesi dÃ¶nemlerde yalanÄ±n Ã§ocuklarÄ±n geliÅŸim sÃ¼recinin bir parÃ§asÄ± olduÄŸu gerÃ§eÄŸi unutulmamalÄ±dÄ±r.
TÃ¼rk Dermatoloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Aksoy, daha Ã§ok gÃ¼neÅŸin daha Ã§ok D vitamini olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±yla deride D vitamini Ã¼retilmesi cazip bir seÃ§enek gibi gÃ¶rÃ¼nse de deri kanserlerine neden olabildiÄŸine iÅŸaret etti
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, "TÃ¼rkiye bir virÃ¼s aÅŸÄ±sÄ±nÄ± Ã¼retebilecek duruma geldi. BaÅŸka bir firmanÄ±n lisanslÄ± aÅŸÄ±sÄ±nÄ± deÄŸil, orijinal bir aÅŸÄ±yÄ±. DÃ¼nyanÄ±n ilk KKKA aÅŸÄ±sÄ±nÄ± inÅŸallah TÃ¼rkiye Ã¼retmiÅŸ olacak" dedi
DoÃ§. Dr. Ã–zyÄ±lmaz, baypas ameliyatÄ± olan hastalarÄ±n gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam aktivitelerini geri kazanmasÄ± iÃ§in ilk 8 haftalÄ±k rehabilitasyon dÃ¶neminin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu bildirdi
TÃ¼rkiye'de 2009'da ilk baÅŸarÄ±lÄ± akciÄŸer naklini gerÃ§ekleÅŸtiren Prof. Dr. Kutlu, akciÄŸer kanseri hastasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± nakille bir ilke daha imza attÄ±