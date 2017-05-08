Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İtalya’da Yargıtay, dini inanışları uyarınca kutsal kabul ettiği bıçağı taşıdığı için cezalandırılan Hint Sih'in temyiz başvurusunu reddederek, göçmenlerin yaşadıkları toplumların değerlerini ihlal etmemeleri gerektiğine hükmetti.
La Repubblica gazetesinin manşetten verdiği haberine göre, 2013'te Mantova vilayetine bağlı Goito’da 20 santimetrelik “kırpan” adlı uzun bıçakla dolaştığı için kamu güvenliğini tehlikeye atmaktan 200 bin avro para cezasına çarptırılan Sih, bıçağı taşımasının dini gereklilik olduğunu ileri sürerek Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.
Sih'in başvurusunu reddeden Yargıtayın ilgili dairesi, "Batı dünyasında yaşamayı seçen göçmenler, konuk oldukları toplumun değerlerinin kendilerinkinden farklı olduğunu ve bu değerlerin ihlalinin hoşgörülemeyeceğini bilmeli." ifadelerini kullandı.
İtalya’da göçmen, İslam ve AB karşıtı tezleriyle bilinen aşırı sağ Kuzey Birliği partisi ve diğer sağ partiler, Yargıtay'ın kararını “tarihi" olarak niteledi. Forza Italia Partisi milletvekillerinden Daniela Santanche de Yargıtayın değerler konusunda kimseye "kıyak geçilmediğini" ortaya koyduğunu söyledi.
Koalisyon iktidarının büyük ortağı Demokrat Parti milletvekili Emmanuel Fiano ise kararın münferit bir hadiseye ilişkin olduğunu ve göçmen, yabancı karşıtlarının politikalarına alet edilmemesi gerektiğini kaydetti.
Katolik Kilisesi’nin İtalya’daki en etkili organı İtalyan Episkoposlar Konferansı’ndan yapılan açıklamada, kararın dengeli olduğunu, bununla birlikte siyasete alet edilmemesi gerektiği belirtildi.
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