14:27, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Trump'Ä±n gizli bilgileri Lavrov ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, geÃ§en hafta Beyaz Saray'daÂ Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey LavrovÂ veÂ Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§iÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda, DEAÅžÂ hakkÄ±ndaÂ Ã§ok gizli bilgileriÂ aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Washington Post'un, eski ve gÃ¶revdeki ABD yetkililerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, Trump'Ä±n, Lavrov ve Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i'ye aktardÄ±ÄŸÄ± bilginin, istihbarat paylaÅŸÄ±mÄ± anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde ABD'nin bir ortaÄŸÄ± tarafÄ±ndan saÄŸlanmÄ±ÅŸ olduÄŸu iddia edildi.

Yetkililer, mÃ¼ttefiklerinin, istihbarat paylaÅŸÄ±mÄ± dahilinde ABD'ye aktarÄ±lan bu bilginin, Rusya ile paylaÅŸÄ±lmasÄ±na izin vermediÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen yetkililer, Trump'Ä±n kararÄ±nÄ±n, DEAÅž'Ä±n iÃ§erideki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na eriÅŸime sahip bir mÃ¼ttefikle iÅŸbirliÄŸini tehlikeye attÄ±ÄŸÄ± yorumunu yaptÄ±.

CIA VE NSA Ã‡ALIÅžMA BAÅžLATTI

GÃ¶rÃ¼ÅŸmeden sonraÂ Beyaz SarayÂ yetkililerinin, Merkezi Ä°stihbarat AjansÄ± (CIA) ve Ulusal GÃ¼venlik Dairesini (NSA) arayarak, hasarÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in adÄ±mlar attÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Bir yetkili, bunu, ABD'li casuslarÄ±n en gizli seviye iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± terminoloji olan "ÅŸifre bilgi" sÃ¶zÃ¼yle nitelendirirken, Trump'Ä±n, "mÃ¼ttefiklerle paylaÅŸÄ±landan daha fazla bilgiyi Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§iye aÃ§Ä±k ettiÄŸini" sÃ¶yledi.