14:36, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Rusya BaÅŸbakanÄ± MayÄ±s sonu Ä°stanbul'da





Rusya BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Ofisi, BaÅŸbakan Medvedev'in KEÄ° toplantÄ±sÄ±nda Rusya heyetine baÅŸkanlÄ±k edeceÄŸini duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya BaÅŸbakanÄ± Dmitriy Medvedev'in, 22 MayÄ±s'ta Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenecek Karadeniz Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (KEÄ°) 25. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ± zirvesine katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi. Rusya BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, toplantÄ±ya katÄ±lacak Rusya heyetine Medvedev'in baÅŸkanlÄ±k edeceÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada toplantÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde, Ã¼ye Ã¼lkeler arasÄ±nda sÄ±nÄ±r Ã¶tesi kara yolu, deniz ve enerji altyapÄ±larÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi baÅŸta olmak Ã¼zere iÅŸ birliÄŸinin geniÅŸletilmesi konularÄ±nÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± bildirildi. AyrÄ±ca toplantÄ±da, yenilenebilir enerji, yeÅŸil teknoloji, kÃ¼Ã§Ã¼k ve orta Ã¶lÃ§ekli iÅŸletmelerin kalkÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±, yerel yÃ¶netimler ve bÃ¶lge Ã¼lkelerinin ihracat potansiyelinin artÄ±rÄ±lmasÄ± gibi konularÄ±n da Ã¼ndeme geleceÄŸi kaydedildi. Â

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