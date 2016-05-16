15:02, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Kenya'da EÅŸ-Åžebab saldÄ±rÄ±sÄ±



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Somali sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bir kÃ¶ye dÃ¼zenledikleri saldÄ±rÄ±da muhtarÄ± Ã¶ldÃ¼ren militanlar 2 polisi kaÃ§Ä±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kenya'da EÅŸ-Åžebab Ã¼yelerinin saldÄ±rdÄ±klarÄ± bir kÃ¶yÃ¼n muhtarÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kleri ve 2 polisi kaÃ§Ä±rdÄ±klarÄ± bildirildi. Ulusal basÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ EÅŸ-Åžebab, Kenya'nÄ±n Somali sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Mandera eyaletindeki bir kÃ¶ye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. KÃ¶yÃ¼n muhtarÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren saldÄ±rganlar 2 polisi de yanlarÄ±na alarak Somali sÄ±nÄ±rÄ±na doÄŸru kaÃ§tÄ±. EÅŸ-Åžebab, aynÄ± eyaletin Elwak kentinde de geÃ§en hafta iki maden iÅŸÃ§isini Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Mandera eyaletinin bazÄ± noktalarÄ±nda bir sÃ¼redir sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± uygulanÄ±yor. Somali'de 2004'te kurulan EÅŸ-Åžebab, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki bazÄ± kÃ¶y ve beldelerin kontrolÃ¼nÃ¼ elinde bulunduruyor. Ã–rgÃ¼t militanlarÄ±, baÅŸkent MogadiÅŸu dahil Ã§eÅŸitli kentlerde otelleri, hÃ¼kÃ¼met kurumlarÄ±nÄ± ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini hedef alan saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor.

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