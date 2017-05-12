15:20, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

GÃ¶rmez'den KÄ±zgÄ±zistan'a FETÃ– mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, KÄ±rgÄ±zistan Devlet Din Komisyonu BaÅŸkanÄ± Zairbeg ErgeÅŸev'in ziyaretinde, "20 senedir, 30 senedir kendi Ã¼lkenizi diÄŸer yanlÄ±ÅŸ ideolojilerden koruduÄŸunuz gibi bu FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±ndan da koruyunuz. KorumanÄ±z iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye hazÄ±rÄ±z. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± daima yanÄ±nÄ±zdadÄ±r. 25 yÄ±ldÄ±r birlikte yaptÄ±klarÄ±mÄ±z, yapacaklarÄ±mÄ±zÄ±n teminatÄ±dÄ±r." dedi.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, ziyarette bulunan ErgeÅŸev ve beraberindeki heyet ile makamÄ±nda bir araya geldi.

KÄ±rgÄ±zistan ile TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼k tarihi baÄŸlarÄ± bulunan aynÄ± milletin iki parÃ§asÄ± olduÄŸunu belirten GÃ¶rmez, iki Ã¼lkenin iliÅŸkilerinin artarak devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n her alanda yÃ¼kselerek varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden GÃ¶rmez, Orta Asya'da baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan TÃ¼rk Cumhuriyetleri arasÄ±nda Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk iliÅŸki kurduÄŸu ve beraber Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkenin KÄ±rgÄ±zistan olduÄŸunu aktardÄ±.

GÃ¶rmez, 22 yÄ±l Ã¶nce OÅŸ ÅŸehrinde iki Ã¼lkenin birlikte kurduÄŸu ilahiyat fakÃ¼ltesinin bÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgeye Ã¶rnek olduÄŸunu vurgulayarak, fakÃ¼ltenin her tÃ¼rlÃ¼ yanlÄ±ÅŸ ideolojinin KÄ±rgÄ±zistan'a girmesinde en bÃ¼yÃ¼k engel teÅŸkil ettiÄŸini kaydetti.

OÅŸ'taki fakÃ¼ltenin bÃ¼tÃ¼n eÄŸitim hayatÄ±nda aktif olmasÄ± iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini belirten GÃ¶rmez, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n, yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette bazÄ± talepleri oldu. Birincisi BiÅŸkek baÅŸkentini gÃ¼zelleÅŸtirecek bÃ¼yÃ¼k bir cami ve Ä°slam mabedinin yapÄ±lmasÄ±ydÄ±. Ä°kincisi ise din gÃ¶revlilerinin hizmet iÃ§i eÄŸitimden geÃ§irilmesi oldu. KÄ±rgÄ±zistan'Ä± ziyaret ettiÄŸimde SayÄ±n BaÅŸbakan da bu taleplerini tekrarladÄ±. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ talebi ise bir Ä°man VakfÄ± kurarak KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n dini, ilmi ve fikri hayatÄ± bizlerle birlikte geliÅŸtirme Ã§abasÄ± oldu. BÃ¼tÃ¼n bu alanlardaki geliÅŸmelerden biz mutlu olduk."

KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtuÄŸu andan itibaren kendi topraklarÄ±na girmek isteyen yanlÄ±ÅŸ ideolojileri engellemek iÃ§in Ã§ok Ã§aba harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan GÃ¶rmez, "BÃ¼tÃ¼n bu mÃ¼cadelede en bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mcÄ±sÄ± TÃ¼rkiye oldu. TÃ¼rkiye'den de sizin yanÄ±nÄ±zda bu mÃ¼cadeleyi en Ã§ok veren Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± oldu." dedi.

15 Temmuz'da darbe giriÅŸiminde bulunan FETÃ– yapÄ±lanmasÄ± konusunda KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n henÃ¼z Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden GÃ¶rmez, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Sizinle bu ziyaretinizle konuÅŸmak istediÄŸim bir husus da Asya'da Ä°slam'Ä±n ve TÃ¼rkiye'nin ismini kullanarak yapÄ±lanan FETÃ– yapÄ±lanmasÄ± olacak. Biz, KÄ±rgÄ±zistan'Ä± canÄ±mÄ±zdan ayÄ±rmayÄ±z. KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n ayaÄŸÄ±na batan dikeni, biz kalbimiz batmÄ±ÅŸ gibi hissederiz. Åžunu Ã§ok iyi biliniz ki KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n zarar gÃ¶rmesi, bizim zarar gÃ¶rmemiz demektir. BÃ¼tÃ¼n bu yanlÄ±ÅŸ ideolojileri aÃ§Ä±k yapanlar var bir de gizli yapanlar var. AÃ§Ä±k yapanlarla mÃ¼cadele etmek kolaydÄ±r. Ama sureti haktan gÃ¶rÃ¼nerek sizin bÃ¼tÃ¼n yapÄ±larÄ±nÄ±za sÄ±zan yapÄ±larla mÃ¼cadele etmek zordur. Biz bunu Ã¼lke olarak acÄ± acÄ± yaÅŸadÄ±k ve yaÅŸamaya devam ediyoruz. BaÅŸka dost ve kardeÅŸ Ã¼lkelerin aynÄ± acÄ±larÄ± yaÅŸamasÄ±nÄ± istemiyoruz. Bunu hiÃ§bir siyasi mÃ¼lahaza ile deÄŸil, sadece kardeÅŸlik mÃ¼lahazasÄ± ile dini ve manevi bir mÃ¼lahaza ile sÃ¶ylÃ¼yorum. 20 senedir, 30 senedir kendi Ã¼lkenizi diÄŸer yanlÄ±ÅŸ ideolojilerden koruduÄŸunuz gibi bu FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±ndan da koruyunuz. KorumanÄ±z iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye hazÄ±rÄ±z. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± daima yanÄ±nÄ±zdadÄ±r. 25 yÄ±ldÄ±r birlikte yaptÄ±klarÄ±mÄ±z, yapacaklarÄ±mÄ±zÄ±n teminatÄ±dÄ±r."

GÃ¶rmez, ziyarette ayrÄ±ca OÅŸ Ã¼niversitesindeki ilahiyat fakÃ¼ltesi, KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n talebi Ã¼zerine kurulan Ä°mam Hatip Lisesinin geleceÄŸi, yapÄ±mÄ± devam eden caminin bir an Ã¶nce tamamlanmasÄ± ve sadece bir cami olarak deÄŸil KÄ±rgÄ±zistan'a hizmet veren bir mÃ¼esseseye dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi, Ä°man VakfÄ± ile yapÄ±lan sÃ¶zleÅŸme gereÄŸi tercÃ¼me edilecek kitaplar, ilmi Ã§alÄ±ÅŸmalar ve din gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerine verilecek eÄŸitimler konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

"TÃœRKÄ°YE'NÄ°N TECRÃœBELERÄ°NE Ä°HTÄ°YACIMIZ VAR"

KÄ±rgÄ±zistan Devlet Din Komisyonu BaÅŸkanÄ± ErgeÅŸev de iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinden duyduklarÄ± memnuniyeti dile getirdi.

KÄ±rgÄ±zistan'a din alanÄ±nda yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlar iÃ§in teÅŸekkÃ¼r eden ErgeÅŸev, TÃ¼rkiye'nin KÄ±rgÄ±zistan'da inÅŸa ettiÄŸi caminin faaliyete geÃ§mesini beklediklerini, caminin inÅŸasÄ± ile iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dostluÄŸun da pekiÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi.

ErgeÅŸev, "Ä°lerleyen zamanlarda da iÅŸ birliklerimiz aÃ§Ä±sÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin tecrÃ¼belerini almamÄ±z gerekmektedir. KÄ±rgÄ±zistan aÃ§Ä±sÄ±ndan ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ±r. AyrÄ±ca dilimiz, dinimiz bir olduÄŸu iÃ§in de bu iÅŸ birliklerinin ilerlemesi gerekmektedir." dedi.

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