15:29, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Walt Disney'i hackleyip fidye istediler





ABD'de Walt Disney ÅŸirketinin sistemini ele geÃ§iren bilgisayar korsanlarÄ±nÄ±n fidye istediÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BBC'nin haberine gÃ¶re,Â Disney'in CEO'su Bob Iger, ABC Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±daÂ korsanlarÄ±n ÅŸirketin sistemine sÄ±zarakÂ henÃ¼z gÃ¶sterime girmeyen filmlerinden birini ele geÃ§irdiÄŸini belirtti. Iger, korsanlarÄ±n ÅŸirkettenÂ fidyeÂ isteÄŸini, Ã¶denmemesi durumunda ele geÃ§irdikleri filmi 20'ÅŸer dakikalÄ±k bÃ¶lÃ¼mler halinde internette yayÄ±nlamakla tehdit ettiklerini dile getirdi. Åžirketin istenilen parayÄ± Ã¶demeyi reddettiÄŸini kaydeden Iger, polise baÅŸvurduklarÄ±nÄ± dile getirdi. Iger, Ã§alÄ±nan filmin adÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamadÄ±. "ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LEN FÄ°LM KARAYÄ°P KORSANLARI OLABÄ°LÄ°R" Hollywood haberleriyle tanÄ±nan Deadline sitesi ise filmin ABD'de 26 MayÄ±s'ta gÃ¶sterime girmesi planlanan "Karayip KorsanlarÄ±: Ã–lÃ¼ Adamlar Masal Anlatamaz (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)" olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Bilgisayar korsanlarÄ±, geÃ§en ay da Netflix'in sistemine sÄ±zarak "Yeni Siyah Turuncu (Orange is the New Black)" dizisinin beÅŸinci sezonunu ele geÃ§irmiÅŸ ve fidye istemiÅŸti. Åžirketin parayÄ± Ã¶demeye yanaÅŸmamasÄ± Ã¼zerine dizinin henÃ¼z gÃ¶sterime girmemiÅŸ bÃ¶lÃ¼mleri internette yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±.

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