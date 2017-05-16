15:32, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Ã‡in'de hava kirliliÄŸi zararlÄ± eÅŸiÄŸi Ã¼Ã§ kat aÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in Ã‡evre Koruma BakanlÄ±ÄŸÄ±, 1 Ocak-30 Nisan arasÄ±nda 74 kentteÂ hava kirliliÄŸinin durumu ve gÃ¼neÅŸli gÃ¼n sayÄ±sÄ±nÄ± yansÄ±tan hava kalite raporunu yayÄ±mladÄ±.

Rapora gÃ¶re, baÅŸkent Pekin dahil Ã¼lkenin kuzeyindeki 13 kentte yÄ±lÄ±n ilk 4 ayÄ±nda hava kirliliÄŸi geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine oranla yÃ¼zde 19,7 arttÄ± ve hava kirliliÄŸine neden olan zararlÄ± parÃ§acÄ±klarÄ±n dÃ¼zeyi PM2,5 yÃ¼zde 85'e yÃ¼kseldi.

Bu oran DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (DSÃ–) zararlÄ± eÅŸik olarak kabul ettiÄŸi yÃ¼zde 25'in Ã¼Ã§ katÄ±nÄ± aÅŸÄ±yor.

Ãœlkede son yÄ±llarda artan hava kirliliÄŸi nedeniyle birÃ§ok Ã¶nlem hayata geÃ§irildi. Ã–nlemler kapsamÄ±nda hava denetim ekipleri kuruldu, kirliliÄŸe sebep olan firmalara verilen cezalar artÄ±rÄ±ldÄ±, kirlilik sÃ¼resince ilgili kentlerdeki inÅŸaat faaliyetleri askÄ±ya alÄ±ndÄ±.

Ã‡in, Ã¶zellikle 2014'ten bu yana Ã§evre ve hava kirliliÄŸiyle mÃ¼cadele ediyor. HÄ±zlÄ± kalkÄ±nma ve sanayileÅŸmenin bedeli olarak Ã‡in'deki bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerin Ã§oÄŸu aynÄ± zamanda dÃ¼nyanÄ±n en kirli kentleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.

YaklaÅŸÄ±k 1 milyar 370 milyonluk nÃ¼fusuyla dÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k Ã¼lkesi Ã‡in'de her yÄ±l 1 milyon 600 bin kiÅŸi hava kirliliÄŸine baÄŸlÄ± hastalÄ±klardan hayatÄ±nÄ± kaybediyor.