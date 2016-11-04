15:44, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Akdeniz'de Ã¶len sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± bin 350'yi geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK), yÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana Akdeniz'i geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren mÃ¼lteci sayÄ±sÄ±nÄ±n bin 350'yi geÃ§tiÄŸini bildirdi.

BMMYK SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ William Spindler, Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, pazar gÃ¼nÃ¼ Ä°talyan ve LibyalÄ± kurtarma ekiplerinin Akdeniz'in ortasÄ±nda dÃ¶rt ÅŸiÅŸme bot ile "Ohio" adlÄ± ticari gemiden yaklaÅŸÄ±k 500 sÄ±ÄŸÄ±nmayÄ± kurtardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hafta sonu bir botun batmasÄ± sonucu Ã¶len 7 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n cenazesinin kurtarÄ±lan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla Ä°talya'nÄ±n Sicilya adasÄ±ndaki Trapani liman kentine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Spindler, aralarÄ±nda Ã§ocuk ve kadÄ±nlarÄ±n da bulunduÄŸu 20 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n ise kaybolduÄŸunu kaydetti. Spindler, Nijerya, FildiÅŸi Sahilleri ve BangladeÅŸ vatandaÅŸÄ± olduklarÄ± belirlenen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n hayatlarÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸunu bildirdi.

YÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana Akdeniz'den Avrupa'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan bin 350'den fazla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸine iÅŸaret eden Spindler, uluslararasÄ± korumaya ihtiyaÃ§ duyan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Avrupa'ya geÃ§iÅŸlerinde daha gÃ¼venilir alternatifler bulunmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Spindler, "Hayat kurtarmak Ã¶ncelikli olmalÄ±dÄ±r." dedi.

UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (IOM) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Joel Millman da 1 Ocak-14 MayÄ±s tarihlerinde Akdeniz'den Avrupa'ya ulaÅŸan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 54 bine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde bu rakamÄ±n 189 bin 75 olduÄŸunu kaydetti.