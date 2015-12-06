Avusturya erken seÃ§ime gidiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avusturya'da BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ± ve Halk Partisi (Ã–VP) BaÅŸkanÄ± Reinhold Mitterlehner'in istifasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã–VP'nin yeni genel baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Sebastian Kurz'un baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini kabul etmeyerek, yerine Adalet BakanÄ±nÄ± Ã¶nermesi, BaÅŸbakan Christian Kern tarafÄ±ndan "sorumluluktan kaÃ§mak" olarak yorumlandÄ±.
Kern, bakanlar kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Entegrasyon BakanÄ± Kurz'un baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tmek istememesine iliÅŸkin, "Bizim bu Ã¼lkeye karÅŸÄ± sorumluluklarÄ±mÄ±z var. Benim kanaatim kimse Avusturya'yÄ± kullanamaz." diye konuÅŸtu.
BaÅŸbakan Kern, Ã–VP'nin baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revi iÃ§in Adalet BakanÄ± Wolfgang Brandstetter'Ä±, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revi iÃ§in de Harald Mahrer'in getirilmesi teklifini kabul ettiÄŸini bildirdi.
Ã–VP'nin yeni genel baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Sebastian Kurz ise erken seÃ§imlere kadar yasalarÄ±n parlamentoda saÄŸlanacak Ã§oÄŸunlukla Ã§Ä±kartÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini kimin Ã¼stleneceÄŸinin Ã§ok fazla Ã¶nemi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Kurz'un koalisyonu yaz sonuna kadar devam ettirip, sonbaharda erken seÃ§imlere gidilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã¶nerisi baÅŸta muhalefet partileri olmak Ã¼zere koalisyon ortaÄŸÄ± Sosyal Demokrat Parti (SPÃ–) tarafÄ±ndan da kabul edildi.
Muhalefet partilerinin yÃ¶neticileri bir araya gelerek, erken seÃ§imin ekim ayÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda yapÄ±lmasÄ± iÃ§in yarÄ±n meclise yazÄ±lÄ± baÅŸvuruda bulunacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Koalisyonu oluÅŸturan taraflar da muhalefetin erken seÃ§ime iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶nerinin kendileri iÃ§in de uygun olduÄŸunu kaydetti.
Merkez saÄŸ partisi Ã–VP'nin yeni Genel BaÅŸkanÄ± Kurz, mevcut koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin seÃ§im kavgalarÄ±na neden olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸarak, erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
Kurz, ayrÄ±ca hÃ¼kÃ¼metin Ã§alÄ±ÅŸma programÄ±nda bulunan projelerin yaz sonuna kadar tamamlamasÄ± Ã¶nerisi yapmÄ±ÅŸtÄ±.
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