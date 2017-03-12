16:11, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Tunus'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal bir ay daha uzatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi'nin Ã¼lkede KasÄ±m 2015'ten bu yana devam eden olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hali bir ay daha uzatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi, Ã¼lke genelindeki olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hali bugÃ¼nden geÃ§erli olmak Ã¼zere bir ay daha uzattÄ±.

Ã–te yandan Tunus resmi haber ajansÄ± TAP'a konuÅŸan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Rada Bukazzi de gÃ¼venlik durumunun giderek dÃ¼zeldiÄŸini ancak, emniyet ve askeri operasyonlar sebebiyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin bir sÃ¼re daha devam etmesi gerektiÄŸini belirtti.

Tunus'ta KasÄ±m 2015'ten bu yana devam eden olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal son olarak 16 Åžubat'ta Ã¼Ã§ aylÄ±ÄŸÄ±na uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

BaÅŸkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 KasÄ±m 2015'te cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± muhafÄ±z alayÄ±nÄ± hedef alan bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Ã¼lkede ilan edilen bir aylÄ±k olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal, sonraki sÃ¼reÃ§te birer, ikiÅŸer veya Ã¼Ã§er aylÄ±k dÃ¶nemlerle birÃ§ok kez uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Tunus, 2011'deki 14 Ocak Devrimi'nin ardÄ±ndan zaman zaman gÃ¼venlik sorunlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±rken Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlerde de terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n hedefi olmuÅŸtu.