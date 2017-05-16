AK Parti'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongre hazÄ±rlÄ±klarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa AtaÅŸ, 21 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongreye iliÅŸkin, "Belki bir Genel BaÅŸkanvekilliÄŸi noktasÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik sÃ¶z konusu olabilir. DiÄŸer konularda da Kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini talimatlarÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra ne gerekiyorsa onu yapacaÄŸÄ±z." dedi.
AtaÅŸ, partisinin genel merkezinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 21 MayÄ±s'taki OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Kongre Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±klara iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Kongre hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n 70 kiÅŸilik bir grupla devam ettiÄŸini, ekiplerinin, organizasyon, salon kiralanmasÄ± ve delegelerin seÃ§im kurulundan onaylanmasÄ± sÃ¼recine kadar tÃ¼m hazÄ±rlÄ±klarÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AtaÅŸ, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Ä°ki gÃ¼n Ã¶nce delegeler askÄ±ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±, bu akÅŸam indirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Salona girecek davetliler, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri temsilcilerinden, sosyal kuruluÅŸlardan, bizim kuruluÅŸtan beri gÃ¶rev yapan il baÅŸkanlarÄ±mÄ±z, Ã¶nceki dÃ¶nem milletvekillerimiz, mevcut milletvekillerimiz, kurucularÄ±mÄ±z, MKYK Ã¼yeleri, kadÄ±n ve genÃ§lik kollarÄ± MKYK Ã¼yeleri davet edilmesi gerekenler davet edilecek. Davetiyelerin bir kÄ±smÄ± bugÃ¼n Ã¶nceki dÃ¶nem milletvekillerimizin davetiyeleri, TBMM grubunda daÄŸÄ±tÄ±lmaya bugÃ¼n baÅŸlandÄ± giriÅŸ karlarÄ± ile birlikte. Delegelerimizin davetlerini il baÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±za gÃ¶nderdik, o davetleri onlar oradan yapacaklar. GÃ¼venlik noktasÄ±nda Ankara ValiliÄŸi, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile gerekli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±ldÄ±, onlar tedbirlerini aldÄ±lar."
AtaÅŸ, 21 MayÄ±s'taki kongreye yoÄŸun bir katÄ±lÄ±m beklediklerine deÄŸinerek, "Ã‡ok yoÄŸun bir davet talebi var. Tabii sizin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ile duyurmak istiyoruz, herkese davetiye verme ÅŸansÄ±mÄ±z yok. Davet edilecek insanlar belli, yerimiz belli, kÄ±sÄ±tlÄ±, talepler sÄ±nÄ±rsÄ±z, imkanlar sÄ±nÄ±rlÄ±. DolayÄ±sÄ±yla bu anlamda herkesin, 'davetiye verirseniz biz de gelelim' taleplerini olumlu cevap verememenin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸÄ±yoruz. Bu anlamda da tÃ¼m dostlarÄ±mÄ±zdan, bizden bu tÃ¼r taleplerden bulunanlardan anlayÄ±ÅŸ gÃ¶stermelerini arzu ediyoruz." dedi.
TÃ¼rkiye genelinden, bin 500 otobÃ¼sle kongreye katÄ±lÄ±m saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ±, 60 binin Ã¼zerinde misafir beklediklerini anlatan AtaÅŸ, salona giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±nÄ±n belirlenerek, gerekli tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Kongreye davet edilecek, siyasi partiler ve yabancÄ± misyonlarÄ±n temsilcileri hakkÄ±nda AtaÅŸ, AK Parti DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Sivil Toplum ve Halkla Ä°liÅŸkiler baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n bu konuda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Sosyal Politikalar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise engelli vatandaÅŸlarÄ±n, STK'larÄ±n, ÅŸehit ailelerinin, gazi ailelerinin, down sendromlularÄ±n ve sosyal alanda faaliyet gÃ¶steren sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin davetiyeleriyle ilgilendiklerini anlattÄ±.
Kongrede CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a Ã¶zel bir video klip hazÄ±rlanmasÄ± noktasÄ±nda ise AtaÅŸ, partinin kuruluÅŸundan bugÃ¼ne icraatlarÄ±nÄ± anlatan bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ErdoÄŸan'a ABD dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ izlettirilerek, istiÅŸarede bulunulacaÄŸÄ±nÄ±, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m iÃ§in de bir sinevizyon hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
AtaÅŸ, kongredeki tÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸi sorusu Ã¼zerine de "Åžu anda henÃ¼z yok, Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan bir iki konu var. OnlarÄ± da yine SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n geliÅŸini bekleyeceÄŸiz. Belki bir Genel BaÅŸkanvekilliÄŸi noktasÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik sÃ¶z konusu olabilir. DiÄŸer konularda da Kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini talimatlarÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra ne gerekiyorsa onu yapacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.
Gazetecilerin kongreye katÄ±lÄ±mÄ±yla ilgili AtaÅŸ, yabancÄ± ve yerli kuruluÅŸlardan 500-600 civarÄ±nda bir katÄ±lÄ±m beklediklerini bildirdi.
KHK ile maÄŸdur olanlarÄ±n ayÄ±klanmasÄ± iÃ§in kurulan OHAL Komisyonunun Ã¼yeleri de belli oldu. OHAL Komisyonunun baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ise Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Selahaddin MenteÅŸ getirildi.
BingÃ¶l'de DEAÅž'e yÃ¶nelik operasyonda 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Hizan ilÃ§esindeki mezralarda 14 MayÄ±s'ta baÅŸlayan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kÄ±ldÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°ÅŸi dolayÄ±sÄ±yla BalÄ±kesir'de yaÅŸayan Ã‡inli bir mÃ¼hendis, Ä°slamiyeti seÃ§ti
AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AtaÅŸ, "(TÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸi) Belki bir Genel BaÅŸkanvekilliÄŸi noktasÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik sÃ¶z konusu olabilir. DiÄŸer konularda da Kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini talimatlarÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra ne gerekiyorsa onu yapacaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda tutuklanan ve "Anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" ile "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§lamasÄ±yla aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±lanan iÅŸadamÄ± Serdar SeyitoÄŸlu'na tahliyesine karar verildi.
"Denizkurdu-2017 TatbikatÄ±"na katÄ±lan ve faaliyet kapsamÄ±nda KuÅŸadasÄ± Ege Port LimanÄ±'na demirleyen denizaltÄ±, hÃ¼cumbot ve firkateyn vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan ziyaret edilebilecek
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bugÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ± Trump tarafÄ±ndan Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlanarak baÅŸbaÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
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Tunceli'de terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar nedeniyle 31 ayrÄ± bÃ¶lgenin 30 MayÄ±s'a kadar "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
BahÃ§eli, ABDâ€™nin Ã¶nÃ¼nde iki yol bulunduÄŸunu belirterek, "Ya YPG-PKKâ€™yla iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lendirecek ya da bundan dÃ¶nÃ¼p mÃ¼ttefiki TÃ¼rkiyeâ€™yle tÃ¼m pÃ¼rÃ¼zleri aÅŸacak ve el sÄ±kÄ±ÅŸacaktÄ±r. Ya dÃ¼ÅŸmanlÄ±k ya dostluk; ya ihanete payandalÄ±k ya da daimi stratejik ortaklÄ±k, ABD iÃ§in baÅŸka alternatif kalmamÄ±ÅŸtÄ±r" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan sÃ¶zde "SÄ±kÄ±yÃ¶netim Mahkemelerinde GÃ¶revlendirme Listesi"nde isimleri yer alan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri yargÄ±daki yapÄ±lanmasÄ±nÄ± oluÅŸturduklarÄ± iddia edilen 136 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe girisÌ§iminde aktif rol aldÄ±klarÄ± tespit edilen Ã¼Ã§ SAT komandosu, yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§mak iÃ§in geldikleri Edirne'de yakalandÄ±
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a her zaman saygÄ± duyuyoruz. Avrupa'nÄ±n ve Macaristan'Ä±n gÃ¼venliÄŸi bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de TÃ¼rkiye'ye baÄŸlÄ±." dedi
Trabzon ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "MaÃ§ka ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda icra edilen Ã¶nleyici gÃ¼venlik faaliyeti esnasÄ±nda bugÃ¼n saÄŸlanan temasta bir uzman jandarma personelimiz yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi