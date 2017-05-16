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AK Parti'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongre hazÄ±rlÄ±klarÄ±
AK Parti'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongre hazÄ±rlÄ±klarÄ±

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AtaÅŸ, "(TÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸi) Belki bir Genel BaÅŸkanvekilliÄŸi noktasÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik sÃ¶z konusu olabilir. DiÄŸer konularda da Kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini talimatlarÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra ne gerekiyorsa onu yapacaÄŸÄ±z" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa AtaÅŸ, 21 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongreye iliÅŸkin, "Belki bir Genel BaÅŸkanvekilliÄŸi noktasÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik sÃ¶z konusu olabilir. DiÄŸer konularda da Kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini talimatlarÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra ne gerekiyorsa onu yapacaÄŸÄ±z." dedi.

AtaÅŸ, partisinin genel merkezinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 21 MayÄ±s'taki OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Kongre Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±klara iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Kongre hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n 70 kiÅŸilik bir grupla devam ettiÄŸini, ekiplerinin, organizasyon, salon kiralanmasÄ± ve delegelerin seÃ§im kurulundan onaylanmasÄ± sÃ¼recine kadar tÃ¼m hazÄ±rlÄ±klarÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AtaÅŸ, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ä°ki gÃ¼n Ã¶nce delegeler askÄ±ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±, bu akÅŸam indirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Salona girecek davetliler, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri temsilcilerinden, sosyal kuruluÅŸlardan, bizim kuruluÅŸtan beri gÃ¶rev yapan il baÅŸkanlarÄ±mÄ±z, Ã¶nceki dÃ¶nem milletvekillerimiz, mevcut milletvekillerimiz, kurucularÄ±mÄ±z, MKYK Ã¼yeleri, kadÄ±n ve genÃ§lik kollarÄ± MKYK Ã¼yeleri davet edilmesi gerekenler davet edilecek. Davetiyelerin bir kÄ±smÄ± bugÃ¼n Ã¶nceki dÃ¶nem milletvekillerimizin davetiyeleri, TBMM grubunda daÄŸÄ±tÄ±lmaya bugÃ¼n baÅŸlandÄ± giriÅŸ karlarÄ± ile birlikte. Delegelerimizin davetlerini il baÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±za gÃ¶nderdik, o davetleri onlar oradan yapacaklar. GÃ¼venlik noktasÄ±nda Ankara ValiliÄŸi, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile gerekli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±ldÄ±, onlar tedbirlerini aldÄ±lar."

AtaÅŸ, 21 MayÄ±s'taki kongreye yoÄŸun bir katÄ±lÄ±m beklediklerine deÄŸinerek, "Ã‡ok yoÄŸun bir davet talebi var. Tabii sizin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ile duyurmak istiyoruz, herkese davetiye verme ÅŸansÄ±mÄ±z yok. Davet edilecek insanlar belli, yerimiz belli, kÄ±sÄ±tlÄ±, talepler sÄ±nÄ±rsÄ±z, imkanlar sÄ±nÄ±rlÄ±. DolayÄ±sÄ±yla bu anlamda herkesin, 'davetiye verirseniz biz de gelelim' taleplerini olumlu cevap verememenin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸÄ±yoruz. Bu anlamda da tÃ¼m dostlarÄ±mÄ±zdan, bizden bu tÃ¼r taleplerden bulunanlardan anlayÄ±ÅŸ gÃ¶stermelerini arzu ediyoruz." dedi.

TÃ¼rkiye genelinden, bin 500 otobÃ¼sle kongreye katÄ±lÄ±m saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ±, 60 binin Ã¼zerinde misafir beklediklerini anlatan AtaÅŸ, salona giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±nÄ±n belirlenerek, gerekli tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Kongreye davet edilecek, siyasi partiler ve yabancÄ± misyonlarÄ±n temsilcileri hakkÄ±nda AtaÅŸ, AK Parti DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Sivil Toplum ve Halkla Ä°liÅŸkiler baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n bu konuda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Sosyal Politikalar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise engelli vatandaÅŸlarÄ±n, STK'larÄ±n, ÅŸehit ailelerinin, gazi ailelerinin, down sendromlularÄ±n ve sosyal alanda faaliyet gÃ¶steren sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin davetiyeleriyle ilgilendiklerini anlattÄ±.

Kongrede CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a Ã¶zel bir video klip hazÄ±rlanmasÄ± noktasÄ±nda ise AtaÅŸ, partinin kuruluÅŸundan bugÃ¼ne icraatlarÄ±nÄ± anlatan bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ErdoÄŸan'a ABD dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ izlettirilerek, istiÅŸarede bulunulacaÄŸÄ±nÄ±, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m iÃ§in de bir sinevizyon hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

AtaÅŸ, kongredeki tÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸi sorusu Ã¼zerine de "Åžu anda henÃ¼z yok, Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan bir iki konu var. OnlarÄ± da yine SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n geliÅŸini bekleyeceÄŸiz. Belki bir Genel BaÅŸkanvekilliÄŸi noktasÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik sÃ¶z konusu olabilir. DiÄŸer konularda da Kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini talimatlarÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra ne gerekiyorsa onu yapacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Gazetecilerin kongreye katÄ±lÄ±mÄ±yla ilgili AtaÅŸ, yabancÄ± ve yerli kuruluÅŸlardan 500-600 civarÄ±nda bir katÄ±lÄ±m beklediklerini bildirdi.



Ä°lgili Konular AK Parti
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