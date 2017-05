Kimsenin yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± ada Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸe dÃ¶ndÃ¼

16:30, 16 Mayıs 2017 Salı

Kimsenin yaşamadığı ada çöplüğe döndü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşik Krallık'a bağlı Pitcairn adalarında yer alan Henderson'ın plajlarında, 17,6 ton ağırlığında 37 milyondan fazla çöp parçası olduğu tespit edildi.

Proceedings of the National Academy of Science dergisinde yayımlanan araştırma, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan, kimsenin yaşamadığı Henderson adasının, dünyanın diğer yerlerinden çok daha fazla kirlendiğini ortaya koydu.

Avustralyalı ve İngiliz bilim adamları, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan adada 17,6 ton ağırlığında 37 milyondan fazla plastik çöp parçası belirledi.

Bilim adamları, açık hava çöplüğüne dönüşen adada, metrekareye 671 plastik atık düştüğünü ve bazı çöp parçalarının kumun 10 santimetre derinliğine gömüldüğünü bildirdi.

Tazmanya Üniversitesi Deniz ve Antartik Araştırmalar Enstitüsünden Biyolog Dr. Jennifer Lavers, plajda 10 metrekarelik bir alanı ancak 6 saatte inceleyebildiklerine dikkati çekerek, adanın diğer yerlere göre buranın "en yüksek plastik çöp yoğunluğuna sahip olduğunu" söyledi.

Gördüğü manzara karşısında şaşkına döndüğünü vurgulayan Lavers, "Henderson'da hayatımda görmediğim oranda plastik atık yoğunluğu gözlemledim. Henderson gerçekten endişe edici durumda." dedi.

Yakınlarında hiçbir yerleşim alanı bulunmayan Henderson adasını çöplüğe çeviren plastik atıkların deniz akıntılarıyla geldiğini dile getiren Lavers, çalışmalarının "dünyada güvenli yer kalmadığı, plastiğin her yere dağıldığı" tezini desteklediğini belirtti.

Lavers, araştırmanın tek kullanımlık olarak üretilen plastik malzemelerin aslında öyle olmadığını ortaya çıkardığına dikkati çekerek, "İnsanların plastikle ilişkilerini gözden geçireceklerini umuyorum." diye konuştu.

Güney Amerika ülkelerinden gelen plastik atıklar nedeniyle dünyanın en kirli bölgesi haline gelen Henderson adasında kimse yaşamıyor. 1902'de Birleşik Krallık'ın Güney Pasifik’teki topraklarına katılarak Pitcairn adaları kolonisine eklenen ada, 1988'den bu yana UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.