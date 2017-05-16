16:30, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Kimsenin yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± ada Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸe dÃ¶ndÃ¼





IssÄ±z Henderson adasÄ±nÄ± deniz akÄ±ntÄ±larÄ±yla 37 milyondan fazla plastik Ã§Ã¶p kapladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸik KrallÄ±k'a baÄŸlÄ± Pitcairn adalarÄ±nda yer alan Henderson'Ä±n plajlarÄ±nda, 17,6 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda 37 milyondan fazla Ã§Ã¶p parÃ§asÄ± olduÄŸu tespit edildi. Proceedings of the National Academy of Science dergisinde yayÄ±mlanan araÅŸtÄ±rma, BÃ¼yÃ¼k Okyanus'un gÃ¼neyinde yer alan, kimsenin yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± Henderson adasÄ±nÄ±n, dÃ¼nyanÄ±n diÄŸer yerlerinden Ã§ok daha fazla kirlendiÄŸini ortaya koydu. AvustralyalÄ± ve Ä°ngiliz bilim adamlarÄ±, UNESCO'nun DÃ¼nya MirasÄ± Listesi'nde yer alan adada 17,6 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda 37 milyondan fazla plastik Ã§Ã¶p parÃ§asÄ± belirledi. Bilim adamlarÄ±, aÃ§Ä±k hava Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼ne dÃ¶nÃ¼ÅŸen adada, metrekareye 671 plastik atÄ±k dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bazÄ± Ã§Ã¶p parÃ§alarÄ±nÄ±n kumun 10 santimetre derinliÄŸine gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi. Tazmanya Ãœniversitesi Deniz ve Antartik AraÅŸtÄ±rmalar EnstitÃ¼sÃ¼nden Biyolog Dr. Jennifer Lavers, plajda 10 metrekarelik bir alanÄ± ancak 6 saatte inceleyebildiklerine dikkati Ã§ekerek, adanÄ±n diÄŸer yerlere gÃ¶re buranÄ±n "en yÃ¼ksek plastik Ã§Ã¶p yoÄŸunluÄŸuna sahip olduÄŸunu" sÃ¶yledi. GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ manzara karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan Lavers, "Henderson'da hayatÄ±mda gÃ¶rmediÄŸim oranda plastik atÄ±k yoÄŸunluÄŸu gÃ¶zlemledim. Henderson gerÃ§ekten endiÅŸe edici durumda." dedi. YakÄ±nlarÄ±nda hiÃ§bir yerleÅŸim alanÄ± bulunmayan Henderson adasÄ±nÄ± Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸe Ã§eviren plastik atÄ±klarÄ±n deniz akÄ±ntÄ±larÄ±yla geldiÄŸini dile getiren Lavers, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n "dÃ¼nyada gÃ¼venli yer kalmadÄ±ÄŸÄ±, plastiÄŸin her yere daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" tezini desteklediÄŸini belirtti. Lavers, araÅŸtÄ±rmanÄ±n tek kullanÄ±mlÄ±k olarak Ã¼retilen plastik malzemelerin aslÄ±nda Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Ä°nsanlarÄ±n plastikle iliÅŸkilerini gÃ¶zden geÃ§ireceklerini umuyorum." diye konuÅŸtu. GÃ¼ney Amerika Ã¼lkelerinden gelen plastik atÄ±klar nedeniyle dÃ¼nyanÄ±n en kirli bÃ¶lgesi haline gelen Henderson adasÄ±nda kimse yaÅŸamÄ±yor. 1902'de BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n GÃ¼ney Pasifikâ€™teki topraklarÄ±na katÄ±larak Pitcairn adalarÄ± kolonisine eklenen ada, 1988'den bu yana UNESCO'nun DÃ¼nya MirasÄ± Listesi'nde yer alÄ±yor. Â

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