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18:15, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±
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16:45, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

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Ã‡inli mÃ¼hendis MÃ¼slÃ¼man oldu
Ã‡inli mÃ¼hendis MÃ¼slÃ¼man oldu

Ä°ÅŸi dolayÄ±sÄ±yla BalÄ±kesir'de yaÅŸayan Ã‡inli bir mÃ¼hendis, Ä°slamiyeti seÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BalÄ±kesir'in GÃ¶nen ilÃ§esine baÄŸlÄ± Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde bir enerji firmasÄ±nda 2 yÄ±ldÄ±r Ã§alÄ±ÅŸan Ã‡inli MÃ¼hendis Chengkun Song, MÃ¼slÃ¼man oldu.

GÃ¶nen Ä°lÃ§e MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne baÅŸvuran Ã‡inli mÃ¼hendise, Ä°lÃ§e MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Åžaban ApaydÄ±n tarafÄ±ndan ihtida merasimi dÃ¼zenlendi.

Chengkun Song, mÃ¼ftÃ¼lÃ¼k binasÄ±ndaki merasimde, ApaydÄ±n'Ä±n yanÄ± sÄ±ra, Ã‡arÅŸÄ± Camii uzman imam hatibi Ä°lhan Can ve GÃ¶nenli Mehmet Efendi Camii imam hatibi Rafet AvcÄ± ÅŸahitliÄŸinde kelimeiÅŸehadet getirerek MÃ¼slÃ¼man oldu.

Ahmed Suad ismini seÃ§en Ã‡inli mÃ¼hendise ApaydÄ±n tarafÄ±ndan Ä°htida Belgesi, Kur'an-Ä± Kerim ve Ä°slam ilmihali hediye edildi.

Ã‡inli mÃ¼hendis, "Ä°slamiyet hakkÄ±nda araÅŸtÄ±rmalar yaptÄ±m ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n gÃ¼venilir olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Burada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m gÃ¼nler ve ortamdaki iliÅŸkilerimin ve bana gÃ¶sterilen ilginin de Ä°slamiyeti seÃ§memde Ã¶nemli rolÃ¼ oldu. Burada Ã§alÄ±ÅŸmaktan dolayÄ± mutluyum ve Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r artÄ±k MÃ¼slÃ¼manÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

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