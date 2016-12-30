Bitlis'te sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bitlis ValiliÄŸi, Hizan ilÃ§esindeki mezralarda uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ilÃ§eye baÄŸlÄ± mezralardaki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Hizan'Ä±n KapÄ±suyu kÃ¶yÃ¼ Dibek mezrasÄ±, Gayda kÃ¶yÃ¼ ArpalÄ±, AkÄ±nca ve KorigarÄ± mezralarÄ±, AkÅŸar kÃ¶yÃ¼ A. Klavuz, Y. Klavuz, DÃ¼ztepe, Ã‡evrecik, Pegoso mezralarÄ± ve PÄ±roso Nazar mevkisi, YedikardeÅŸ Nonivon bÃ¶lgesi, KaraaÄŸaÃ§ mezrasÄ±, Horozdere kÃ¶yÃ¼ AkbaÅŸ ve Bolga mezralarÄ±, Akdik kÃ¶yÃ¼ HoÃ§inik mezrasÄ± bÃ¶lgesinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin tesisi amacÄ±yla 14 MayÄ±s saat 17.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edilmiÅŸ olup, adÄ± geÃ§en yerler iÃ§in 16 MayÄ±s saat 17.00'dan itibaren OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (b) fÄ±krasÄ±na istinaden sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."
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Hizan ilÃ§esindeki mezralarda 14 MayÄ±s'ta baÅŸlayan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kÄ±ldÄ±rÄ±ldÄ±
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