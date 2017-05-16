17:35, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Esed rejiminden Hula'ya vakum bombalÄ± saldÄ±rÄ±



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Suriye'nin batÄ± kesimlerindeki Humus ilinde BeÅŸÅŸar Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi vakum bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 1 kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin batÄ± kesimlerindeki Humus ilinde BeÅŸÅŸar Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi vakum bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 1 kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti. Humus'un kuzey kÄ±rsalÄ±ndaki AA muhabiri Raid El-Åžimali, rejime ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n, Esed rejimi ve destekÃ§isi terÃ¶rist gruplarÄ±n kuÅŸatma altÄ±nda tuttuÄŸu Hula beldesine dÃ¶rt saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸunu bildirdi. UÃ§aklarÄ±n her saldÄ±rÄ±da 4'er vakum bombasÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden El-Åžimali, saldÄ±rÄ±da 1 kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, aralarÄ±nda Ã§ocuk ve kadÄ±nlarÄ±n da olduÄŸu bazÄ± sivillerin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. YaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± henÃ¼z tespit edemediklerini belirten El-Åžimali, Hula'nÄ±n hava saldÄ±rÄ±ysa eÅŸ zamanlÄ± olarak kuÅŸatma bÃ¶lgesinin Ã§evresindeki rejime ait kontrol noktalarÄ±ndan top ve roket atÄ±ÅŸÄ±yla hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. El-Åžimali, "BombardÄ±manlar beldedeki hayatÄ± sekteye uÄŸrattÄ±. SaldÄ±rÄ± mahalline yakÄ±n yerleÅŸim yerleri bÃ¼yÃ¼k hasar gÃ¶rdÃ¼." dedi.

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