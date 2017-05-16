OHAL Komisyonu BaÅŸkanÄ± MenteÅŸ oldu

AK Parti'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongre hazÄ±rlÄ±klarÄ±

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AtaÅŸ, "(TÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸi) Belki bir Genel BaÅŸkanvekilliÄŸi noktasÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik sÃ¶z konusu olabilir. DiÄŸer konularda da Kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini talimatlarÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra ne gerekiyorsa onu yapacaÄŸÄ±z" dedi