18:39, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Duterte'den TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FilipinlerÂ Devlet BaÅŸkanÄ±Â Rodrigo Duterte,Â TÃ¼rkiyeÂ ve MoÄŸolistan'Ä±nÂ GÃ¼ney Asya Ãœlkeleri BirliÄŸi'ne (ASEAN) katÄ±lmasÄ±na sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

ABS-CBN kanalÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Duterte Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de yapÄ±lan UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi Ä°Ã§in KuÅŸak ve Yol Forumu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ Davao HavalimanÄ±nda gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Pekin'de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve MoÄŸolistan BaÅŸbakanÄ± Jargaltulgiin Erdenebat ile bir araya geldiÄŸine iÅŸaret eden Duterte, TÃ¼rkiye ve MoÄŸolistan liderlerinin ASEAN'a katÄ±lma arzularÄ±nÄ± dile getirdiÄŸini belirtti.

"TÃœRKÄ°YE Ä°LE MOÄžOLÄ°STAN BÄ°RLÄ°ÄžE KATILMAK Ä°Ã‡Ä°N BENDEN DESTEK Ä°STEDÄ°LER"

Duterte, "ASEAN BaÅŸkanÄ± olarak benden birliÄŸe katÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ± desteklememi istediler. Ben de 'Neden olmasÄ±n' dedim." ifadesini kullandÄ±.

Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii'nin, TÃ¼rkiye ve MoÄŸolistan'Ä±n coÄŸrafi konumlarÄ± itibarÄ±yla ASEAN Ã¼yeliÄŸine uygun olmayacaklarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdiÄŸini aktaran Duterte, "Kesinlikle iki Ã¼lke, bu bÃ¶lgenin parÃ§asÄ±. TÃ¼rkiye'nin bu konudaki duruÅŸu karmaÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Bazen Asya ile Avrupa arasÄ±nda bir kÃ¶prÃ¼, bazen de Asya'nÄ±n bir parÃ§asÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlar." diye konuÅŸtu.

Bu arada Forum'da Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ve BaÅŸbakan Li Keqian ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Duterte, CumhurbaÅŸkanÄ± Åži ile iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dostluk baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi konusunda kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± ortaya koyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Duterte, her iki Ã¼lkenin de GÃ¼ney Ã‡in Denizi konusundaki ihtilaflarÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yollarla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi yÃ¶nÃ¼nde atÄ±lan bir adÄ±m olarak gÃ¶rÃ¼len ikili diyaloÄŸun bu haftaki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla beklediklerini vurguladÄ±.

Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Duterte'nin ziyareti sÄ±rasÄ±nda, Ã‡in'in Filipinler'e fizibilite Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve altyapÄ± projeleri, uyuÅŸturucu rehabilitasyon merkezleri kurulmasÄ± iÃ§in mali destek vermesini kapsayan dÃ¶rt anlaÅŸma imzalandÄ±.

ASEAN, 1967 yÄ±lÄ±nda Tayland'Ä±n baÅŸkenti Bangkok'ta, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland arasÄ±nda Bangkok Deklarasyonu'nun imzalanmasÄ±yla kuruldu. Birlik, ekonomik, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel geliÅŸmenin desteklenmesinin yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgesel barÄ±ÅŸ ile gÃ¼venliÄŸin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± amaÃ§lÄ±yor.

Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de 14-15 MayÄ±s tarihlerinde Devlet BaÅŸkanÄ± Åži'nin ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen Yol ve KuÅŸak Forumu'na 130 Ã¼lke ve 70 uluslararasÄ± kuruluÅŸtan bin 500 delege katÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±larÄ± Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden 4 bin 500'den fazla basÄ±n mensubu izledi.