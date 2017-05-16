Duterte'den TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±

FilipinlerÂ Devlet BaÅŸkanÄ±Â Rodrigo Duterte,Â TÃ¼rkiyeÂ ve MoÄŸolistan'Ä±nÂ GÃ¼ney Asya Ãœlkeleri BirliÄŸi'ne (ASEAN) katÄ±lmasÄ±na sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABS-CBN kanalÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Duterte Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de yapÄ±lan UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi Ä°Ã§in KuÅŸak ve Yol Forumu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ Davao HavalimanÄ±nda gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Pekin'de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve MoÄŸolistan BaÅŸbakanÄ± Jargaltulgiin Erdenebat ile bir araya geldiÄŸine iÅŸaret eden Duterte, TÃ¼rkiye ve MoÄŸolistan liderlerinin ASEAN'a katÄ±lma arzularÄ±nÄ± dile getirdiÄŸini belirtti.
Duterte, "ASEAN BaÅŸkanÄ± olarak benden birliÄŸe katÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ± desteklememi istediler. Ben de 'Neden olmasÄ±n' dedim." ifadesini kullandÄ±.
Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii'nin, TÃ¼rkiye ve MoÄŸolistan'Ä±n coÄŸrafi konumlarÄ± itibarÄ±yla ASEAN Ã¼yeliÄŸine uygun olmayacaklarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdiÄŸini aktaran Duterte, "Kesinlikle iki Ã¼lke, bu bÃ¶lgenin parÃ§asÄ±. TÃ¼rkiye'nin bu konudaki duruÅŸu karmaÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Bazen Asya ile Avrupa arasÄ±nda bir kÃ¶prÃ¼, bazen de Asya'nÄ±n bir parÃ§asÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlar." diye konuÅŸtu.
Bu arada Forum'da Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ve BaÅŸbakan Li Keqian ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Duterte, CumhurbaÅŸkanÄ± Åži ile iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dostluk baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi konusunda kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± ortaya koyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Duterte, her iki Ã¼lkenin de GÃ¼ney Ã‡in Denizi konusundaki ihtilaflarÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yollarla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi yÃ¶nÃ¼nde atÄ±lan bir adÄ±m olarak gÃ¶rÃ¼len ikili diyaloÄŸun bu haftaki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla beklediklerini vurguladÄ±.
Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Duterte'nin ziyareti sÄ±rasÄ±nda, Ã‡in'in Filipinler'e fizibilite Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve altyapÄ± projeleri, uyuÅŸturucu rehabilitasyon merkezleri kurulmasÄ± iÃ§in mali destek vermesini kapsayan dÃ¶rt anlaÅŸma imzalandÄ±.
ASEAN, 1967 yÄ±lÄ±nda Tayland'Ä±n baÅŸkenti Bangkok'ta, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland arasÄ±nda Bangkok Deklarasyonu'nun imzalanmasÄ±yla kuruldu. Birlik, ekonomik, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel geliÅŸmenin desteklenmesinin yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgesel barÄ±ÅŸ ile gÃ¼venliÄŸin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± amaÃ§lÄ±yor.
Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de 14-15 MayÄ±s tarihlerinde Devlet BaÅŸkanÄ± Åži'nin ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen Yol ve KuÅŸak Forumu'na 130 Ã¼lke ve 70 uluslararasÄ± kuruluÅŸtan bin 500 delege katÄ±ldÄ±.
ToplantÄ±larÄ± Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden 4 bin 500'den fazla basÄ±n mensubu izledi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin davanÄ±n sanÄ±klarÄ±ndan olan ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Edirne'de yakalanan Ã¼Ã§ eski SAT komandosu tutuklandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Beyaz Saray'da bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtiriyor
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Harp Okulunda yaÅŸanan eylemlere iliÅŸkin, 164 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya sanÄ±k savunmalarÄ±yla devam edildi
Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve Metina bÃ¶lgelerine savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve silahlÄ± insansÄ±z hava araÃ§larÄ±yla dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda PKK'ya ait Ã¼s bÃ¶lgeleri, maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve muhabere sistemleri ile DoÃ§ka silah mevzileri imha edildi, 11 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
AÄŸrÄ±'da Engelliler HaftasÄ± dolayÄ±sÄ±yla tarihi Ä°shak PaÅŸa SarayÄ±'na gezi dÃ¼zenlendi
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde, Isparta DaÄŸ Komando Okulu'ndan 700 Ã¶ÄŸrenciyi Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rmek istediÄŸi belirtilen TÃ¼mgeneral Metin Akkaya'nÄ±n da bulunduÄŸu 27 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± ve ASEAN BaÅŸkanÄ± Duterte, TÃ¼rkiye ve MoÄŸolistan'Ä±n BirliÄŸe katÄ±lmasÄ±na olumlu baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Selahaddin MenteÅŸ getirildi
BingÃ¶l'de DEAÅž'e yÃ¶nelik operasyonda 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Hizan ilÃ§esindeki mezralarda 14 MayÄ±s'ta baÅŸlayan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kÄ±ldÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°ÅŸi dolayÄ±sÄ±yla BalÄ±kesir'de yaÅŸayan Ã‡inli bir mÃ¼hendis, Ä°slamiyeti seÃ§ti
AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AtaÅŸ, "(TÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸi) Belki bir Genel BaÅŸkanvekilliÄŸi noktasÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik sÃ¶z konusu olabilir. DiÄŸer konularda da Kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini talimatlarÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra ne gerekiyorsa onu yapacaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda tutuklanan ve "Anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" ile "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§lamasÄ±yla aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±lanan iÅŸadamÄ± Serdar SeyitoÄŸlu'na tahliyesine karar verildi.
"Denizkurdu-2017 TatbikatÄ±"na katÄ±lan ve faaliyet kapsamÄ±nda KuÅŸadasÄ± Ege Port LimanÄ±'na demirleyen denizaltÄ±, hÃ¼cumbot ve firkateyn vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan ziyaret edilebilecek
Ã‡inâ€™de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 29 liderin katÄ±lÄ±mÄ±yla 14-15 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenen KuÅŸak ve Yol UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi Forumu Ã§erÃ§evesinde ticaret, ekonomi, eÄŸitim ve insani yardÄ±m alanÄ±nda Ã§ok sayÄ±da anlaÅŸma imzalandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bugÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ± Trump tarafÄ±ndan Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlanarak baÅŸbaÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek