Isparta'da darbeci askerlerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimindeÂ EÄŸirdir DaÄŸ Komando OkuluÂ ve EÄŸitim Merkez KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda eÄŸitim gÃ¶ren 700 Harbiye Ã¶ÄŸrencisini darbecilere destek iÃ§in Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan ve aralarÄ±nda dÃ¶nemin TÃ¼men KomutanÄ±Â TÃ¼mgeneral Metin Akkaya'nÄ±n da bulunduÄŸu 27 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
Isparta 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸma, gÃ¼venlik Ã¶nlemleri nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapÄ±ldÄ±. DuruÅŸmaya tutuklu sanÄ±klar eski EÄŸirdir DaÄŸ Komando Okulu ve EÄŸitim Merkez KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Metin Akkaya, eski Kurmay BaÅŸkanÄ± Albay Devran Ã‡etinkaya, eski BÃ¶lÃ¼k KomutanÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± Salih Kolcu, eski Personel Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali AkpÄ±nar SEGBÄ°S ile katÄ±ldÄ±. 8 tutuklu sanÄ±k ile diÄŸer tutuksuz sanÄ±klar, mahkemede hazÄ±r bulundu.
Mahkeme BaÅŸkanÄ± HacÄ± Mustafa YazÄ±cÄ±'nÄ±n kimlik tespitini yapmasÄ± ve iddianameyi okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, sanÄ±k savunmalarÄ±na geÃ§ildi.
DuruÅŸmada savunma yapan dÃ¶nemin tabur komutanÄ± ve darbe giriÅŸimi gecesinde merkezde nÃ¶betÃ§i amir olan tutuklu sanÄ±k eski Yarbay Mustafa Kayar, suÃ§lamalarÄ± kabul etmedi. Olay gecesi Kurmay BaÅŸkanÄ± Albay Devran Ã‡etinkaya'nÄ±n kendisine gÃ¼venlik nedeniyle Harbiyelilerin toplatÄ±lmasÄ± ve Ankara'ya gÃ¶nderilmesi talimatÄ± verdiÄŸini anlatan Kayar, bunun darbecilere destek iÃ§in yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini savundu.
Merkezde televizyon olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, telefonu android olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sosyal medyayÄ± takip edemediÄŸini iddia eden Kayar, bu nedenle bir darbe giriÅŸiminden haberinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
SavunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Mahkeme BaÅŸkanÄ± YazÄ±cÄ±, Kayar'a Ã¼niformasÄ± imha edilirken, cep defterinin iÃ§inden Ã§Ä±kan F serisi 1 dolarÄ± sordu. Kayar, F serisi 1 dolarÄ±n kendisine ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, paranÄ±n defterin iÃ§ine nasÄ±l girdiÄŸini de bilmediÄŸini iddia etti.
Mahkeme BaÅŸkanÄ± YazÄ±cÄ±, Kayar'a, eÅŸinin FETÃ–'den ihraÃ§ edildiÄŸini ve tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, tutuklanma gerekÃ§esini sordu. Kayar'Ä±n "Bilmiyorum" cevabÄ± Ã¼zerine YazÄ±cÄ±, "Ä°nsan eÅŸinin neden tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmez mi?" diyerek sanÄ±ÄŸa tepki gÃ¶sterdi.
15 Temmuz'da Harp Okulu Ã¶ÄŸrencilerinden sorumlu tabur komutanÄ± olan tutuklu sanÄ±k eski binbaÅŸÄ± GÃ¶khan AÃ§Ä±kgÃ¶z, eÄŸitim iÃ§in komutanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Harbiyelilerin 15 Temmuz gecesi daha Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ 32 kilometrelik yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ olduÄŸunu anlattÄ±.
AÃ§Ä±kgÃ¶z, 15 Temmuz saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda Albay Enver Topal'Ä±n kendisini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n iptal edilerek Ã¶ÄŸrencilerin komutanlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¶nmesi ve ardÄ±ndan da Ankara'ya gÃ¶nderilmesini talimatÄ±nÄ± verdiÄŸini iddia etti.
Topal'Ä±n emirle ilgili detaylarÄ± Ã‡etinkaya'dan alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren AÃ§Ä±kgÃ¶z, bunun Ã¼zerine Ã¶ÄŸrencilerin yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ iptal ettiklerini, kendisinin de araÃ§la komutanlÄ±ÄŸa giderek sanÄ±k Ã‡etinkaya ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.
Ã‡etinkaya'nÄ±n kendisine "Ankara'da sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± durum var. TÃ¼m Harbiyeli Ã¶ÄŸrencileri Ankara'ya gÃ¶ndereceÄŸiz" dediÄŸini aktaran AÃ§Ä±kgÃ¶z, bunun Ã¼zerine Ã¶ÄŸrencilerin komutanlÄ±ÄŸa gelme emrini verdiÄŸini kaydetti.
AÃ§Ä±kgÃ¶z, kursiyerlerin araÃ§lara silahsÄ±z ve sivil olarak bindirildiÄŸini, darbeye destek iÃ§in gÃ¶nderildiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nemediÄŸini, bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸu iÃ§in Ã¶ÄŸrencilerin gÃ¶nderilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
DuruÅŸma, diÄŸer sanÄ±klarÄ±n dinlenmesi iÃ§in yarÄ±na ertelendi.
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FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde, Isparta DaÄŸ Komando Okulu'ndan 700 Ã¶ÄŸrenciyi Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rmek istediÄŸi belirtilen TÃ¼mgeneral Metin Akkaya'nÄ±n da bulunduÄŸu 27 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
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