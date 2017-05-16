18:56, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Cihangiri, Ruhani lehine seÃ§imden Ã§ekildi





Ä°ran'da cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imindeki adaylardan reformist siyasetÃ§i Ä°shak Cihangiri, CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani lehine yarÄ±ÅŸtan Ã§ekildiÄŸini duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'da cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imindeki adaylardan reformist siyasetÃ§iÂ Ä°shak Cihangiri, CumhurbaÅŸkanÄ±Â Hasan RuhaniÂ lehine yarÄ±ÅŸtan Ã§ekildiÄŸini duyurdu. CumhurbaÅŸkanÄ± Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± Cihangiri, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ruhani'yi desteklemek iÃ§in Ã§ekiliyorum. Herkesi Ruhani'yi desteklemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandÄ±. BÃ¶ylece, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in Lider Ali Hamaney'e baÄŸlÄ± AnayasayÄ± Koruyucular Konseyi (AKK) tarafÄ±ndan belirlenen 6 adaydan ikisi yarÄ±ÅŸtan ayrÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. Muhafazakar kesimin adaylarÄ±ndan Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Muhammed BakÄ±r Galibaf da dÃ¼n, MeÅŸhed kentindeki Ä°mam RÄ±za TÃ¼rbesi ve KÃ¼lliyesi VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Reisi lehine Ã§ekildiÄŸini duyurmuÅŸtu. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin reformistler ve Ä±lÄ±mlÄ± muhafazakarlarÄ±n desteÄŸini alan Ruhani ile muhafazakarlarÄ±n asÄ±l adayÄ± olduÄŸu belirtilen Reisi arasÄ±nda geÃ§mesi bekleniyor. Muhafazakar kanattan diÄŸer aday Mustafa Mirselim'e seÃ§imlerde ÅŸans tanÄ±nmÄ±yor. Reformist aday Mustafa HaÅŸimiteba ise ÅŸu ana kadar seÃ§imden Ã§ekileceÄŸini aÃ§Ä±klamasa da halkÄ± Ruhani'ye oy vermeye davet etti. Ä°ran'da 12'nci dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri 19 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak.

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