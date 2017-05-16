Cihangiri, Ruhani lehine seÃ§imden Ã§ekildi

Ä°ran'da cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imindeki adaylardan reformist siyasetÃ§iÂ Ä°shak Cihangiri, CumhurbaÅŸkanÄ±Â Hasan RuhaniÂ lehine yarÄ±ÅŸtan Ã§ekildiÄŸini duyurdu.
CumhurbaÅŸkanÄ± Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± Cihangiri, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ruhani'yi desteklemek iÃ§in Ã§ekiliyorum. Herkesi Ruhani'yi desteklemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.
BÃ¶ylece, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in Lider Ali Hamaney'e baÄŸlÄ± AnayasayÄ± Koruyucular Konseyi (AKK) tarafÄ±ndan belirlenen 6 adaydan ikisi yarÄ±ÅŸtan ayrÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.
Muhafazakar kesimin adaylarÄ±ndan Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Muhammed BakÄ±r Galibaf da dÃ¼n, MeÅŸhed kentindeki Ä°mam RÄ±za TÃ¼rbesi ve KÃ¼lliyesi VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Reisi lehine Ã§ekildiÄŸini duyurmuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin reformistler ve Ä±lÄ±mlÄ± muhafazakarlarÄ±n desteÄŸini alan Ruhani ile muhafazakarlarÄ±n asÄ±l adayÄ± olduÄŸu belirtilen Reisi arasÄ±nda geÃ§mesi bekleniyor. Muhafazakar kanattan diÄŸer aday Mustafa Mirselim'e seÃ§imlerde ÅŸans tanÄ±nmÄ±yor.
Reformist aday Mustafa HaÅŸimiteba ise ÅŸu ana kadar seÃ§imden Ã§ekileceÄŸini aÃ§Ä±klamasa da halkÄ± Ruhani'ye oy vermeye davet etti.
Ä°ran'da 12'nci dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri 19 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak.
Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi seÃ§im beyannamesini aÃ§Ä±kladÄ±. Parti, yÃ¼ksek gelirlilerin vergisini yÃ¼kseltmeyi ve kamu hizmetlerine yapÄ±lan harcamayÄ± artÄ±rmayÄ± vadetti
Almanya'da ÅŸiddet yanlÄ±sÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± â€œBlood-Honour" grubunun liderinin istihbarat teÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan muhbir olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
ABD'de 150'ye yakÄ±n TÃ¼rk-Amerikan sivil toplum kuruluÅŸunu bir araya getiren YÃ¶nlendirme Komitesi, FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in iadesi ve YPG'ye destek verilmemesi konusunda BaÅŸkan Trump'a aÃ§Ä±k mektup yazdÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Suriye'de elde edilen savaÅŸ deneyimi ile Arktik bÃ¶lgesi ve batÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi ihtiyacÄ±nÄ±n, ordunun yeniden silahlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gerektirdiÄŸini sÃ¶yledi
Almanya'da Federal BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, 11 Nisan'da Borussia Dortmund-Monaco maÃ§Ä± Ã¶ncesi dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n arka planÄ±nda terÃ¶r olduÄŸuna dair ipucunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ran'da cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imindeki adaylardan reformist siyasetÃ§i Ä°shak Cihangiri, CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani lehine yarÄ±ÅŸtan Ã§ekildiÄŸini duyurdu
Suriye'nin batÄ± kesimlerindeki Humus ilinde BeÅŸÅŸar Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi vakum bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 1 kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti
IssÄ±z Henderson adasÄ±nÄ± deniz akÄ±ntÄ±larÄ±yla 37 milyondan fazla plastik Ã§Ã¶p kapladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi, Ã¼lke genelindeki olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hali bugÃ¼nden geÃ§erli olmak Ã¼zere bir ay daha uzattÄ±.
Merkez saÄŸ parti Genel BaÅŸkanÄ± Kurz'un baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlenmemesi koalisyon ortaklarÄ± arasÄ±nda gerginliÄŸe neden oldu
UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ne gÃ¶re, Akdeniz'den Avrupa'ya ulaÅŸan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± 54 bine yaklaÅŸtÄ±
Ã‡in'de yÄ±lÄ±n Ocak-Nisan dÃ¶neminde hava kirliliÄŸine neden olan zararlÄ± parÃ§acÄ±klarÄ±n dÃ¼zeyi PM2,5 yÃ¼zde 85'e yÃ¼kselerek DSÃ–'nÃ¼n zararlÄ± eÅŸik olarak kabul ettiÄŸi yÃ¼zde 25'in Ã¼Ã§ katÄ±nÄ± aÅŸtÄ±
ABD'de Walt Disney ÅŸirketinin sistemini ele geÃ§iren bilgisayar korsanlarÄ±nÄ±n fidye istediÄŸi bildirildi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "20 senedir, 30 senedir kendi Ã¼lkenizi diÄŸer yanlÄ±ÅŸ ideolojilerden koruduÄŸunuz gibi bu FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±ndan da koruyunuz. KorumanÄ±z iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye hazÄ±rÄ±z. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± daima yanÄ±nÄ±zdadÄ±r. 25 yÄ±ldÄ±r birlikte yaptÄ±klarÄ±mÄ±z, yapacaklarÄ±mÄ±zÄ±n teminatÄ±dÄ±r" dedi
Somali sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bir kÃ¶ye dÃ¼zenledikleri saldÄ±rÄ±da muhtarÄ± Ã¶ldÃ¼ren militanlar 2 polisi kaÃ§Ä±rdÄ±
Rusya BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Ofisi, BaÅŸbakan Medvedev'in KEÄ° toplantÄ±sÄ±nda Rusya heyetine baÅŸkanlÄ±k edeceÄŸini duyurdu