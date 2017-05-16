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Ecdat sevgisi 'engel' tanÄ±madÄ±
Ecdat sevgisi 'engel' tanÄ±madÄ±

AÄŸrÄ±'da Engelliler HaftasÄ± dolayÄ±sÄ±yla tarihi Ä°shak PaÅŸa SarayÄ±'na gezi dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AÄŸrÄ±'da, "Engelliler HaftasÄ±" kapsamÄ±nda bir araya gelenÂ engelliler, ecdat yadigarÄ±Â Ä°shak PaÅŸa SarayÄ±'nÄ± gezdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n organizasyonuyla bir araya gelen engelli vatandaÅŸlar, OsmanlÄ± dÃ¶neminde yapÄ±lan tarihi Ä°shak PaÅŸa SarayÄ±'nÄ± ziyaret etti.

Bedensel ve zihinsel engellerine raÄŸmen sarayÄ±n her kÃ¶ÅŸesini gezen engelliler, organizasyonda emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r etti.

Aile ve Sosyal Politikalar AÄŸrÄ± Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã‡ocuk Destek Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Fesih TÃ¼rtÃ¼k, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Engelliler HaftasÄ± kapsamÄ±nda farklÄ± bir organizasyon yapmayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± ve bu kapsamda engellileri ecdat yadigarÄ± Ä°shak PaÅŸa SarayÄ±'na getirdiklerini anlattÄ±.

Engelli vatandaÅŸlara yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli organizasyonlar yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden TÃ¼rtÃ¼k, "Onlar iÃ§in Ã§ok Ã¶zel bu haftayÄ± farklÄ± bir organizasyonla kapatmak istedik ve bu kapsamda OsmanlÄ± dÃ¶neminde yapÄ±lan Ä°shak PaÅŸa SarayÄ±'na geldik. Onlar iÃ§in gÃ¼zel bir deÄŸiÅŸiklik oldu. Engellilerimizin de tarihimizle tanÄ±ÅŸmalarÄ± bizleri Ã§ok mutlu etti. dedi.

DoÄŸubayazÄ±t Engelliler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Oktay TopÃ§i ise organizasyonda emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r ederek, "BÃ¶yle Ã¶nemli bir hafta da AÄŸrÄ±lÄ± kardeÅŸlerimizle bizi bir araya getiren herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederiz. Hep birlikte tarihimizin Ã¶nemli yapÄ±larÄ±ndan Ä°shak PaÅŸa SarayÄ±'nÄ± gezerek gÃ¼zel bir gÃ¼n geÃ§irdik." diye konuÅŸtu.



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