Alman savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Dortmund patlamasÄ±nda terÃ¶r ipucu bulamadÄ±

Borussia DortmundÂ ileÂ MonacoÂ arasÄ±nda Almanya'da 11 Nisanâ€™da oynanmasÄ± planlanan UEFA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek final ilk maÃ§Ä± Ã¶ncesinde sarÄ±-siyahlÄ±larÄ±n otobÃ¼sÃ¼ne yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin yapÄ±lan soruÅŸturmada, olayÄ±n arka planÄ±nda terÃ¶r olduÄŸuna dair ipucunun bulunmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
Federal BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, olay yerinde 3 notun bulunmasÄ±ndan dolayÄ± Federal SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n soruÅŸturmayÄ± Ã¼stlendiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼pheli olarak tutuklanan Sergej W. tarafÄ±ndan maddi Ã§Ä±kar elde etmek amacÄ±yla dÃ¼zenlendiÄŸinin varsayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Bundan dolayÄ± olayÄ±n devlet gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin Ã¶zel bir durum teÅŸkil etmemesi nedeniyle yasal olarak soruÅŸturmanÄ±n Dortmund SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na verilmesi gerektiÄŸi ifade edildi.
UEFA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek finali ilk ayaÄŸÄ±nda, 11 Nisan'da oynanmasÄ± planlanan Borussia Dortmund-Monaco maÃ§Ä± Ã¶ncesinde sarÄ±-siyahlÄ± ekibin otobÃ¼sÃ¼ne bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸ, patlama sÄ±rasÄ±nda Ä°spanyol oyuncu Marc Bartra elinden ve kolundan yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
YapÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 28 yaÅŸÄ±ndaki Alman ve Rus vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na sahip Sergej W. 21 Nisan'da tutuklanmÄ±ÅŸ, saldÄ±rganÄ±n Borussia Dortmund KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n hisselerini dÃ¼ÅŸÃ¼rerek bÃ¼yÃ¼k miktarda kar etmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.
Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi seÃ§im beyannamesini aÃ§Ä±kladÄ±. Parti, yÃ¼ksek gelirlilerin vergisini yÃ¼kseltmeyi ve kamu hizmetlerine yapÄ±lan harcamayÄ± artÄ±rmayÄ± vadetti
Almanya'da ÅŸiddet yanlÄ±sÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± â€œBlood-Honour" grubunun liderinin istihbarat teÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan muhbir olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
ABD'de 150'ye yakÄ±n TÃ¼rk-Amerikan sivil toplum kuruluÅŸunu bir araya getiren YÃ¶nlendirme Komitesi, FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in iadesi ve YPG'ye destek verilmemesi konusunda BaÅŸkan Trump'a aÃ§Ä±k mektup yazdÄ±
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Almanya'da Federal BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, 11 Nisan'da Borussia Dortmund-Monaco maÃ§Ä± Ã¶ncesi dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n arka planÄ±nda terÃ¶r olduÄŸuna dair ipucunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ran'da cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imindeki adaylardan reformist siyasetÃ§i Ä°shak Cihangiri, CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani lehine yarÄ±ÅŸtan Ã§ekildiÄŸini duyurdu
Suriye'nin batÄ± kesimlerindeki Humus ilinde BeÅŸÅŸar Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi vakum bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 1 kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti
IssÄ±z Henderson adasÄ±nÄ± deniz akÄ±ntÄ±larÄ±yla 37 milyondan fazla plastik Ã§Ã¶p kapladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi, Ã¼lke genelindeki olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hali bugÃ¼nden geÃ§erli olmak Ã¼zere bir ay daha uzattÄ±.
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Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "20 senedir, 30 senedir kendi Ã¼lkenizi diÄŸer yanlÄ±ÅŸ ideolojilerden koruduÄŸunuz gibi bu FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±ndan da koruyunuz. KorumanÄ±z iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye hazÄ±rÄ±z. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± daima yanÄ±nÄ±zdadÄ±r. 25 yÄ±ldÄ±r birlikte yaptÄ±klarÄ±mÄ±z, yapacaklarÄ±mÄ±zÄ±n teminatÄ±dÄ±r" dedi
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