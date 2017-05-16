DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:47, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±
Avrupa
19:08, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Alman savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Dortmund patlamasÄ±nda terÃ¶r ipucu bulamadÄ±
Alman savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Dortmund patlamasÄ±nda terÃ¶r ipucu bulamadÄ±

Almanya'da Federal BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, 11 Nisan'da Borussia Dortmund-Monaco maÃ§Ä± Ã¶ncesi dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n arka planÄ±nda terÃ¶r olduÄŸuna dair ipucunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Borussia DortmundÂ ileÂ MonacoÂ arasÄ±nda Almanya'da 11 Nisanâ€™da oynanmasÄ± planlanan UEFA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek final ilk maÃ§Ä± Ã¶ncesinde sarÄ±-siyahlÄ±larÄ±n otobÃ¼sÃ¼ne yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin yapÄ±lan soruÅŸturmada, olayÄ±n arka planÄ±nda terÃ¶r olduÄŸuna dair ipucunun bulunmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

Federal BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, olay yerinde 3 notun bulunmasÄ±ndan dolayÄ± Federal SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n soruÅŸturmayÄ± Ã¼stlendiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼pheli olarak tutuklanan Sergej W. tarafÄ±ndan maddi Ã§Ä±kar elde etmek amacÄ±yla dÃ¼zenlendiÄŸinin varsayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Bundan dolayÄ± olayÄ±n devlet gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin Ã¶zel bir durum teÅŸkil etmemesi nedeniyle yasal olarak soruÅŸturmanÄ±n Dortmund SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na verilmesi gerektiÄŸi ifade edildi.

UEFA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek finali ilk ayaÄŸÄ±nda, 11 Nisan'da oynanmasÄ± planlanan Borussia Dortmund-Monaco maÃ§Ä± Ã¶ncesinde sarÄ±-siyahlÄ± ekibin otobÃ¼sÃ¼ne bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸ, patlama sÄ±rasÄ±nda Ä°spanyol oyuncu Marc Bartra elinden ve kolundan yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

YapÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 28 yaÅŸÄ±ndaki Alman ve Rus vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na sahip Sergej W. 21 Nisan'da tutuklanmÄ±ÅŸ, saldÄ±rganÄ±n Borussia Dortmund KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n hisselerini dÃ¼ÅŸÃ¼rerek bÃ¼yÃ¼k miktarda kar etmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Almanya
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Ä°ngiltere'de Ä°ÅŸÃ§i Partisi seÃ§im beyannamesini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ngiltere'de Ä°ÅŸÃ§i Partisi seÃ§im beyannamesini aÃ§Ä±kladÄ±

Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi seÃ§im beyannamesini aÃ§Ä±kladÄ±. Parti, yÃ¼ksek gelirlilerin vergisini yÃ¼kseltmeyi ve kamu hizmetlerine yapÄ±lan harcamayÄ± artÄ±rmayÄ± vadetti
Almanya da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± grubun liderinin muhbir olduÄŸu iddiasÄ±
Almanyaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± grubun liderinin muhbir olduÄŸu iddiasÄ±

Almanya'da ÅŸiddet yanlÄ±sÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± â€œBlood-Honour" grubunun liderinin istihbarat teÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan muhbir olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
ABD'deki TÃ¼rklerden Trump'a aÃ§Ä±k mektup
ABD'deki TÃ¼rklerden Trump'a aÃ§Ä±k mektup

ABD'de 150'ye yakÄ±n TÃ¼rk-Amerikan sivil toplum kuruluÅŸunu bir araya getiren YÃ¶nlendirme Komitesi, FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in iadesi ve YPG'ye destek verilmemesi konusunda BaÅŸkan Trump'a aÃ§Ä±k mektup yazdÄ±
Putin'den orduda modernizasyonu artÄ±rma talimatÄ±
Putin'den orduda modernizasyonu artÄ±rma talimatÄ±

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Suriye'de elde edilen savaÅŸ deneyimi ile Arktik bÃ¶lgesi ve batÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi ihtiyacÄ±nÄ±n, ordunun yeniden silahlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gerektirdiÄŸini sÃ¶yledi
Alman savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Dortmund patlamasÄ±nda terÃ¶r ipucu bulamadÄ±
Alman savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Dortmund patlamasÄ±nda terÃ¶r ipucu bulamadÄ±

Almanya'da Federal BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, 11 Nisan'da Borussia Dortmund-Monaco maÃ§Ä± Ã¶ncesi dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n arka planÄ±nda terÃ¶r olduÄŸuna dair ipucunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Cihangiri Ruhani lehine seÃ§imden Ã§ekildi
Cihangiri, Ruhani lehine seÃ§imden Ã§ekildi

Ä°ran'da cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imindeki adaylardan reformist siyasetÃ§i Ä°shak Cihangiri, CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani lehine yarÄ±ÅŸtan Ã§ekildiÄŸini duyurdu
Esed rejiminden Hula'ya vakum bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Esed rejiminden Hula'ya vakum bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Suriye'nin batÄ± kesimlerindeki Humus ilinde BeÅŸÅŸar Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi vakum bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 1 kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kimsenin yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± ada Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸe dÃ¶ndÃ¼
Kimsenin yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± ada Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸe dÃ¶ndÃ¼

IssÄ±z Henderson adasÄ±nÄ± deniz akÄ±ntÄ±larÄ±yla 37 milyondan fazla plastik Ã§Ã¶p kapladÄ±
Tunus'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal bir ay daha uzatÄ±ldÄ±
Tunus'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal bir ay daha uzatÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi, Ã¼lke genelindeki olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hali bugÃ¼nden geÃ§erli olmak Ã¼zere bir ay daha uzattÄ±.
Avusturya erken seÃ§ime gidiyor
Avusturya erken seÃ§ime gidiyor

Merkez saÄŸ parti Genel BaÅŸkanÄ± Kurz'un baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlenmemesi koalisyon ortaklarÄ± arasÄ±nda gerginliÄŸe neden oldu
Akdeniz'de Ã¶len sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± bin 350'yi geÃ§ti
Akdeniz'de Ã¶len sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± bin 350'yi geÃ§ti

UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ne gÃ¶re, Akdeniz'den Avrupa'ya ulaÅŸan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± 54 bine yaklaÅŸtÄ±
Ã‡in'de hava kirliliÄŸi zararlÄ± eÅŸiÄŸi Ã¼Ã§ kat aÅŸtÄ±
Ã‡in'de hava kirliliÄŸi zararlÄ± eÅŸiÄŸi Ã¼Ã§ kat aÅŸtÄ±

Ã‡in'de yÄ±lÄ±n Ocak-Nisan dÃ¶neminde hava kirliliÄŸine neden olan zararlÄ± parÃ§acÄ±klarÄ±n dÃ¼zeyi PM2,5 yÃ¼zde 85'e yÃ¼kselerek DSÃ–'nÃ¼n zararlÄ± eÅŸik olarak kabul ettiÄŸi yÃ¼zde 25'in Ã¼Ã§ katÄ±nÄ± aÅŸtÄ±
Walt Disney'i hackleyip fidye istediler
Walt Disney'i hackleyip fidye istediler

ABD'de Walt Disney ÅŸirketinin sistemini ele geÃ§iren bilgisayar korsanlarÄ±nÄ±n fidye istediÄŸi bildirildi
GÃ¶rmez'den KÄ±zgÄ±zistan'a FETÃ– mesajÄ±
GÃ¶rmez'den KÄ±zgÄ±zistan'a FETÃ– mesajÄ±

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "20 senedir, 30 senedir kendi Ã¼lkenizi diÄŸer yanlÄ±ÅŸ ideolojilerden koruduÄŸunuz gibi bu FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±ndan da koruyunuz. KorumanÄ±z iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye hazÄ±rÄ±z. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± daima yanÄ±nÄ±zdadÄ±r. 25 yÄ±ldÄ±r birlikte yaptÄ±klarÄ±mÄ±z, yapacaklarÄ±mÄ±zÄ±n teminatÄ±dÄ±r" dedi
Kenya'da EÅŸ-Åžebab saldÄ±rÄ±sÄ±
Kenya'da EÅŸ-Åžebab saldÄ±rÄ±sÄ±

Somali sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bir kÃ¶ye dÃ¼zenledikleri saldÄ±rÄ±da muhtarÄ± Ã¶ldÃ¼ren militanlar 2 polisi kaÃ§Ä±rdÄ±
Rusya BaÅŸbakanÄ± MayÄ±s sonu Ä°stanbul'da
Rusya BaÅŸbakanÄ± MayÄ±s sonu Ä°stanbul'da

Rusya BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Ofisi, BaÅŸbakan Medvedev'in KEÄ° toplantÄ±sÄ±nda Rusya heyetine baÅŸkanlÄ±k edeceÄŸini duyurdu

Haberler

Almanyaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± grubun liderinin muhbir olduÄŸu iddiasÄ±
Almanya da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± grubun liderinin muhbir olduÄŸu iddiasÄ±

Macron ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyareti iÃ§in Almanya'da
Macron ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyareti iÃ§in Almanya'da

Merkel'den 'Ä°ncirlik' aÃ§Ä±klamasÄ±
Merkel'den 'Ä°ncirlik' aÃ§Ä±klamasÄ±

Alman milletvekillerinin Ä°ncirlik ziyaretine izin Ã§Ä±kmadÄ±
Alman milletvekillerinin Ä°ncirlik ziyaretine izin Ã§Ä±kmadÄ±

Kuzey Ren Vestfalya'daki seÃ§imleri Merkel'in partisi kazandÄ±
Kuzey Ren Vestfalya'daki seÃ§imleri Merkel'in partisi kazandÄ±

Almanya'da genel seÃ§im provasÄ±
Almanya'da genel seÃ§im provasÄ±

Alman Ordusunda Ä±rkÃ§Ä± asker paniÄŸi
Alman Ordusunda Ä±rkÃ§Ä± asker paniÄŸi

TÃ¼rkiye'den Almanya'ya 'FETÃ–' tepkisi
TÃ¼rkiye'den Almanya'ya 'FETÃ–' tepkisi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 