19:08, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Alman savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Dortmund patlamasÄ±nda terÃ¶r ipucu bulamadÄ±





Almanya'da Federal BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, 11 Nisan'da Borussia Dortmund-Monaco maÃ§Ä± Ã¶ncesi dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n arka planÄ±nda terÃ¶r olduÄŸuna dair ipucunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Borussia DortmundÂ ileÂ MonacoÂ arasÄ±nda Almanya'da 11 Nisanâ€™da oynanmasÄ± planlanan UEFA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek final ilk maÃ§Ä± Ã¶ncesinde sarÄ±-siyahlÄ±larÄ±n otobÃ¼sÃ¼ne yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin yapÄ±lan soruÅŸturmada, olayÄ±n arka planÄ±nda terÃ¶r olduÄŸuna dair ipucunun bulunmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â Federal BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, olay yerinde 3 notun bulunmasÄ±ndan dolayÄ± Federal SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n soruÅŸturmayÄ± Ã¼stlendiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼pheli olarak tutuklanan Sergej W. tarafÄ±ndan maddi Ã§Ä±kar elde etmek amacÄ±yla dÃ¼zenlendiÄŸinin varsayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Bundan dolayÄ± olayÄ±n devlet gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin Ã¶zel bir durum teÅŸkil etmemesi nedeniyle yasal olarak soruÅŸturmanÄ±n Dortmund SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na verilmesi gerektiÄŸi ifade edildi. UEFA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek finali ilk ayaÄŸÄ±nda, 11 Nisan'da oynanmasÄ± planlanan Borussia Dortmund-Monaco maÃ§Ä± Ã¶ncesinde sarÄ±-siyahlÄ± ekibin otobÃ¼sÃ¼ne bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸ, patlama sÄ±rasÄ±nda Ä°spanyol oyuncu Marc Bartra elinden ve kolundan yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. YapÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 28 yaÅŸÄ±ndaki Alman ve Rus vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na sahip Sergej W. 21 Nisan'da tutuklanmÄ±ÅŸ, saldÄ±rganÄ±n Borussia Dortmund KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n hisselerini dÃ¼ÅŸÃ¼rerek bÃ¼yÃ¼k miktarda kar etmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

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