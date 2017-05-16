GÃ¼ncelleme: 19:14, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Zap ve Metina'ya hava harekatÄ±nda 11 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve Metina bÃ¶lgelerine savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve silahlÄ± insansÄ±z hava araÃ§larÄ±yla dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda PKK'ya ait Ã¼s bÃ¶lgeleri, maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve muhabere sistemleri ile DoÃ§ka silah mevzileri imha edildi, 11 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n kuzeyindekiÂ ZapÂ veÂ MetinaÂ bÃ¶lgelerine savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve silahlÄ± insansÄ±z hava araÃ§larÄ±yla dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda PKK'ya ait Ã¼s bÃ¶lgeleri, maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve muhabere sistemleri ile DoÃ§ka silah mevzileri imha edildi, 11 PKK mensubu da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Â Â

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