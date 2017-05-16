19:16, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Putin'den orduda modernizasyonu artÄ±rma talimatÄ±





Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Suriye'de elde edilen savaÅŸ deneyimi ile Arktik bÃ¶lgesi ve batÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi ihtiyacÄ±nÄ±n, ordunun yeniden silahlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gerektirdiÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi RusyaÂ Devlet BaÅŸkanÄ±Â Vladimir Putin,Â Suriye'de elde edilen savaÅŸ deneyimi ile Arktik bÃ¶lgesi ve batÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi ihtiyacÄ±nÄ±n, ordunun yeniden silahlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gerektirdiÄŸini sÃ¶yledi. Putin, Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve askeri savunma sanayisi yetkilileriyle SoÃ§i ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±. Vladimir Putin, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Rus ordusuna geÃ§en yÄ±l 5 bin 600 yeni nesil silah ile 3 bin modernize edilmiÅŸ araÃ§ ve teÃ§hizat teslim edildiÄŸini belirtti. GeÃ§en yÄ±l savunma sanayi alanÄ±ndaki sipariÅŸlerin yÃ¼zde 97'sinin tamamlanarak, ordudaki modern silah ve teÃ§hizat oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 58 seviyesine yÃ¼kseltildiÄŸini kaydeden Putin, 2017'de bu rakamÄ±n yÃ¼zde 62'ye Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdi. Rusya'nÄ±n yeni silahlanma programÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Putin, "Suriye'de elde edilen savaÅŸ deneyimi, Arktik bÃ¶lgesi ile batÄ± ve gÃ¼neybatÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi ihtiyacÄ±, ordunun yeniden silahlandÄ±rÄ±lmasÄ± konusundaki tutumumuzu gÃ¶zden geÃ§irmemizi gerektirdi." ifadelerini kullandÄ±.

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