19:27, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

ABD'deki TÃ¼rklerden Trump'a aÃ§Ä±k mektup

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de 150'ye yakÄ±n TÃ¼rk-Amerikan sivil toplum kuruluÅŸunu bir araya getiren YÃ¶nlendirme Komitesi,Â FETÃ–Â elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in iadesi ve PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ±Â YPG'ye destek verilmemesi konusunda BaÅŸkanÂ Donald Trump'a yazdÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±k mektup, Washington Post gazetesinde tam sayfa yayÄ±mlandÄ±.

Gazetenin arka sayfasÄ±nda yer alan mektupta, TÃ¼rk-Amerikan YÃ¶nlendirme Komitesi (TASC), BaÅŸkan Trump'a CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'la yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesinde hatÄ±rlatmalarda bulunuldu.

Mektupta, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda 65 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir devam ettiÄŸine vurgu yapÄ±larak Kore'de, Afganistan'da, Somali'de, Makedonya'da, Bosna Hersek'te ve Kosova'da ABD ve TÃ¼rkiye'nin omuz omuza mÃ¼cadele ederek ortak Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§erisinde bulunduklarÄ±na iÅŸaret edildi.

"AMERÄ°KALILARI Ã‡OK DÄ°KKATLÄ° OLMALARI GEREKTÄ°ÄžÄ° KONUSUNDA UYARIYORUZ"

TÃ¼rkiye'deki 15 Temmuz kanlÄ± darbe giriÅŸiminde TÃ¼rk ordusunun iÃ§ine sÄ±zmÄ±ÅŸ bir grup FETÃ– mensubunun TÃ¼rk halkÄ±na karÅŸÄ± silahlarÄ±nÄ± doÄŸrulttuÄŸu belirtilen mektupta, "YaklaÅŸÄ±k 250 masum insan hayatÄ±nÄ± kaybetti, parlamento binasÄ± bombalandÄ±. Bu insanlar emirleri TÃ¼rk ordusundan almÄ±yorlardÄ±. Bu insanlar, ABD'de birÃ§ok sÃ¶zleÅŸmeli okullarÄ±, dinler arasÄ± diyalog organizasyonlarÄ± olan sinsi grup FETÃ– mensubuydu. AmerikalÄ±larÄ± Ã§ok dikkatli olmalarÄ± gerektiÄŸi konusunda uyarÄ±yoruz." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, Suriye konusu da ele alÄ±narak TÃ¼rkiye'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri DEAÅž'a ve YPG'ye karÅŸÄ± mÃ¼cadelesine deÄŸinildi.

DEAÅž ve PKK'nÄ±n ABD'ye gÃ¶re terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri olduÄŸu ifade edilen mektupta, PKK'nÄ±n YPG-PYD ismiyle faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi kaydedildi.

TÃ¼rkiye'nin 3 milyondan fazla Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan aÃ§Ä±k mektupta, farklÄ± kÃ¼ltÃ¼r ve etnik kÃ¶kenlere sahip kiÅŸilerin bir arada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin, bÃ¶lgede Ã¶nemli bir Ã¶rnek oluÅŸturduÄŸu vurgulandÄ±.