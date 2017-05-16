Kara Harp Okulundaki darbe giriÅŸimi davasÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'dakiÂ darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±ndaÂ Kara Harp Okulunda yaÅŸanan eylemlere iliÅŸkin, aralarÄ±nda sÃ¶zleÅŸmeli subay adaylarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 164 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya sanÄ±k savunmalarÄ±yla devam edildi.
Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼ndeki mahkeme salonunda gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda savunma yapan sanÄ±k kursiyer Semih Mantar, saat 23.15 civarÄ±nda ÃœsteÄŸmen Atilla Kahraman ve Ã–nder BiberoÄŸlu'nun "silah baÅŸÄ±na" dediklerini duymasÄ± Ã¼zerine silah alÄ±p iÃ§tima alanÄ±na gittiÄŸini ifade etti.
Mantar, burada Kahraman ve BiberoÄŸlu dÄ±ÅŸÄ±nda okul dekanÄ± ve okul nÃ¶betÃ§i amirini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirerek, BiberoÄŸlu'nun kÄ±yafetlerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ "BÃ¶yle mi geldiniz?" diyerek kendisini gÃ¶nderdiÄŸini anlattÄ±.
Bunun Ã¼zerine kamuflajÄ±nÄ± giymeye gittiÄŸini belirten Mantar, "ÃœstÃ¼mÃ¼ deÄŸiÅŸtirdim, kalem, not defteri, sÄ±navlarla alakalÄ± ders notlarÄ±mÄ± aldÄ±m. GÃ¼venli bÃ¶lgeye gidilecek diye, zamanÄ± ders Ã§alÄ±ÅŸarak geÃ§irmek iÃ§in." dedi.
Mantar, ÅŸarjÃ¶rlerinin toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saat 02.30 civarÄ±nda helikopterlere bindirildiklerini ve Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildiklerini aktardÄ±. "BaÅŸÄ±mÄ±zdaki rÃ¼tbeli bizi bir binaya soktu. Devrelerimi gÃ¶rdÃ¼m, kimisi aÄŸlÄ±yor, kimisi baÄŸÄ±rÄ±yor" diyen Mantar, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ibaresini gÃ¶rÃ¼nce de gÃ¼venli bÃ¶lge olarak getirildikleri yerde kalkan yerine koyulduklarÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Mantar, burada kÄ±sa bir sÃ¼re bekledikten sonra dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ±, binbaÅŸÄ± ya da yarbay rÃ¼tbesindeki bir kiÅŸinin sorular sorduÄŸu sÄ±rada, korku ve panikle "Burada ne iÅŸimiz var" diye sormasÄ± Ã¼zerine, "KarargahÄ±mÄ±zÄ± koruyoruz. KarargahÄ±mÄ±za kimse yaklaÅŸmayacak. Girmek isteyen olursa Ã¶nce havaya ateÅŸ edilecek, sonra Ã¼zerine ateÅŸ edilecek." cevabÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
RÃ¼tbelinin telsizle "Sedirlik ikiye gidiyoruz" demesinin ardÄ±ndan grubu takip etmeyi bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Mantar, dost ve dÃ¼ÅŸmanÄ±n kim olduÄŸunu dahi ayÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Hukuksuz bir olaya karÄ±ÅŸmamak iÃ§in kameralarÄ±n Ã¶nÃ¼nde bir yer aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÃ§inde ve arkasÄ±nda kamera olan bir kulÃ¼beye girdiÄŸini dile getiren Mantar, nÃ¶bet tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, buradan da ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
KulÃ¼bede 8 kiÅŸi olduklarÄ± sÄ±rada bir rÃ¼tbelinin dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmalarÄ±nÄ± sÃ¶yleyip zorla G3 vermek istediÄŸini ancak kendisinin Ã§Ä±kar gibi yapÄ±p Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Mantar, saat 06.30 civarÄ±nda SadÄ±k AlÄ±cÄ±oÄŸlu'nun bacaÄŸÄ±ndan vurulmasÄ± sonrasÄ± onun iÃ§in gelen ambulansa binip ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Mantar, iki gÃ¼n GATA'da kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu sÄ±rada yanÄ±ndaki boÅŸ silahÄ± da tutanakla buradaki muhafÄ±z birliÄŸi bÃ¶lÃ¼k komutanÄ±na teslim ettiÄŸini belirterek, 17 Temmuz akÅŸamÄ± Merkez KomutanlÄ±ÄŸÄ±na sevk edildiÄŸini anlattÄ±.
Okuldaki komutanlarÄ± iÃ§in "Annem babam olarak gÃ¶rÃ¼yordum. Bizi ateÅŸe attÄ±lar." ifadesini kullanan Mantar, Albay Rafettin Ã–ztÃ¼rk, ÃœsteÄŸmen Ã–nder BiberoÄŸlu, BinbaÅŸÄ± Dilaver Uysal'dan ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu sÃ¶yledi.
SanÄ±k kursiyer Ozan Ã–zgen Åžahin de savunmasÄ±nda, 15 Temmuz'da derslerin ardÄ±ndan Ã§arÅŸÄ± iznine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, akÅŸam katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± birliÄŸinde ÃœsteÄŸmen Atilla Kahraman'Ä±n iÃ§tima aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°Ã§tima sonrasÄ±nda alarm verildiÄŸini ve kendisinin de ÃœsteÄŸmen Kahraman'Ä±n emirleri doÄŸrultusunda ÅŸarjÃ¶rsÃ¼z boÅŸ bir silah, kompozit baÅŸlÄ±k ve yelek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Åžahin, ÃœsteÄŸmen Kahraman'Ä±n seferberlik ilan edildiÄŸini sÃ¶ylediÄŸini de aktardÄ±.
Åžahin, helikopterlere binmeden Ã¶nce, kurmay baÅŸkanÄ± olduÄŸu sÃ¶ylenen bir albayÄ±n "Harp Okulunun emniyeti kalmadÄ±. GÃ¼venli bÃ¶lgeye alÄ±nacaksÄ±nÄ±z, tedirgin olmayÄ±n" dediÄŸini duyduÄŸunu belirtti.
Helikopterle getirildikleri yerin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu sonradan anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Åžahin, aynÄ± helikopterde geldikleri TeÄŸmen RÄ±dvan Bozdemir'in ne olduÄŸunu anlamak iÃ§in yanlarÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 5 dakika sonra dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde de "kandÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ±" sÃ¶ylediÄŸini ve mescit olduÄŸunu sonradan Ã¶ÄŸrendikleri yere girdiklerini anlattÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na geldikten yaklaÅŸÄ±k 10 dakika sonra mescide girdiklerini, buradaki iki erden birinin cep telefonu sayesinde darbe giriÅŸiminden haberdar olduklarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Åžahin, kursiyer KÃ¼rÅŸat Arda Koca'nÄ±n polis babasÄ±nÄ± arayÄ±p yardÄ±m istediÄŸini savundu.
HakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± kabul etmeyen, FETÃ–/PDY ile baÄŸlantÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Åžahin, tahliyesini istedi.
SanÄ±k kursiyer Serdar Edik de ÃœsteÄŸmen Atilla Kahraman'Ä±n iÃ§timasÄ±ndan sonra verilen alarm ile boÅŸ bir silah alÄ±p otopark bÃ¶lgesine gittiÄŸini, emirler Ã§erÃ§evesinde helikoptere bindirilip gÃ¼venli bÃ¶lge diye Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildiklerini anlattÄ±.
TeÄŸmen RÄ±dvan Bozdemir'in kandÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine de mescide girdiklerini ifade eden Edik, polisle telefonla irtibata geÃ§ilmesinin ardÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kabildiklerini sÃ¶yledi.
Abisi Ercan Edik'in GÃ¼neydoÄŸu'da terÃ¶ristlerle girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda 1993'te ÅŸehit olduÄŸunu, 15 Temmuz'da da kardeÅŸinin nÃ¶bet tuttuÄŸu AktÃ¼tÃ¼n Karakolu'nda kendisinin de Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶lÃ¼me atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Edik, hiÃ§bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle baÄŸlantÄ±sÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
SanÄ±k kursiyer Ã–mer Aslan da iÃ§tima sonrasÄ± yatakhaneler bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeyken alarm verildiÄŸini, bunun Ã¼zerine diÄŸer kursiyerler gibi boÅŸ bir silah alÄ±p otopark bÃ¶lgesine gittiÄŸini bildirdi. BoÅŸ ÅŸarjÃ¶rlerinin de alÄ±nÄ±p bir daha verilmediÄŸini belirten Aslan, rÃ¼tbesini bilmediÄŸi ve tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± birinin okulun gÃ¼venli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek gÃ¼venli bir bÃ¶lgeye sevkedileceklerini anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Aslan, helikopterlere bindirilip Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼klerini, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±nda bir yere geÃ§tiklerini ifade ederek, halkÄ±n taÅŸ ve demir sopalar attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir helikopterden ise ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
Tuvalet bahanesiyle sabaha doÄŸru bulunduÄŸu yerden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sonrasÄ±nda kandÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan ÃœsteÄŸmen Hasan Ali Seyrek'in talimatlarÄ± doÄŸrultusunda dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kma giriÅŸiminde bulunduÄŸunu belirten Aslan, bir askerin silah zoruyla kendilerini Ã§evirmesi Ã¼zerine parmaklÄ±klardan atlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dÄ±ÅŸarÄ±daki polislerin bunun Ã¼zerine merdiven getirerek yardÄ±m ettiÄŸini dile getirdi.
SuÃ§lamalarÄ± kabul etmeyen Aslan, FETÃ–/PDY ile baÄŸlantÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
SanÄ±k kursiyer SadÄ±k AlÄ±cÄ±oÄŸlu da telefonunu yatakhanede bÄ±raktÄ±ktan sonra otopark bÃ¶lgesine gittiÄŸini, burada rÃ¼tbeli birinin terÃ¶r olaylarÄ± nedeniyle seferberlik ilan edildiÄŸini sÃ¶ylediÄŸini arkadaÅŸlarÄ±ndan Ã¶ÄŸrendiÄŸini iddia etti.
AlÄ±cÄ±oÄŸlu, helikopterle getirildikleri Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda halka yÃ¶nelik en kÃ¼Ã§Ã¼k yanlÄ±ÅŸ hareketi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, sÃ¼tre arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nÄ±p olaylarÄ±n geÃ§mesini beklediklerini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Nereden geldiÄŸini bilmediÄŸi bir mermiyle bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden AlÄ±cÄ±oÄŸlu, "Ben gazilik beklerken vatan hainliÄŸiyle suÃ§lanmayÄ± kabul edemiyorum." diye konuÅŸtu.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da iddia eden AlÄ±cÄ±oÄŸlu, mahkemeden tahliyesini istedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin davanÄ±n sanÄ±klarÄ±ndan olan ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Edirne'de yakalanan Ã¼Ã§ eski SAT komandosu tutuklandÄ±.
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FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Harp Okulunda yaÅŸanan eylemlere iliÅŸkin, 164 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya sanÄ±k savunmalarÄ±yla devam edildi
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FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde, Isparta DaÄŸ Komando Okulu'ndan 700 Ã¶ÄŸrenciyi Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rmek istediÄŸi belirtilen TÃ¼mgeneral Metin Akkaya'nÄ±n da bulunduÄŸu 27 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bugÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ± Trump tarafÄ±ndan Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlanarak baÅŸbaÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek