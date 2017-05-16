Beyaz Saray'da ErdoÄŸan-Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi baÅŸladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konakladÄ±ÄŸÄ± Blair House'dan ayrÄ±larak geldiÄŸi Beyaz Saray'da tÃ¶ren kÄ±tasÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. Makam aracÄ±ndan iniÅŸinde ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile tokalaÅŸarak gazetecileri selamlayan ErdoÄŸan, daha sonra ÅŸeref defterini imzaladÄ±.
ErdoÄŸan veÂ Trump baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini gerÃ§ekleÅŸtirmek Ã¼zere Oval Ofis'e geÃ§ti.Â
Trump, gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkiye ile Ã§ok iyi iliÅŸkilerimiz var ve bunu daha da iyi hale getirmek istiyoruz." dedi. TÃ¼rk Amerikan iliÅŸkilerini ilgilendiren konularda zor ve uzun mÃ¼zakereler yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Trump, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a ziyareti iÃ§in teÅŸekkÃ¼rlerini iletti.Â
ErdoÄŸan-Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi TSÄ° 19.45'te baÅŸladÄ±.Â
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin davanÄ±n sanÄ±klarÄ±ndan olan ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Edirne'de yakalanan Ã¼Ã§ eski SAT komandosu tutuklandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Beyaz Saray'da bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtiriyor
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Harp Okulunda yaÅŸanan eylemlere iliÅŸkin, 164 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya sanÄ±k savunmalarÄ±yla devam edildi
Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve Metina bÃ¶lgelerine savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve silahlÄ± insansÄ±z hava araÃ§larÄ±yla dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda PKK'ya ait Ã¼s bÃ¶lgeleri, maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve muhabere sistemleri ile DoÃ§ka silah mevzileri imha edildi, 11 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
AÄŸrÄ±'da Engelliler HaftasÄ± dolayÄ±sÄ±yla tarihi Ä°shak PaÅŸa SarayÄ±'na gezi dÃ¼zenlendi
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde, Isparta DaÄŸ Komando Okulu'ndan 700 Ã¶ÄŸrenciyi Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rmek istediÄŸi belirtilen TÃ¼mgeneral Metin Akkaya'nÄ±n da bulunduÄŸu 27 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± ve ASEAN BaÅŸkanÄ± Duterte, TÃ¼rkiye ve MoÄŸolistan'Ä±n BirliÄŸe katÄ±lmasÄ±na olumlu baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Selahaddin MenteÅŸ getirildi
BingÃ¶l'de DEAÅž'e yÃ¶nelik operasyonda 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Hizan ilÃ§esindeki mezralarda 14 MayÄ±s'ta baÅŸlayan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kÄ±ldÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°ÅŸi dolayÄ±sÄ±yla BalÄ±kesir'de yaÅŸayan Ã‡inli bir mÃ¼hendis, Ä°slamiyeti seÃ§ti
AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AtaÅŸ, "(TÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸi) Belki bir Genel BaÅŸkanvekilliÄŸi noktasÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik sÃ¶z konusu olabilir. DiÄŸer konularda da Kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini talimatlarÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra ne gerekiyorsa onu yapacaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda tutuklanan ve "Anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" ile "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§lamasÄ±yla aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±lanan iÅŸadamÄ± Serdar SeyitoÄŸlu'na tahliyesine karar verildi.
"Denizkurdu-2017 TatbikatÄ±"na katÄ±lan ve faaliyet kapsamÄ±nda KuÅŸadasÄ± Ege Port LimanÄ±'na demirleyen denizaltÄ±, hÃ¼cumbot ve firkateyn vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan ziyaret edilebilecek
Ã‡inâ€™de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 29 liderin katÄ±lÄ±mÄ±yla 14-15 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenen KuÅŸak ve Yol UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi Forumu Ã§erÃ§evesinde ticaret, ekonomi, eÄŸitim ve insani yardÄ±m alanÄ±nda Ã§ok sayÄ±da anlaÅŸma imzalandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bugÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ± Trump tarafÄ±ndan Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlanarak baÅŸbaÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek