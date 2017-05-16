19:50, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

ErdoÄŸan ile Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Beyaz Saray'da baÅŸbaÅŸa bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konakladÄ±ÄŸÄ± Blair House'dan ayrÄ±larak geldiÄŸi Beyaz Saray'da tÃ¶ren kÄ±tasÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. Makam aracÄ±ndan iniÅŸinde ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile tokalaÅŸarak gazetecileri selamlayan ErdoÄŸan, daha sonra ÅŸeref defterini imzaladÄ±. ErdoÄŸan veÂ Trump baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini gerÃ§ekleÅŸtirmek Ã¼zere Oval Ofis'e geÃ§ti.Â Trump, gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkiye ile Ã§ok iyi iliÅŸkilerimiz var ve bunu daha da iyi hale getirmek istiyoruz." dedi. TÃ¼rk Amerikan iliÅŸkilerini ilgilendiren konularda zor ve uzun mÃ¼zakereler yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Trump, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a ziyareti iÃ§in teÅŸekkÃ¼rlerini iletti.Â ErdoÄŸan-Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi TSÄ° 19.45'te baÅŸladÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸme yaklaÅŸÄ±k 22 dakika sÃ¼rdÃ¼.



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanÂ ile ABD BaÅŸkanÄ± TrumpÂ Beyaz Saray'da ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek. Â

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