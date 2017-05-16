20:19, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Ä°ngiltere'de Ä°ÅŸÃ§i Partisi seÃ§im beyannamesini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere'de ana muhalefettekiÂ Ä°ÅŸÃ§i PartisiÂ seÃ§im beyannamesinde yÃ¼ksek gelirlilerin vergisini yÃ¼kseltmeyi ve kamu hizmetlerini artÄ±rmayÄ± vadetti.

Ä°ÅŸÃ§i Partisi lideri Jeremy Corbyn, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay yapÄ±lacak erken genel seÃ§ime iliÅŸkin vaatlerini iÃ§eren beyannameyi Ä°ngiltere'ninÂ BradfordÂ kentinde dÃ¼zenlediÄŸi toplantÄ±yla tanÄ±ttÄ±.

SeÃ§m kampanyasÄ±nÄ± "AzÄ±nlÄ±k deÄŸil, Ã§oÄŸunluk iÃ§in" sloganÄ±yla yÃ¼rÃ¼ten partinin vaatleri arasÄ±nda tepedeki yÃ¼zde 5'lik gelir diliminden alÄ±nan vergileri artÄ±rmak ve Ã¼niversite harÃ§larÄ±nÄ± kaldÄ±rmak da yer aldÄ±.

ToplantÄ±da "Sadece bir azÄ±nlÄ±k iÃ§in deÄŸil, Ã§oÄŸunluk iÃ§in daha mÃ¼reffeh ve adil bir toplum" kurmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Corbyn, "Bu, bir umut programÄ±. Muhafazakar Partinin programÄ± ise bir tek kelime Ã¼zerine kurulu, o da korku." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ktidara gelmesi halinde kamu hizmetlerine yaklaÅŸÄ±k 50 milyar sterlin harcamayÄ± vadeden parti, beyannamesinde yÃ¼zde 19 olan kurumlar vergisini 2020 itibariyle yÃ¼zde 26'ya Ã§Ä±karma sÃ¶zÃ¼ verdi. Parti ayrÄ±ca yÄ±lda 80 bin sterlin ve Ã¼zerinde kazanÃ§ elde edenlere ilave vergi getirecek.

"AÅŸÄ±rÄ± yÃ¼ksek maaÅŸ"larÄ± da vergilendirmeyi Ã¶ngÃ¶ren Ä°ÅŸÃ§i Partisi, yÄ±lda 300 bin sterlinden fazla maaÅŸ alanlara yÃ¼zde 2,5 ve 500 bin sterlinden fazla maaÅŸ alanlara da yÃ¼zde 5 vergi getirecek.

Parti, asgari Ã¼creti de 2020 itibariyle yÃ¼zde 30'a yakÄ±n bir oranda artÄ±rarak saatte 10 sterline Ã§Ä±karma sÃ¶zÃ¼ verdi.

TARTIÅžMAYA NEDEN OLAN VAATLER

Ä°ÅŸÃ§i Partisinin en Ã§ok tartÄ±ÅŸma yaratan vaadini ise demiryollarÄ±nÄ±, su ve enerji ÅŸirketleri ile ulusal posta ÅŸirketi Royal Mail'i kamulaÅŸtÄ±rmak oluÅŸturdu. Parti, bu vaatleri nedeniyle Ã¼lkeyi 1970'lere geri gÃ¶tÃ¼rmekle eleÅŸtiriliyor.

Ä°ngiltere, Muhafazakar Parti lideri Margaret Thatcherâ€™in 1979-1990 yÄ±llarÄ±ndaki baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde dÃ¼nyada Ã¶zelleÅŸtirme politikalarÄ±na Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etmiÅŸti.

YÄ±lda 300 bine yakÄ±n net gÃ¶Ã§ alan Ä°ngiltere'de Ã¶nemli bir tartÄ±ÅŸma konusunu teÅŸkil eden gÃ¶Ã§men politikasÄ±nda ise parti gÃ¶Ã§ iÃ§in bir tavan belirlemekten kaÃ§Ä±ndÄ±. Ä°ktidardaki Muhafazakar Partinin gÃ¶Ã§Ã¼ yÄ±lda 100 binin altÄ±na Ã§ekme vaadini "sahte hedef" olarak nitelendiren Ä°ÅŸÃ§i Partisi, gÃ¶Ã§Ã¼ ekonominin ihtiyaÃ§larÄ±na gÃ¶re ve adil bir sÃ¼reÃ§le yÃ¶netme sÃ¶zÃ¼ verdi.

Ä°ÅŸÃ§i Partisi beyannamesinde eÄŸitime ilave 25 milyar sterlin ayrÄ±lacaÄŸÄ± belirtilirken, yÄ±lda 9 bin sterlini bulan Ã¼niversite harÃ§larÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± ve Ã¶ÄŸrencilere kredi verileceÄŸi ifade edildi.

Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sÃ¼reciyle ilgili olarak ise beyannamede, AB ile yeni bir serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± saÄŸlanmadan Brexit sÃ¼recinin bitirilmeyeceÄŸi sÃ¶zÃ¼ verildi. AB ile ortak pazara eriÅŸimin korunacaÄŸÄ± bir anlaÅŸma vaat eden parti, serbest dolaÅŸÄ±mÄ± ise bitireceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°LK BEYANNAME Ä°ÅžÃ‡Ä° PARTÄ°SÄ°NDEN

Ä°ÅŸÃ§i Partisi 8 Haziran'da yapÄ±lacak erken genel seÃ§im iÃ§in beyannamesini aÃ§Ä±klayan ilk bÃ¼yÃ¼k parti oldu. Ä°ktidar partisinin de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde seÃ§im vaatlerini iÃ§eren beyannameyi aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± ve Muhafazakar Parti lideri Theresa May seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± "GÃ¼Ã§lÃ¼ ve istikrarlÄ± liderlik" sloganÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. May, seÃ§emenlere, kendisinin alternatifinin "Corbyn liderliÄŸindeki bir kaos koalisyonu" olacaÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± veriyor.â€¨ May, seÃ§im kampanyasÄ±nda somut vaatlere yeterince yer vermemekle eleÅŸtiriliyor.

ANKETLERE GÃ–RE Ä°KTÄ°DAR PARTÄ°SÄ° Ã–NDE

Ãœlkede Ã¶nceki hafta yapÄ±lan yerel seÃ§imde Muhafazakar Parti belediye meclis Ã¼yesi sayÄ±sÄ±nÄ± 563 artÄ±rÄ±rken, Ä°ÅŸÃ§i Partisi ise 382 meclis Ã¼yeliÄŸini yitirmiÅŸti.

Yerel seÃ§imdeki oy oranlarÄ±nÄ±n genel seÃ§ime yansÄ±masÄ± halinde iktidar partisinin 650 sandalyeli parlamentoda, milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ± 330'dan 349'a yÃ¼kseltebileceÄŸi, ana muhalefet partisinin milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 229'dan 215'e dÃ¼ÅŸebileceÄŸi hesaplanÄ±yor.

SeÃ§ime 3 haftadan az bir zaman kala anketler, Muhafazakar Partinin oy oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 47 olarak tahmin ederken, ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin oy oranÄ±nÄ± ise kÃ¼Ã§Ã¼k bir artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 32â€™yi bulabileceÄŸini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.