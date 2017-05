Ä°ngiltere'de Ä°ÅŸÃ§i Partisi seÃ§im beyannamesini aÃ§Ä±kladÄ±

20:19, 16 Mayıs 2017 Salı

İngiltere'de İşçi Partisi seçim beyannamesini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi seçim beyannamesinde yüksek gelirlilerin vergisini yükseltmeyi ve kamu hizmetlerini artırmayı vadetti.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, önümüzdeki ay yapılacak erken genel seçime ilişkin vaatlerini içeren beyannameyi İngiltere'nin Bradford kentinde düzenlediği toplantıyla tanıttı.

Seçm kampanyasını "Azınlık değil, çoğunluk için" sloganıyla yürüten partinin vaatleri arasında tepedeki yüzde 5'lik gelir diliminden alınan vergileri artırmak ve üniversite harçlarını kaldırmak da yer aldı.

Toplantıda "Sadece bir azınlık için değil, çoğunluk için daha müreffeh ve adil bir toplum" kurmayı amaçladıklarını belirten Corbyn, "Bu, bir umut programı. Muhafazakar Partinin programı ise bir tek kelime üzerine kurulu, o da korku." ifadelerini kullandı.

İktidara gelmesi halinde kamu hizmetlerine yaklaşık 50 milyar sterlin harcamayı vadeden parti, beyannamesinde yüzde 19 olan kurumlar vergisini 2020 itibariyle yüzde 26'ya çıkarma sözü verdi. Parti ayrıca yılda 80 bin sterlin ve üzerinde kazanç elde edenlere ilave vergi getirecek.

"Aşırı yüksek maaş"ları da vergilendirmeyi öngören İşçi Partisi, yılda 300 bin sterlinden fazla maaş alanlara yüzde 2,5 ve 500 bin sterlinden fazla maaş alanlara da yüzde 5 vergi getirecek.

Parti, asgari ücreti de 2020 itibariyle yüzde 30'a yakın bir oranda artırarak saatte 10 sterline çıkarma sözü verdi.

TARTIŞMAYA NEDEN OLAN VAATLER

İşçi Partisinin en çok tartışma yaratan vaadini ise demiryollarını, su ve enerji şirketleri ile ulusal posta şirketi Royal Mail'i kamulaştırmak oluşturdu. Parti, bu vaatleri nedeniyle ülkeyi 1970'lere geri götürmekle eleştiriliyor.

İngiltere, Muhafazakar Parti lideri Margaret Thatcher’in 1979-1990 yıllarındaki başbakanlığı döneminde dünyada özelleştirme politikalarına öncülük etmişti.

Yılda 300 bine yakın net göç alan İngiltere'de önemli bir tartışma konusunu teşkil eden göçmen politikasında ise parti göç için bir tavan belirlemekten kaçındı. İktidardaki Muhafazakar Partinin göçü yılda 100 binin altına çekme vaadini "sahte hedef" olarak nitelendiren İşçi Partisi, göçü ekonominin ihtiyaçlarına göre ve adil bir süreçle yönetme sözü verdi.

İşçi Partisi beyannamesinde eğitime ilave 25 milyar sterlin ayrılacağı belirtilirken, yılda 9 bin sterlini bulan üniversite harçlarının kaldırılacağı ve öğrencilere kredi verileceği ifade edildi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) süreciyle ilgili olarak ise beyannamede, AB ile yeni bir serbest ticaret anlaşması sağlanmadan Brexit sürecinin bitirilmeyeceği sözü verildi. AB ile ortak pazara erişimin korunacağı bir anlaşma vaat eden parti, serbest dolaşımı ise bitireceğini açıkladı.

İLK BEYANNAME İŞÇİ PARTİSİNDEN

İşçi Partisi 8 Haziran'da yapılacak erken genel seçim için beyannamesini açıklayan ilk büyük parti oldu. İktidar partisinin de önümüzdeki günlerde seçim vaatlerini içeren beyannameyi açıklaması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Theresa May seçim kampanyasını "Güçlü ve istikrarlı liderlik" sloganıyla yürütüyor. May, seçemenlere, kendisinin alternatifinin "Corbyn liderliğindeki bir kaos koalisyonu" olacağı mesajını veriyor. May, seçim kampanyasında somut vaatlere yeterince yer vermemekle eleştiriliyor.

ANKETLERE GÖRE İKTİDAR PARTİSİ ÖNDE

Ülkede önceki hafta yapılan yerel seçimde Muhafazakar Parti belediye meclis üyesi sayısını 563 artırırken, İşçi Partisi ise 382 meclis üyeliğini yitirmişti.

Yerel seçimdeki oy oranlarının genel seçime yansıması halinde iktidar partisinin 650 sandalyeli parlamentoda, milletvekili sayısını 330'dan 349'a yükseltebileceği, ana muhalefet partisinin milletvekili sayısının ise 229'dan 215'e düşebileceği hesaplanıyor.

Seçime 3 haftadan az bir zaman kala anketler, Muhafazakar Partinin oy oranını yüzde 47 olarak tahmin ederken, ana muhalefetteki İşçi Partisinin oy oranını ise küçük bir artışla yüzde 32’yi bulabileceğini öngörüyor.