20:26, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Edirne'de yakalanan FETÃ–'cÃ¼ eski SAT komandolarÄ± tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe girisÌ§imi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin davanÄ±n sanÄ±klarÄ±ndan olan ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Edirne'de yakalanan Ã¼Ã§ eskiÂ SAT komandosunun tutuklanmasÄ±na karar verdi.

Polis tarafÄ±ndan Edirne Adliyesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼len sanÄ±klar eski Ã¼steÄŸmen Ahmet Ã‡amoÄŸlu, eski astsubay baÅŸÃ§avuÅŸlar YÃ¼cel Ã–zcan ve Mustafa Ã–zel, darbe giriÅŸimine iliÅŸkinÂ AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼Â davasÄ±nÄ± gÃ¶recek olan Ankara 4. AgÌ†Ä±r Ceza Mahkemesi heyetine Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) Ã¼zerinden ifade verdi.

Mahkeme heyeti, daha Ã¶nce haklarÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ yakalama kararÄ± bulunan sanÄ±klarÄ±, ifade iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan tutukladÄ±.

SanÄ±klar, Edirne MIÌ‡T BoÌˆlge Dairesi BasÌ§kanlÄ±gÌ†Ä± ile Edirne Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele SÌ§ube MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆnuÌˆn ortak cÌ§alÄ±sÌ§malarÄ± sonucu dÃ¼n IÌ‡stanbul-Edirne otobanÄ± yakÄ±nÄ±nda arazide yakalamÄ±ÅŸtÄ±.

YanlarÄ±nda 11 bin lira, 40 bin avro ve 7 bin 105 dolar bulunan sanÄ±klarÄ±n, ilk beyanlarÄ±nda FETÃ– ile baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± kabul ettikleri Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti.

Darbe giriÅŸiminden, 15 Temmuz'dan 5 gÃ¼n Ã¶nce haberdar olduklarÄ±nÄ± bildiren sanÄ±klarÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Huber KÃ¶ÅŸkÃ¼'nden alÄ±narak Ã¶nce SamandÄ±ra'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesi, ardÄ±ndan Marmara aÃ§Ä±klarÄ±nda bir gemiyle kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttikleri, ErdoÄŸan'Ä±n Marmaris'te olmasÄ± nedeniyle Marmaris'e gitmek Ã¼zere yola Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± ancak gelen telefon Ã¼zerine AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ne yÃ¶neldiklerini anlattÄ±klarÄ± kaydedilmiÅŸti.

Ãœste silah kullandÄ±klarÄ±nÄ± kabul eden sanÄ±klarÄ±n silahlarÄ±nÄ± AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'nde bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti.

SanÄ±klarÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ ifadelerinde de firarda bulunduklarÄ± sÃ¼rede Ä°stanbul'da, FETÃ–'ye ait bir evde saklandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledikleri, bu evde kendilerini saklayan Ã¶rgÃ¼t abisinin "Her ÅŸeyi ayarladÄ±m. Edirne Ã¼zerinden yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kacaksÄ±nÄ±z." dediÄŸini anlattÄ±klarÄ± belirtildi.Â