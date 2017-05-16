20:59, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Trump: TÃ¼rkiye'ye PKK, DEAÅž ile mÃ¼cadelede destek veriyoruz

Â Â DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald TrumpÂ Beyaz Saray'da ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "TÃ¼rk halkÄ± son yÄ±llarda ve dÃ¶nemde korkunÃ§ terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±. Biz bu saldÄ±rÄ±larÄ±n maÄŸdurlarÄ±na taziyelerimizi ve TÃ¼rk milletine desteklerimizi sunuyoruz. TÃ¼rkiye'ye PKK, DEAÅž Â gibi terÃ¶r gruplarÄ±yla mÃ¼cadelede destek veriyor ve terÃ¶r gruplarÄ±na gÃ¼venli alan bÄ±rakmama konusunda gÃ¼vence veriyoruz." dedi.

Trump,Â "TÃ¼rkiye ile ekonomik ve ticari baÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼Ã§lendirmek istiyoruz. Bunlar iliÅŸkilerimizi iki Ã¼lkenin Ã§Ä±karÄ±na olacak ÅŸekilde yeniden inÅŸa edebileceÄŸimiz alanlar." ifadelerini kullandÄ±.

"Birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum"

Trump, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile OrtadoÄŸu'da barÄ±ÅŸÄ± ve gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak, paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tehlikelerle mÃ¼cadele etmek ve tÃ¼m insanlarÄ±mÄ±z iÃ§in haysiyetli bir gelecek yaratmak iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"TÃ¼rkiye'nin Suriye'de kanÄ± durdurma Ã§abalarÄ±nÄ± takdir ediyoruz"

Suriye'de devam eden iÃ§ savaÅŸ hakkÄ±nda konuÅŸan Trump sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"TÃ¼rkiye'nin Suriye'deki dehÅŸet verici katliamlarÄ±n durdurulmasÄ± iÃ§in verilen Ã§abalara liderlik etmesini takdir ediyoruz. Suriye iÃ§ savaÅŸÄ± tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± ÅŸoke ediyor. Bunu gÃ¶rmek iÃ§in yapmanÄ±z gereken tek ÅŸey bugÃ¼nkÃ¼ gazetelerin ilk sayfalarÄ±na bakmak. Suriye'de ÅŸiddeti azaltabilecek ve barÄ±ÅŸÃ§Ä± Ã§Ã¶zÃ¼me imkan saÄŸlayacak her tÃ¼rlÃ¼ adÄ±mÄ± destekliyoruz."