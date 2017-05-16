ErdoÄŸan: YPG/PYD'nin muhatap olarak alÄ±nmasÄ± uygun deÄŸil

CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep TayyipÂ ErdoÄŸanÂ ile ABD BaÅŸkanÄ±Â DonaldÂ TrumpÂ Beyaz Saray'da ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
ErdoÄŸan, aÃ§Ä±klamasÄ±nda Trump ve ekibine, kendisine ve heyetine gÃ¶sterilen ilgiden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼rlerini iletti.
Trump'Ä± seÃ§imlerde elde ettiÄŸi zafer iÃ§in tebrik eden ErdoÄŸan, Trump ile gerÃ§ekleÅŸtirdikleri ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, kÃ¶klÃ¼ geÃ§miÅŸe dayanan ve stratejik ortaklÄ±k dÃ¼zeyine eriÅŸmiÅŸ olan TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin mevcut durumunu ele aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±ndaki baÄŸlarÄ±n demokratik deÄŸerler ve mÃ¼ÅŸterek menfaatler temelinde geliÅŸtiÄŸine iÅŸaret ederek, "AramÄ±zdaki iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lÃ¼ tutmamÄ±z karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±z yanÄ±nda kÃ¼resel barÄ±ÅŸ ve istikrar iÃ§in de Ã¶nemlidir. BÃ¶lgemizin iÃ§inden geÃ§tiÄŸi bu Ã§alkantÄ±lÄ± dÃ¶nemde Ã¶zellikle de iki Ã¼lkenin gÃ¶stereceÄŸi yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi her zamankinden Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem kazanmÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye ile ABD'nin BM, NATO ve G20 gibi kilit kuruluÅŸlar iÃ§erisinde yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde olduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te bu platformlar baÅŸta olmak Ã¼zere her alanda diyalog ve dayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± daha da artÄ±rmanÄ±n kararÄ±ndayÄ±z. DoÄŸrusu ben bu ziyaretimizin bu bakÄ±mdan tarihi bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± teÅŸkil edeceÄŸine inanÄ±yorum. Gerek ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmemiz gerek biraz sonra yapacaÄŸÄ±mÄ±z heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin geleceÄŸimize yÃ¶nelik Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k kazanÄ±mlar elde edeceÄŸimize, fÄ±rsat tanÄ±yacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda ekonomi, ticaret, yatÄ±rÄ±m, enerji ve savunma sanayi alanlarÄ±nda iÅŸbirliÄŸini artÄ±rma konusunda hemfikir olunduÄŸunu dile getiren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"DEAÅž baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgemizdeki tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± mÃ¼ÅŸterek bir dayanÄ±ÅŸma ortaya koymamÄ±z bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem ifade etmektedir. Ortak geleceÄŸimizi tehdit eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± ayrÄ±m yapmadan mÃ¼cadele etmekte kararlÄ±yÄ±z. BÃ¶lgemizin geleceÄŸinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine yer yoktur. Ã–zellikle YPG/PYD terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hangi Ã¼lke tarafÄ±ndan olursa olsun muhatap olarak alÄ±nmasÄ± bu konuda kÃ¼resel dÃ¼zeyde varÄ±lan mutabakata kesinlikle uygun deÄŸildir. AynÄ± ÅŸekilde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin faaliyetlerini bahane ederek bÃ¶lgenin inanÃ§ ve etnik yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek isteyenlere de izin vermemeliyiz. Suriye, Irak, Yemen ve Libya'daki kaosu fÄ±rsata Ã§evirmek isteyenler eninde sonunda kaybedeceklerdir. Ä°ki mÃ¼ttefikin dayanÄ±ÅŸma ve yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi, eli kanlÄ± cinayet ÅŸebekelerini bertaraf etmek iÃ§in kafidir. Daha Ã¶nce de ifade ettiÄŸim gibi SayÄ±n BaÅŸkan'a 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin faili Feto terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ konusundaki beklentilerimizi de aÃ§Ä±kÃ§a ifade edeceÄŸim."
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye ve Irak'ta atÄ±labilecek ortak adÄ±mlarÄ± deÄŸerlendirdiklerini aktaran ErdoÄŸan, "SayÄ±n Trump'Ä±n seÃ§im zaferi TÃ¼rkiye'nin de iÃ§inde bulunduÄŸu bÃ¶lgede yeni beklentilerin doÄŸmasÄ±na, umutlarÄ±n filizlenmesine yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r. Biz yeni ABD yÃ¶netiminin bu umutlarÄ± boÅŸa Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Bilhassa Suriye rejiminin son kimyasal saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± takÄ±nÄ±lan kararlÄ± tutumu oldukÃ§a yerinde buluyoruz. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle ilkeli ve kararlÄ± mÃ¼cadele konusunda geÃ§miÅŸte yaÅŸanan hatalarÄ± telafi edecek adÄ±mlarÄ±n devamÄ±nÄ±n geleceÄŸini Ã¼mit ediyoruz." dedi.
BÃ¶lgesel istikrar ve gÃ¼venliÄŸin temininde TÃ¼rkiye-ABD iÅŸbirliÄŸinin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸuna vurgu yapan ErdoÄŸan, "SayÄ±n Trump ile istiÅŸarelerimizi yoÄŸunlaÅŸtÄ±rma, iÅŸbirliÄŸimizi bundan sonra da kararlÄ± bir ÅŸekilde devam ettirmenin inanÄ±yorum ki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§indeyiz. BugÃ¼n temelleri atÄ±lan yeni dÃ¶nemin Ã¼lkelerimiz aÃ§Ä±sÄ±ndan hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum." diye konuÅŸtu.
KonukseverliÄŸi ve daveti iÃ§in Trump'a teÅŸekkÃ¼r eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kendilerini de en yakÄ±n zamanda ailesiyle birlikte Ã¼lkemde aÄŸÄ±rlamaktan memnuniyet duyacaÄŸÄ±mÄ± ifade etmek istiyorum." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Beyaz Saray'a geldi. GÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "TÃ¼rkiye'ye PKK, DEAÅž gibi terÃ¶r gruplarÄ±yla mÃ¼cadelede destek veriyor ve terÃ¶r gruplarÄ±na gÃ¼venli alan bÄ±rakmama konusunda gÃ¼vence veriyoruz." dedi
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Beyaz Saray'da baÅŸbaÅŸa bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi
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