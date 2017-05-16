Musul'da Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinden kaÃ§Ä±ÅŸ sÃ¼rÃ¼yor

Irak'Ä±nÂ MusulÂ kentinin batÄ± yakasÄ±nda DEAÅžÂ ile devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar yÃ¼zÃ¼nden siviller evlerini terk ederek gÃ¼venli bÃ¶lgelere kaÃ§maya devam ediyor.
DEAÅž'Ä±n Irak'taki son "kalesi" Musul'un geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in sona yaklaÅŸÄ±lÄ±rken, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ve terÃ¶ristlerin ateÅŸi arasÄ±nda kalan sivillerin kaÃ§Ä±ÅŸÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
Kentin batÄ± yakasÄ±nda DEAÅž Ã¼yeleriyle ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Er-Rifai ve 17 Temmuz mahallelerindeki siviller, bulduklarÄ± ilk fÄ±rsatta yanlarÄ±na hafif eÅŸyalarÄ± alarak ordu gÃ¼Ã§lerinin kontrolÃ¼ndeki mahallelere geÃ§iyor.
BÃ¶lgeye giden AA ekibi, bazÄ± sivillerin yalÄ±n ayakla kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemledi.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n esareti altÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r yaÅŸam mÃ¼cadelesi veren siviller, neden yalÄ±n ayakla kaÃ§Ä±yorsunuz sorusuna, "Bu iÅŸkenceden kurtulmak iÃ§in kendimizi sokaÄŸa attÄ±k. YanÄ±mÄ±za araÃ§ alamadÄ±k Ã§Ã¼nkÃ¼ savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ya da DEAÅž'Ä±n hedefi haline gelebiliriz." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.
KurtulduklarÄ±nÄ± ve gÃ¼venli bÃ¶lgelere geÃ§tiklerini hisseden sivillerin ilk yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸey, DEAÅž tarafÄ±ndan kullanÄ±lmasÄ± yasaklanan cep telefonuyla akraba ve yakÄ±nlarÄ±yla konuÅŸmak oldu.
DEAÅž'tan uzak, rahat bir ÅŸekilde telefonla konuÅŸan savaÅŸ kurbanÄ± siviller, yakÄ±nlarÄ±na artÄ±k kurtulduklarÄ± mÃ¼jdesini verdi.
Ã‡atÄ±ÅŸmalardan kurtulan bazÄ± sivillerin, gÃ¼nlerce iÃ§emedikleri bir ÅŸiÅŸe su ve aÃ§lÄ±klarÄ±nÄ± bastÄ±rmak iÃ§in yardÄ±m noktalarÄ±na koÅŸmalarÄ± dikkati Ã§ekti.
EÅŸi ve Ã§ocuklarÄ±yla gÃ¼venli bÃ¶lgelere kaÃ§mayÄ± baÅŸaran Musullu Ã–mer, "Ã‡atÄ±ÅŸan DEAÅž Ã¼yelerinin sayÄ±sÄ± Ã§ok az. Geriye kalanlarÄ±n hepsi IraklÄ± ve iÃ§lerinde hemen hemen yabancÄ± militan yok. Bu ÅŸekilde devam ederse kÄ±sa sÃ¼rede her yer geri alÄ±nacak gibi." diye konuÅŸtu.
Irak Ortak OperasyonlarÄ± KomutanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Yahya Rasul, baÅŸkent BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Musul kent merkezinin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 10'unun terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n elinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Andrej Mahecic, geÃ§en hafta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Musul'u DEAÅž'tan kurtarma operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 17 Ekim'den bu yana yaklaÅŸÄ±k 630 bin sivilin evini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentindeki ofisini ikinci bir emre kadar kapattÄ±
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, "Suriye hÃ¼kÃ¼meti, BM'nin gÃ¶zaltÄ± merkezleri ve hapishanelere eriÅŸim taleplerini sistematik olarak reddetti." dedi.
Ä°ran Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni, "Ruhani'yi destekleyelim. BaÅŸladÄ±klarÄ± projeleri bitirmeleri iÃ§in fÄ±rsat verelim." dedi.
AB, 160 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren mekanizmada yer almayan Ã¼ye Ã¼lkeler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
Irak'ta DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu son kent olan Musul'da sokak Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± tÃ¼m ÅŸiddetiyle devam ediyor. Ã‡atÄ±ÅŸmanÄ±n ortasÄ±nda kalan siviller fÄ±rsat bulduklarÄ±nda gÃ¼venli bÃ¶lgelere kaÃ§Ä±yor.
Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi seÃ§im beyannamesini aÃ§Ä±kladÄ±. Parti, yÃ¼ksek gelirlilerin vergisini yÃ¼kseltmeyi ve kamu hizmetlerine yapÄ±lan harcamayÄ± artÄ±rmayÄ± vadetti
Almanya'da ÅŸiddet yanlÄ±sÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± â€œBlood-Honour" grubunun liderinin istihbarat teÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan muhbir olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
ABD'de 150'ye yakÄ±n TÃ¼rk-Amerikan sivil toplum kuruluÅŸunu bir araya getiren YÃ¶nlendirme Komitesi, FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in iadesi ve YPG'ye destek verilmemesi konusunda BaÅŸkan Trump'a aÃ§Ä±k mektup yazdÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Suriye'de elde edilen savaÅŸ deneyimi ile Arktik bÃ¶lgesi ve batÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi ihtiyacÄ±nÄ±n, ordunun yeniden silahlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gerektirdiÄŸini sÃ¶yledi
Almanya'da Federal BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, 11 Nisan'da Borussia Dortmund-Monaco maÃ§Ä± Ã¶ncesi dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n arka planÄ±nda terÃ¶r olduÄŸuna dair ipucunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ran'da cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imindeki adaylardan reformist siyasetÃ§i Ä°shak Cihangiri, CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani lehine yarÄ±ÅŸtan Ã§ekildiÄŸini duyurdu
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IssÄ±z Henderson adasÄ±nÄ± deniz akÄ±ntÄ±larÄ±yla 37 milyondan fazla plastik Ã§Ã¶p kapladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi, Ã¼lke genelindeki olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hali bugÃ¼nden geÃ§erli olmak Ã¼zere bir ay daha uzattÄ±.
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