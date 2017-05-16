23:40, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Musul'da Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinden kaÃ§Ä±ÅŸ sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±nÂ MusulÂ kentinin batÄ± yakasÄ±nda DEAÅžÂ ile devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar yÃ¼zÃ¼nden siviller evlerini terk ederek gÃ¼venli bÃ¶lgelere kaÃ§maya devam ediyor.

DEAÅž'Ä±n Irak'taki son "kalesi" Musul'un geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in sona yaklaÅŸÄ±lÄ±rken, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ve terÃ¶ristlerin ateÅŸi arasÄ±nda kalan sivillerin kaÃ§Ä±ÅŸÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Kentin batÄ± yakasÄ±nda DEAÅž Ã¼yeleriyle ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Er-Rifai ve 17 Temmuz mahallelerindeki siviller, bulduklarÄ± ilk fÄ±rsatta yanlarÄ±na hafif eÅŸyalarÄ± alarak ordu gÃ¼Ã§lerinin kontrolÃ¼ndeki mahallelere geÃ§iyor.

BÃ¶lgeye giden AA ekibi, bazÄ± sivillerin yalÄ±n ayakla kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemledi.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n esareti altÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r yaÅŸam mÃ¼cadelesi veren siviller, neden yalÄ±n ayakla kaÃ§Ä±yorsunuz sorusuna, "Bu iÅŸkenceden kurtulmak iÃ§in kendimizi sokaÄŸa attÄ±k. YanÄ±mÄ±za araÃ§ alamadÄ±k Ã§Ã¼nkÃ¼ savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ya da DEAÅž'Ä±n hedefi haline gelebiliriz." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

KurtulduklarÄ±nÄ± ve gÃ¼venli bÃ¶lgelere geÃ§tiklerini hisseden sivillerin ilk yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸey, DEAÅž tarafÄ±ndan kullanÄ±lmasÄ± yasaklanan cep telefonuyla akraba ve yakÄ±nlarÄ±yla konuÅŸmak oldu.

DEAÅž'tan uzak, rahat bir ÅŸekilde telefonla konuÅŸan savaÅŸ kurbanÄ± siviller, yakÄ±nlarÄ±na artÄ±k kurtulduklarÄ± mÃ¼jdesini verdi.

Ã‡atÄ±ÅŸmalardan kurtulan bazÄ± sivillerin, gÃ¼nlerce iÃ§emedikleri bir ÅŸiÅŸe su ve aÃ§lÄ±klarÄ±nÄ± bastÄ±rmak iÃ§in yardÄ±m noktalarÄ±na koÅŸmalarÄ± dikkati Ã§ekti.

"Ã‡ATIÅžAN DEAÅž ÃœYESÄ° Ã‡OK AZ"

EÅŸi ve Ã§ocuklarÄ±yla gÃ¼venli bÃ¶lgelere kaÃ§mayÄ± baÅŸaran Musullu Ã–mer, "Ã‡atÄ±ÅŸan DEAÅž Ã¼yelerinin sayÄ±sÄ± Ã§ok az. Geriye kalanlarÄ±n hepsi IraklÄ± ve iÃ§lerinde hemen hemen yabancÄ± militan yok. Bu ÅŸekilde devam ederse kÄ±sa sÃ¼rede her yer geri alÄ±nacak gibi." diye konuÅŸtu.

Irak Ortak OperasyonlarÄ± KomutanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Yahya Rasul, baÅŸkent BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Musul kent merkezinin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 10'unun terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n elinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Andrej Mahecic, geÃ§en hafta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Musul'u DEAÅž'tan kurtarma operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 17 Ekim'den bu yana yaklaÅŸÄ±k 630 bin sivilin evini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.