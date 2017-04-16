AB'den, mÃ¼lteci kabul etmeyen Ã¼ye Ã¼lkelere soruÅŸturma

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Komisyonunun GÃ¶Ã§, Ä°Ã§iÅŸleri ve VatandaÅŸlÄ±ktan Sorumlu ÃœyesiÂ Dimitris Avramopulos,Â 160 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren mekanizmada yer almayan Ã¼ye Ã¼lkeler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Avramopulos, Avrupa Parlamentosu'nun (AP)Â Fransa'nÄ±nÂ StrazburgÂ kentinde yapÄ±lan oturumunda, AB Ã¼lkelerinin, 160 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± kota sistemiyle Birlik Ã¼lkelerine daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren mekanizmada yer almasÄ±nÄ±n hukuki ve ahlaki gÃ¶revi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

AB Ã¼lkeleri iÃ§iÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunun oyuyla kabul edilen mekanizmanÄ±n dayanÄ±ÅŸmayÄ± esas aldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Avramopulos, "SÃ¶z konusu sistem sadece Ä°talya ve Yunanistan'Ä±n Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± deÄŸil aynÄ± zamanda tÃ¼m AB'nin Ã§Ä±karÄ±na. Kota sistemiyle ÅŸu ana kadar yaklaÅŸÄ±k 18 bin mÃ¼lteci yerleÅŸtirildi ama bu rakam hedefin Ã§ok uzaÄŸÄ±nda." dedi.

AB Ã¼yeleri arasÄ±nda bugÃ¼ne kadar bir tane bile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yerleÅŸtirmeyen Ã¼lkeler olduÄŸuna dikkati Ã§eken Avramopulos, "DayanÄ±ÅŸma sadece birkaÃ§ Ã¼ye Ã¼lkenin sorumluluÄŸu olamaz. Ortak hedef, tÃ¼m Ã¼ye Ã¼lkelerin sisteme orantÄ±lÄ± ve adil bir ÅŸekilde katkÄ± vermesi. BirÃ§ok Ã¼ye Ã¼lkenin sisteme katkÄ± vermesine raÄŸmen maalesef 1-2 Ã¼lke bir kiÅŸi bile almadÄ±. Bu ihlal anlamÄ±na geliyor. EÄŸer bir ay iÃ§inde ilerleme olmazsa Avrupa Komisyonu sÃ¶z konusu Ã¼lkeler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatacak." ifadelerini kullandÄ±.

Komisyonun Ã¶ÄŸleden sonraki durum deÄŸerlendirmesinde bugÃ¼ne kadar bir tane bile mÃ¼lteci yerleÅŸtirmeyen Ã¼ye Ã¼lkeler arasÄ±nda Macaristan, Polonya ve Avusturya'nÄ±n isimleri zikredildi.