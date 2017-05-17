Humeyni'nin torunundan Ruhani'ye destek

Ä°ran Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin torunuÂ Ayetullah Hasan Humeyni,Â Ä°ranÂ halkÄ±nÄ±, cuma gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde CumhurbaÅŸkanÄ±Â Hasan Ruhani'yi desteklemeye davet etti.
Humeyni ailesine ait "jamaran.ir" internet sitesinden yayÄ±nlanan videoda konuÅŸan Humeyni, "Sonucu onlarca yÄ±lÄ±mÄ±zÄ± etkileyecek Ã¶nemli bir seÃ§imin arifesindeyiz. GenÃ§ler, kadÄ±nlar, erkekler hep birlikte toplumumuzun geleceÄŸi iÃ§in kutsal bir ittifak gerÃ§ekleÅŸtirebiliriz." ifadelerini kullandÄ±.
Ruhani hÃ¼kÃ¼metinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu savunan Humeyni, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Hep birlikte Hasan Ruhani'yi destekleyelim. BaÅŸladÄ±klarÄ± projeleri bitirmeleri iÃ§in fÄ±rsat verelim. UzmanlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne gÃ¶re Ruhani hÃ¼kÃ¼metinin programlarÄ± baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ±. Ekonomistler Ruhani'nin Ã¶nemli iÅŸlere imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bir dÃ¶nem daha Ruhani'ye oy vererek geleceÄŸimizde etkili olalÄ±m."
Reformistlere yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Hasan Humeyni (45), Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin geniÅŸletilmesi ve kadÄ±n erkek eÅŸitliÄŸi gibi konularda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla dikkati Ã§ekiyor.
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentindeki ofisini ikinci bir emre kadar kapattÄ±
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, "Suriye hÃ¼kÃ¼meti, BM'nin gÃ¶zaltÄ± merkezleri ve hapishanelere eriÅŸim taleplerini sistematik olarak reddetti." dedi.
Ä°ran Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni, "Ruhani'yi destekleyelim. BaÅŸladÄ±klarÄ± projeleri bitirmeleri iÃ§in fÄ±rsat verelim." dedi.
AB, 160 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren mekanizmada yer almayan Ã¼ye Ã¼lkeler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
Irak'ta DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu son kent olan Musul'da sokak Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± tÃ¼m ÅŸiddetiyle devam ediyor. Ã‡atÄ±ÅŸmanÄ±n ortasÄ±nda kalan siviller fÄ±rsat bulduklarÄ±nda gÃ¼venli bÃ¶lgelere kaÃ§Ä±yor.
Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi seÃ§im beyannamesini aÃ§Ä±kladÄ±. Parti, yÃ¼ksek gelirlilerin vergisini yÃ¼kseltmeyi ve kamu hizmetlerine yapÄ±lan harcamayÄ± artÄ±rmayÄ± vadetti
Almanya'da ÅŸiddet yanlÄ±sÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± â€œBlood-Honour" grubunun liderinin istihbarat teÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan muhbir olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
ABD'de 150'ye yakÄ±n TÃ¼rk-Amerikan sivil toplum kuruluÅŸunu bir araya getiren YÃ¶nlendirme Komitesi, FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in iadesi ve YPG'ye destek verilmemesi konusunda BaÅŸkan Trump'a aÃ§Ä±k mektup yazdÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Suriye'de elde edilen savaÅŸ deneyimi ile Arktik bÃ¶lgesi ve batÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi ihtiyacÄ±nÄ±n, ordunun yeniden silahlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gerektirdiÄŸini sÃ¶yledi
Almanya'da Federal BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, 11 Nisan'da Borussia Dortmund-Monaco maÃ§Ä± Ã¶ncesi dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n arka planÄ±nda terÃ¶r olduÄŸuna dair ipucunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ran'da cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imindeki adaylardan reformist siyasetÃ§i Ä°shak Cihangiri, CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani lehine yarÄ±ÅŸtan Ã§ekildiÄŸini duyurdu
Suriye'nin batÄ± kesimlerindeki Humus ilinde BeÅŸÅŸar Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi vakum bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 1 kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti
IssÄ±z Henderson adasÄ±nÄ± deniz akÄ±ntÄ±larÄ±yla 37 milyondan fazla plastik Ã§Ã¶p kapladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi, Ã¼lke genelindeki olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hali bugÃ¼nden geÃ§erli olmak Ã¼zere bir ay daha uzattÄ±.
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UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ne gÃ¶re, Akdeniz'den Avrupa'ya ulaÅŸan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± 54 bine yaklaÅŸtÄ±