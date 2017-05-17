00:13, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Humeyni'nin torunundan Ruhani'ye destek





Ä°ran Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni, "Ruhani'yi destekleyelim. BaÅŸladÄ±klarÄ± projeleri bitirmeleri iÃ§in fÄ±rsat verelim." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin torunuÂ Ayetullah Hasan Humeyni,Â Ä°ranÂ halkÄ±nÄ±, cuma gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde CumhurbaÅŸkanÄ±Â Hasan Ruhani'yi desteklemeye davet etti. Humeyni ailesine ait "jamaran.ir" internet sitesinden yayÄ±nlanan videoda konuÅŸan Humeyni, "Sonucu onlarca yÄ±lÄ±mÄ±zÄ± etkileyecek Ã¶nemli bir seÃ§imin arifesindeyiz. GenÃ§ler, kadÄ±nlar, erkekler hep birlikte toplumumuzun geleceÄŸi iÃ§in kutsal bir ittifak gerÃ§ekleÅŸtirebiliriz." ifadelerini kullandÄ±. Ruhani hÃ¼kÃ¼metinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu savunan Humeyni, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Hep birlikte Hasan Ruhani'yi destekleyelim. BaÅŸladÄ±klarÄ± projeleri bitirmeleri iÃ§in fÄ±rsat verelim. UzmanlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne gÃ¶re Ruhani hÃ¼kÃ¼metinin programlarÄ± baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ±. Ekonomistler Ruhani'nin Ã¶nemli iÅŸlere imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bir dÃ¶nem daha Ruhani'ye oy vererek geleceÄŸimizde etkili olalÄ±m." Reformistlere yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Hasan Humeyni (45), Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin geniÅŸletilmesi ve kadÄ±n erkek eÅŸitliÄŸi gibi konularda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla dikkati Ã§ekiyor.

Ä°lgili Konular Humeyni ruhani iran

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.