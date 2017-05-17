00:34, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

CumhurbaÅŸkanÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n'dan ErdoÄŸan-Trump aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ veÂ ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin, "Ekonomi, ticaret ve savunma alanlarÄ±nda atÄ±lacak adÄ±mlar deÄŸerlendirilmiÅŸtir. PKK ve DAEÅž baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele masaya yatÄ±rÄ±lÄ±rken,Â FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik atÄ±labilecek adÄ±mlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r." dedi.

KalÄ±n, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Beyaz Saray'da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi anÄ±msattÄ±.

Ä°kili ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin stratejik Ã¶neminin vurgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KalÄ±n, "Ekonomi, ticaret ve savunma alanlarÄ±nda atÄ±lacak adÄ±mlar deÄŸerlendirilmiÅŸtir. PKK ve DAEÅž baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele masaya yatÄ±rÄ±lÄ±rken, FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik atÄ±labilecek adÄ±mlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Temaslar sÄ±rasÄ±nda Suriye ve Irak'ta yaÅŸanan geliÅŸmeler kapsamlÄ± bir ÅŸekilde ele alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.