CumhurbaÅŸkanÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n'dan ErdoÄŸan-Trump aÃ§Ä±klamasÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ veÂ ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin, "Ekonomi, ticaret ve savunma alanlarÄ±nda atÄ±lacak adÄ±mlar deÄŸerlendirilmiÅŸtir. PKK ve DAEÅž baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele masaya yatÄ±rÄ±lÄ±rken,Â FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik atÄ±labilecek adÄ±mlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r." dedi.
KalÄ±n, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Beyaz Saray'da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi anÄ±msattÄ±.
Ä°kili ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin stratejik Ã¶neminin vurgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KalÄ±n, "Ekonomi, ticaret ve savunma alanlarÄ±nda atÄ±lacak adÄ±mlar deÄŸerlendirilmiÅŸtir. PKK ve DAEÅž baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele masaya yatÄ±rÄ±lÄ±rken, FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik atÄ±labilecek adÄ±mlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Temaslar sÄ±rasÄ±nda Suriye ve Irak'ta yaÅŸanan geliÅŸmeler kapsamlÄ± bir ÅŸekilde ele alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.
Hakkari'de dÃ¼zenlenen operasyonda 5 PKK'lÄ± Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, ErdoÄŸan-Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin, "PKK ve DAEÅž baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele masaya yatÄ±rÄ±lÄ±rken, FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik atÄ±labilecek adÄ±mlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Beyaz Saray'a geldi. GÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "TÃ¼rkiye'ye PKK, DEAÅž gibi terÃ¶r gruplarÄ±yla mÃ¼cadelede destek veriyor ve terÃ¶r gruplarÄ±na gÃ¼venli alan bÄ±rakmama konusunda gÃ¼vence veriyoruz." dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin davanÄ±n sanÄ±klarÄ±ndan olan ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Edirne'de yakalanan Ã¼Ã§ eski SAT komandosu tutuklandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Beyaz Saray'da baÅŸbaÅŸa bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Harp Okulunda yaÅŸanan eylemlere iliÅŸkin, 164 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya sanÄ±k savunmalarÄ±yla devam edildi
Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve Metina bÃ¶lgelerine savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve silahlÄ± insansÄ±z hava araÃ§larÄ±yla dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda PKK'ya ait Ã¼s bÃ¶lgeleri, maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve muhabere sistemleri ile DoÃ§ka silah mevzileri imha edildi, 11 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
AÄŸrÄ±'da Engelliler HaftasÄ± dolayÄ±sÄ±yla tarihi Ä°shak PaÅŸa SarayÄ±'na gezi dÃ¼zenlendi
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde, Isparta DaÄŸ Komando Okulu'ndan 700 Ã¶ÄŸrenciyi Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rmek istediÄŸi belirtilen TÃ¼mgeneral Metin Akkaya'nÄ±n da bulunduÄŸu 27 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± ve ASEAN BaÅŸkanÄ± Duterte, TÃ¼rkiye ve MoÄŸolistan'Ä±n BirliÄŸe katÄ±lmasÄ±na olumlu baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Selahaddin MenteÅŸ getirildi
BingÃ¶l'de DEAÅž'e yÃ¶nelik operasyonda 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Hizan ilÃ§esindeki mezralarda 14 MayÄ±s'ta baÅŸlayan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kÄ±ldÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°ÅŸi dolayÄ±sÄ±yla BalÄ±kesir'de yaÅŸayan Ã‡inli bir mÃ¼hendis, Ä°slamiyeti seÃ§ti
AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AtaÅŸ, "(TÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸi) Belki bir Genel BaÅŸkanvekilliÄŸi noktasÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik sÃ¶z konusu olabilir. DiÄŸer konularda da Kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini talimatlarÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra ne gerekiyorsa onu yapacaÄŸÄ±z" dedi