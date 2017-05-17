Güncelleme: 02:22, 17 Mayıs 2017 Çarşamba

Mars keşif aracı Opportunity Perseverance Vadisi'ne ulaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars keşif aracı Opportunity, 2 yıl uzatılan keşif misyonunun yeni safhasında incelemeler yapacağı Perseverance Vadisi'ne ulaştı.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'ndan yapılan açıklamada, keşif aracının, gezegenin Meridiani Planum Platosu'ndaki Endeavour Krateri'nin iç yamacı içine oyulmuş vadi tabanından görüntüleri dünyaya yollamaya başladığı belirtildi.

"KEŞİF FAALİYETİ SOMUT KANITLAR SAĞLAYABİLECEK"

Bilim adamları Opportunity'nin sağlayacağı veriler sayesinde vadinin milyarlarca yıl önce kraterin içinde nasıl meydana geldiğini açıklamayı umuyor.

Vadinin akarsu veya rüzgar aşındırmasıyla ya da krater enkazının oluşturduğu yamaçların suyla ağırlaşıp çökmesiyle meydana gelmiş olabileceğine dair teorilerin olduğuna dikkati çeken bilim adamları, keşif faaliyetinin bu konuda somut kanıtlar sağlayabileceğini kaydetti.

"Mars Exploration Rover-B" (Mars Keşfi Aracı-B) ya da "MER-B" olarak da adlandırılan Opportunity, NASA'nın Mars keşif aracı programının parçası olarak 7 Temmuz 2003'te uzaya fırlatılmış, 25 Ocak 2004'te Meridiani Planum Platosu'na inmişti.

Opportunity ile aynı tarihlerde "MER-A" olarak adlandırılan "Spirit" adlı ikiz araç da gezegenin diğer ucuna indirilmişti. Ancak 2009'da gezegen yüzeyinde sıkışan Spirit'in ertesi yıl dünya ile irtibatı kopmuştu. Opportunity ise 16 Mayıs 2017 itibarıyla öngörülen operasyon süresinden 13 yıl 20 gün fazla bir süredir Kızıl Gezegen'deki keşif faaliyetini sürdürüyor.