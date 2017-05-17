Necip FazÄ±l, doÄŸumunun 113. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±lacak

TÃ¼rk edebiyatÄ±nÄ±n Ã¶nemli temsilcilerindenÂ ÅŸair,Â yazarÂ veÂ fikir adamÄ± Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek, doÄŸumununÂ 113. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±lacak.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼rel Etkinlikler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenecek olan "DoÄŸumunun 113. YÄ±lÄ±nda Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek'i Anma ProgramÄ±"Â 24 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Fatih KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
Etkinlikte "Åžairler SultanÄ±" olarak bilinen KÄ±sakÃ¼rek'in bestelenen "Ufukta Pas Tuttu", "YÄ±llar Bir GÃ¶zyaÅŸÄ±", "DaÄŸda DolaÅŸÄ±rken", "Kim Bilir Nerdesiniz", "Ne Hasta Bekler SabahÄ±", "Bilmem KaÃ§Ä± KaÃ§ GeÃ§e" ve "CanÄ±m Ä°stanbul" gibi 12 eseri, ÅŸef TaÅŸkÄ±n SavaÅŸ yÃ¶netimindeki "YakarÄ±ÅŸ MÃ¼zik TopluluÄŸu" ile sanatÃ§Ä±lar IÅŸÄ±k Ersin, Murat ErdoÄŸan, Evren Evin ve Mert EraÄŸan tarafÄ±ndan seslendirilecek.
Modern TÃ¼rk ÅŸiirinin mistik ÅŸairi olarak bilinen KÄ±sakÃ¼rek, 26 MayÄ±s 1904 tarihinde Ä°stanbul'da doÄŸdu. KÄ±sakÃ¼rek, ilk ve orta Ã¶ÄŸrenimini Amerikan ve FransÄ±z kolejlerinde tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Bahriye Mektebine gitti.
Lisede Yahya Kemal, Ahmet Hamdi (Akseki) ve Ä°brahim AÅŸki gibi isimlerden ders alan ÅŸair, Ä°stanbul Edebiyat FakÃ¼ltesi Felsefe BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nÃ¼ bitirdikten sonra Maarif Vekaletinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± sÄ±navÄ± kazanarak, Fransa'ya gitti.
ÅžairliÄŸe 17 yaÅŸÄ±nda baÅŸlayan KÄ±sakÃ¼rekâ€™in ilk ÅŸiirleri, Yeni Mecmua'da yayÄ±mlandÄ±.Â
TÃ¼rk EdebiyatÄ± VakfÄ± tarafÄ±ndan verilen beratla 1980'de "Åžairlerin SultanÄ±" Ã¼nvanÄ±nÄ± alan Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek, 25 MayÄ±s 1983'te hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Hasankeyf Yeni KÃ¼ltÃ¼rel Park AlanÄ±'na taÅŸÄ±nan tarihi Zeynel Bey TÃ¼rbesi, yeni yerinde ilk ziyaretÃ§ilerini aÄŸÄ±rlamaya baÅŸladÄ±
TÃ¼rk edebiyatÄ±nÄ±n Ã¶nemli temsilcilerinden ÅŸair, yazar ve fikir adamÄ± Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek, doÄŸumunun 113. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±lacak
Hakkari'de dÃ¼zenlenen operasyonda 5 PKK'lÄ± Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, ErdoÄŸan-Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin, "PKK ve DAEÅž baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele masaya yatÄ±rÄ±lÄ±rken, FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik atÄ±labilecek adÄ±mlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Beyaz Saray'a geldi. GÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "TÃ¼rkiye'ye PKK, DEAÅž gibi terÃ¶r gruplarÄ±yla mÃ¼cadelede destek veriyor ve terÃ¶r gruplarÄ±na gÃ¼venli alan bÄ±rakmama konusunda gÃ¼vence veriyoruz." dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin davanÄ±n sanÄ±klarÄ±ndan olan ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Edirne'de yakalanan Ã¼Ã§ eski SAT komandosu tutuklandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Beyaz Saray'da baÅŸbaÅŸa bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Harp Okulunda yaÅŸanan eylemlere iliÅŸkin, 164 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya sanÄ±k savunmalarÄ±yla devam edildi
Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve Metina bÃ¶lgelerine savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve silahlÄ± insansÄ±z hava araÃ§larÄ±yla dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda PKK'ya ait Ã¼s bÃ¶lgeleri, maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve muhabere sistemleri ile DoÃ§ka silah mevzileri imha edildi, 11 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
AÄŸrÄ±'da Engelliler HaftasÄ± dolayÄ±sÄ±yla tarihi Ä°shak PaÅŸa SarayÄ±'na gezi dÃ¼zenlendi
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde, Isparta DaÄŸ Komando Okulu'ndan 700 Ã¶ÄŸrenciyi Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rmek istediÄŸi belirtilen TÃ¼mgeneral Metin Akkaya'nÄ±n da bulunduÄŸu 27 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± ve ASEAN BaÅŸkanÄ± Duterte, TÃ¼rkiye ve MoÄŸolistan'Ä±n BirliÄŸe katÄ±lmasÄ±na olumlu baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Selahaddin MenteÅŸ getirildi
BingÃ¶l'de DEAÅž'e yÃ¶nelik operasyonda 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Hizan ilÃ§esindeki mezralarda 14 MayÄ±s'ta baÅŸlayan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kÄ±ldÄ±rÄ±ldÄ±