GÃ¼ncelleme: 03:20, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Necip FazÄ±l, doÄŸumunun 113. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±lacak

TÃ¼rk edebiyatÄ±nÄ±n Ã¶nemli temsilcilerindenÂ ÅŸair,Â yazarÂ veÂ fikir adamÄ± Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek, doÄŸumununÂ 113. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±lacak.

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼rel Etkinlikler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenecek olan "DoÄŸumunun 113. YÄ±lÄ±nda Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek'i Anma ProgramÄ±"Â 24 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Fatih KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Etkinlikte "Åžairler SultanÄ±" olarak bilinen KÄ±sakÃ¼rek'in bestelenen "Ufukta Pas Tuttu", "YÄ±llar Bir GÃ¶zyaÅŸÄ±", "DaÄŸda DolaÅŸÄ±rken", "Kim Bilir Nerdesiniz", "Ne Hasta Bekler SabahÄ±", "Bilmem KaÃ§Ä± KaÃ§ GeÃ§e" ve "CanÄ±m Ä°stanbul" gibi 12 eseri, ÅŸef TaÅŸkÄ±n SavaÅŸ yÃ¶netimindeki "YakarÄ±ÅŸ MÃ¼zik TopluluÄŸu" ile sanatÃ§Ä±lar IÅŸÄ±k Ersin, Murat ErdoÄŸan, Evren Evin ve Mert EraÄŸan tarafÄ±ndan seslendirilecek.

NECÄ°P FAZIL KISAKÃœREK

Modern TÃ¼rk ÅŸiirinin mistik ÅŸairi olarak bilinen KÄ±sakÃ¼rek, 26 MayÄ±s 1904 tarihinde Ä°stanbul'da doÄŸdu. KÄ±sakÃ¼rek, ilk ve orta Ã¶ÄŸrenimini Amerikan ve FransÄ±z kolejlerinde tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Bahriye Mektebine gitti.

Lisede Yahya Kemal, Ahmet Hamdi (Akseki) ve Ä°brahim AÅŸki gibi isimlerden ders alan ÅŸair, Ä°stanbul Edebiyat FakÃ¼ltesi Felsefe BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nÃ¼ bitirdikten sonra Maarif Vekaletinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± sÄ±navÄ± kazanarak, Fransa'ya gitti.

ÅžairliÄŸe 17 yaÅŸÄ±nda baÅŸlayan KÄ±sakÃ¼rekâ€™in ilk ÅŸiirleri, Yeni Mecmua'da yayÄ±mlandÄ±.Â

TÃ¼rk EdebiyatÄ± VakfÄ± tarafÄ±ndan verilen beratla 1980'de "Åžairlerin SultanÄ±" Ã¼nvanÄ±nÄ± alan Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek, 25 MayÄ±s 1983'te hayatÄ±nÄ± kaybetti.