00:50, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

BM'den 'Suriye'de krematoryum' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM), Suriye'de rejimin gÃ¶zaltÄ± merkezleri ve hapishanelerine eriÅŸim taleplerinin sistematik olarak reddedildiÄŸini ve bu nedenle rejimin Saydnaya Hapishanesi'nde binlerce insanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p cesetlerini yaktÄ±ÄŸÄ± krematoryumun varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulayamadÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Stephane Dujarric, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde, "Suriye hÃ¼kÃ¼meti, BM'nin gÃ¶zaltÄ± merkezleri ve hapishanelere eriÅŸim taleplerini sistematik olarak reddetti." dedi.

Saydnaya Hapishanesi'ndeki krematoryumun varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulayamadÄ±klarÄ±nÄ± ancak Ã§eÅŸitli BM kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Suriye'deki gÃ¶zaltÄ± merkezlerinde iÅŸkence dahil insan haklarÄ± ihlallerini belgelediÄŸini ifade eden Dujarric, "Binlerce insanÄ±n hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶zaltÄ± merkezlerinde tutulmasÄ±ndan endiÅŸe duyuyoruz ve iÅŸkence ile cinsel ÅŸiddet de dahil olmak Ã¼zere sistematik olarak acÄ±masÄ±z, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± ve onur kÄ±rÄ±cÄ± muameleye maruz kaldÄ±klarÄ±na inanÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Stuart Jones, Saydnaya'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len mahkumlarÄ±n, hapishanenin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde inÅŸa edilen krematoryumda yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair ellerinde kanÄ±t olduÄŸunu ve bunlarÄ±n uluslararasÄ± toplumla paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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