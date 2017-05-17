Uluslararası Kızılhaç Ramallah ofisini kapattı

Uluslararası Kızılhaç Örgütünün, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisini ikinci bir emre kadar kapattığı bildirildi.
Örgütten yapılan açıklamada, "Uluslararası Kızıl Haç Örgütü, Ramallah ofisindeki çalışmalarını ikinci bir emre kadar askıya aldı. Söz konusu karar, örgüt çalışanlarına yönelik tehditler nedeniyle alındı." denildi.
Açıklamada, bir grubun ofise zorla girerek çalışanları tehdit ettiği, çalışmaların durdurulmasını ve ofisten ayrılmalarını istediği bilgisine yer verildi.
Uluslarası Kızılhaç Örgütü'nün Batı Şeria ve Gazze'deki sorumlusu Christian Cardon da yaptığı açıklamada, bu eylemlerin kabul edilemez olduğunu ve bir an önce son verilmesi gerektiğini belirtti.
Cardon, "Son haftalarda Batı Şeria'daki ofislerimiz ve çalışanlarımıza yönelik benzer olaylara maruz kaldık. Ancak Ramallah'taki ofisimizin kapatılması, örgütün Batı Şeria'nın diğer kentlerindeki çalışmalarını etkilemeyecektir." ifadesini kullandı.
Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisini ikinci bir emre kadar kapattı
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "Suriye hükümeti, BM'nin gözaltı merkezleri ve hapishanelere erişim taleplerini sistematik olarak reddetti." dedi.
İran Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni, "Ruhani'yi destekleyelim. Başladıkları projeleri bitirmeleri için fırsat verelim." dedi.
AB, 160 bin sığınmacının dağıtılmasını öngören mekanizmada yer almayan üye ülkeler hakkında soruşturma başlattı
Irak'ta DEAŞ'ın elinde tuttuğu son kent olan Musul'da sokak çatışmaları tüm şiddetiyle devam ediyor. Çatışmanın ortasında kalan siviller fırsat bulduklarında güvenli bölgelere kaçıyor.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi seçim beyannamesini açıkladı. Parti, yüksek gelirlilerin vergisini yükseltmeyi ve kamu hizmetlerine yapılan harcamayı artırmayı vadetti
Almanya'da şiddet yanlısı aşırı sağcı “Blood-Honour" grubunun liderinin istihbarat teşkilatı tarafından muhbir olarak kullanıldığı öne sürüldü.
ABD'de 150'ye yakın Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren Yönlendirme Komitesi, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ve YPG'ye destek verilmemesi konusunda Başkan Trump'a açık mektup yazdı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de elde edilen savaş deneyimi ile Arktik bölgesi ve batı sınırlarının güçlendirilmesi ihtiyacının, ordunun yeniden silahlandırılmasını gerektirdiğini söyledi
Almanya'da Federal Başsavcılık, 11 Nisan'da Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi düzenlenen saldırının arka planında terör olduğuna dair ipucunun bulunmadığını açıkladı
İran'da cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylardan reformist siyasetçi İshak Cihangiri, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani lehine yarıştan çekildiğini duyurdu
Suriye'nin batı kesimlerindeki Humus ilinde Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının düzenlediği vakum bombalı saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti
Issız Henderson adasını deniz akıntılarıyla 37 milyondan fazla plastik çöp kapladı
Cumhurbaşkanı Sibsi, ülke genelindeki olağanüstü hali bugünden geçerli olmak üzere bir ay daha uzattı.
Merkez sağ parti Genel Başkanı Kurz'un başbakan yardımcılığını üstlenmemesi koalisyon ortakları arasında gerginliğe neden oldu
Uluslararası Göç Örgütüne göre, Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan sığınmacı sayısı 54 bine yaklaştı