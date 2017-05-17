Tarihi Zeynel Bey TÃ¼rbesi ziyaretÃ§ilerini yeni yerinde aÄŸÄ±rlÄ±yor

Tarihi Zeynel Bey TÃ¼rbesiÂ misafirlerini yeni yerinde aÄŸÄ±rlÄ±yor.
IlÄ±su BarajÄ± ve HES Projesi KÃ¼ltÃ¼rel VarlÄ±klarÄ± Koruma ve Kurtarma Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda, TÃ¼rkiye'de ilk defa uygulanan sistem ile IlÄ±su Baraj GÃ¶l AlanÄ±'ndan Ã§Ä±karÄ±larakÂ HasankeyfÂ Yeni KÃ¼ltÃ¼rel Park AlanÄ±'na taÅŸÄ±nan tarihi Zeynel Bey TÃ¼rbesi, yeni yerinde ilk ziyaretÃ§ilerini aÄŸÄ±rlamaya baÅŸladÄ±.
Tarihi tÃ¼rbeyi yeni yerinde gÃ¶rmek iÃ§in gelenler, tÃ¼rbenin zarar gÃ¶rmeden taÅŸÄ±nmasÄ±ndan duyduklarÄ± memnuniyeti dile getirdi.
AA muhabirine konuÅŸan Abdulhalim BaÅŸaran, Zeynel Bey TÃ¼rbesi'ni gÃ¶rmek iÃ§in ailesiyle Batman'dan geldiÄŸini sÃ¶yledi.
Bu kadar bÃ¼yÃ¼k bir yapÄ±nÄ±n nasÄ±l taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ettiÄŸi iÃ§in geldiÄŸini ifade eden BaÅŸaran, "GerÃ§ekten muazzam bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. Neticede bin 100 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bu tÃ¼rbenin bu ÅŸekilde zarar verilmeden taÅŸÄ±nmasÄ± devletimizin tarihi eserlere verdiÄŸi Ã¶nemini ifade etmektedir." dedi
Kimi kesimlerin tarihin sular altÄ±nda bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸeklinde eleÅŸtirilerde bulunduÄŸunu hatÄ±rlatan BaÅŸaran, "Hasankeyf sular altÄ±nda kalÄ±yor tarih yok ediliyor, ÅŸeklinde eleÅŸtiriler yapÄ±lÄ±yordu. Demek ki tarih yok edilmiyor. Bu tÃ¼rbenin taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in yapÄ±lan yol bile bu esere verilen deÄŸeri gÃ¶stermeye yetiyor." dedi.
Baraj gÃ¶l alanÄ±ndaki 7 eserin daha taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± iÅŸaret eden BaÅŸaran, "Tarihi eser olarak aÅŸaÄŸÄ±da kale bÃ¶lgesi kalÄ±yor oraya da teleferik kurulacak. Yeni Hasankeyf, eski Hasankeyf'ten daha gÃ¼zel olacak." ifadelerini kullandÄ±.
Zeynel Bey TÃ¼rbesi'ni yeni yerinde gÃ¶rmek iÃ§in Mardin'in DargeÃ§it ilÃ§esinden geldiÄŸini belirten Hasan YÄ±ldÄ±rÄ±m ise "Merak ettim geldim, ÅŸimdiki yeri Ã§ok daha gÃ¼zel. DiÄŸer eserlerin de taÅŸÄ±nacak olmasÄ± sevindirici." dedi.
Hasankeyf Yeni KÃ¼ltÃ¼rel Park AlanÄ±'na taÅŸÄ±nan tarihi Zeynel Bey TÃ¼rbesi, yeni yerinde ilk ziyaretÃ§ilerini aÄŸÄ±rlamaya baÅŸladÄ±
TÃ¼rk edebiyatÄ±nÄ±n Ã¶nemli temsilcilerinden ÅŸair, yazar ve fikir adamÄ± Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek, doÄŸumunun 113. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±lacak
Hakkari'de dÃ¼zenlenen operasyonda 5 PKK'lÄ± Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, ErdoÄŸan-Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin, "PKK ve DAEÅž baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele masaya yatÄ±rÄ±lÄ±rken, FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik atÄ±labilecek adÄ±mlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Beyaz Saray'a geldi. GÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "TÃ¼rkiye'ye PKK, DEAÅž gibi terÃ¶r gruplarÄ±yla mÃ¼cadelede destek veriyor ve terÃ¶r gruplarÄ±na gÃ¼venli alan bÄ±rakmama konusunda gÃ¼vence veriyoruz." dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin davanÄ±n sanÄ±klarÄ±ndan olan ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Edirne'de yakalanan Ã¼Ã§ eski SAT komandosu tutuklandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Beyaz Saray'da baÅŸbaÅŸa bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Harp Okulunda yaÅŸanan eylemlere iliÅŸkin, 164 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya sanÄ±k savunmalarÄ±yla devam edildi
Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve Metina bÃ¶lgelerine savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve silahlÄ± insansÄ±z hava araÃ§larÄ±yla dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda PKK'ya ait Ã¼s bÃ¶lgeleri, maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve muhabere sistemleri ile DoÃ§ka silah mevzileri imha edildi, 11 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
AÄŸrÄ±'da Engelliler HaftasÄ± dolayÄ±sÄ±yla tarihi Ä°shak PaÅŸa SarayÄ±'na gezi dÃ¼zenlendi
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde, Isparta DaÄŸ Komando Okulu'ndan 700 Ã¶ÄŸrenciyi Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rmek istediÄŸi belirtilen TÃ¼mgeneral Metin Akkaya'nÄ±n da bulunduÄŸu 27 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± ve ASEAN BaÅŸkanÄ± Duterte, TÃ¼rkiye ve MoÄŸolistan'Ä±n BirliÄŸe katÄ±lmasÄ±na olumlu baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Selahaddin MenteÅŸ getirildi
BingÃ¶l'de DEAÅž'e yÃ¶nelik operasyonda 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Hizan ilÃ§esindeki mezralarda 14 MayÄ±s'ta baÅŸlayan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kÄ±ldÄ±rÄ±ldÄ±