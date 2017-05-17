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GÃ¼ncelleme: 04:30, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

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Tarihi Zeynel Bey TÃ¼rbesi ziyaretÃ§ilerini yeni yerinde aÄŸÄ±rlÄ±yor
Tarihi Zeynel Bey TÃ¼rbesi ziyaretÃ§ilerini yeni yerinde aÄŸÄ±rlÄ±yor

Hasankeyf Yeni KÃ¼ltÃ¼rel Park AlanÄ±'na taÅŸÄ±nan tarihi Zeynel Bey TÃ¼rbesi, yeni yerinde ilk ziyaretÃ§ilerini aÄŸÄ±rlamaya baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tarihi Zeynel Bey TÃ¼rbesiÂ misafirlerini yeni yerinde aÄŸÄ±rlÄ±yor.

IlÄ±su BarajÄ± ve HES Projesi KÃ¼ltÃ¼rel VarlÄ±klarÄ± Koruma ve Kurtarma Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda, TÃ¼rkiye'de ilk defa uygulanan sistem ile IlÄ±su Baraj GÃ¶l AlanÄ±'ndan Ã§Ä±karÄ±larakÂ HasankeyfÂ Yeni KÃ¼ltÃ¼rel Park AlanÄ±'na taÅŸÄ±nan tarihi Zeynel Bey TÃ¼rbesi, yeni yerinde ilk ziyaretÃ§ilerini aÄŸÄ±rlamaya baÅŸladÄ±.

Tarihi tÃ¼rbeyi yeni yerinde gÃ¶rmek iÃ§in gelenler, tÃ¼rbenin zarar gÃ¶rmeden taÅŸÄ±nmasÄ±ndan duyduklarÄ± memnuniyeti dile getirdi.

'YENÄ° HASANKEYF, ESKÄ° HASANKEYF'TEN DAHA GÃœZEL OLACAK'

AA muhabirine konuÅŸan Abdulhalim BaÅŸaran, Zeynel Bey TÃ¼rbesi'ni gÃ¶rmek iÃ§in ailesiyle Batman'dan geldiÄŸini sÃ¶yledi.

Bu kadar bÃ¼yÃ¼k bir yapÄ±nÄ±n nasÄ±l taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ettiÄŸi iÃ§in geldiÄŸini ifade eden BaÅŸaran, "GerÃ§ekten muazzam bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. Neticede bin 100 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bu tÃ¼rbenin bu ÅŸekilde zarar verilmeden taÅŸÄ±nmasÄ± devletimizin tarihi eserlere verdiÄŸi Ã¶nemini ifade etmektedir." dedi

Kimi kesimlerin tarihin sular altÄ±nda bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸeklinde eleÅŸtirilerde bulunduÄŸunu hatÄ±rlatan BaÅŸaran, "Hasankeyf sular altÄ±nda kalÄ±yor tarih yok ediliyor, ÅŸeklinde eleÅŸtiriler yapÄ±lÄ±yordu. Demek ki tarih yok edilmiyor. Bu tÃ¼rbenin taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in yapÄ±lan yol bile bu esere verilen deÄŸeri gÃ¶stermeye yetiyor." dedi.

Baraj gÃ¶l alanÄ±ndaki 7 eserin daha taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± iÅŸaret eden BaÅŸaran, "Tarihi eser olarak aÅŸaÄŸÄ±da kale bÃ¶lgesi kalÄ±yor oraya da teleferik kurulacak. Yeni Hasankeyf, eski Hasankeyf'ten daha gÃ¼zel olacak." ifadelerini kullandÄ±.

Zeynel Bey TÃ¼rbesi'ni yeni yerinde gÃ¶rmek iÃ§in Mardin'in DargeÃ§it ilÃ§esinden geldiÄŸini belirten Hasan YÄ±ldÄ±rÄ±m ise "Merak ettim geldim, ÅŸimdiki yeri Ã§ok daha gÃ¼zel. DiÄŸer eserlerin de taÅŸÄ±nacak olmasÄ± sevindirici." dedi.



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