Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarını tamamladığı ABD'den Türkiye'ye dönüyor.
(Ankara)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak, Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik şirketlerinin tanıtım etkinliğine iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/16.30)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB'da 4. Grup Gümrük Bölge Müdürleri Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çırağan Sarayı'ndaki Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü etkinliği ile gala yemeğine iştirak edecek.
(İstanbul/09.30/19.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.
(Lefkoşa)
2- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Devlet Resim Heykel Müzesi'ndeki "Evimdeyim; Bir Dönüş Hikayesi" sergisini ziyaret edecek.
(Ankara/11.00)
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Yekta Saraç, Kocaeli Sanayi Odası Olağan Meclis Toplantısı'na katılacak, son 3 yılda yükseköğretim alanında gerçekleştirdikleri projeler ve yaptıkları yenilikler hakkında bilgi verecek, “Üniversite-Sanayi İşbirliği” ve “Sanayi Doktorası” konularında açıklamalarda bulunacak.
(Kocaeli/11.00)
SPOR
1- 4. İslami Dayanışma Oyunları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor.
(Bakü/10.00) 2- Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
(İstanbul/20.45)
3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off finali son maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe, Caferağa Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/18.30)
4- Türkiye Basketbol Ligi play-off final grubunda Bursaspor Durmazlar ile Nesine.com Eskişehir Basket karşı karşıya gelecek.
(Bursa/19.00)
ÖZEL HABER
1- "Ramazanda kırmızı ette zam gerektirecek bir durum yok"
- ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan:
- "Sayın bakanımızın (Faruk Çelik) açıkladığı kasaplık ve besilik hayvanların piyasaya sürülmesi durumunda kırmızı ette zammı gerektirecek bir durum olmaz. Bu arz sayesinde ramazanda zammın önüne geçilir"
- "Ramazan ayında kırmızı et üreticileri ve sanayicilerinin fırsatçılık yaptığına dair haberler bizi üzüyor. Bu söylentiler doğru değil"
- "Ramazan arifesinde veya Ramazan'da fiyatın yükselmesini asla ve asla istemiyoruz"
2- İş dünyası Balkanlar'ın Davos'unda buluşacak
- Bosna Hersek'in ev sahipliğinde 22-23 Mayıs'ta düzenlenecek ve AA'nın da "Global İletişim Ortağı" olduğu Saraybosna İş Forumu, Türkiye'nin yanı sıra Körfez ülkeleri, Asya ve Avrupa'dan yatırımcıları bir araya getirecek
- Saraybosna İş Forumu'nun organizatörlerinden Bosna Bank International Genel Müdürü Amer Bukvic:
- "Foruma 30 ülkeden bin 600'e yakın insan katılacak. Onları burada bir araya getirmekten ve ortaya bir sonuç çıkarmaktan dolayı gururluyuz"
- "Bosna Hersek ve bölge ülkelerinde, Türk şirketleri için de büyük potansiyel var"
3- Özelleştirmeye 6,3 milyar liralık "enerji" katkısı
- Enerji sektöründe son bir yılda toplam 6 milyar 295 milyon liralık özelleştirme gerçekleştirildi
- Toplamda bin 14 megavat kurulu gücün yanı sıra Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ'nin özelleştirmesi ile 3 milyar 592 milyon lira gelir sağlanırken, kalan 2 milyar 703 milyon lira tutarındaki ihalelerin devir işlemleri sürüyor
- Enerjide ayrıca 366 megavatlık kapasitenin özelleştirilmesi için ise hazırlıklar devam ediyor
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılanacak.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, İpek Yolu'na "Kervan Projesi" teklifi getirilerek "Çin ve Türkiye arasında bir Kervan Projesi başlatılarak, İpek Yolu orta koridorunda 10 araçlık bir konvoyun Türkiye'ye ve Avrupa'ya yük taşımacılığı gerçekleştirmesinin faydalı olacağını düşünüyorum" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuşak ve Yol Forumu kapsamında Büyük Halk Meclisi'nde verilecek akşam yemeğine katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pekin'de ikili görüşmeler yapacak ve Büyük Halk Meclisinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme gerçekleştirecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde ara bölgede bir araya gelecek.
Başbakan Binali Yıldırım, "Somali" konulu yüksek düzeyli konferansa katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareket edecek.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile işgal altındaki Batı Şeria'da bir araya gelecek.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile görüşecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan Moldova'nın başkenti Kişinev'e hareket edecek.
Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda İstanbul Gençlik Festivali'ne katılacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olacak. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.