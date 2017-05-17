09:26, 17 Mayıs 2017 Çarşamba

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarını tamamladığı ABD'den Türkiye'ye dönüyor.

(Ankara)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- TBMM Genel Kurulunda, bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00)



EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak, Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik şirketlerinin tanıtım etkinliğine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/16.30)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB'da 4. Grup Gümrük Bölge Müdürleri Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çırağan Sarayı'ndaki Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü etkinliği ile gala yemeğine iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/19.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

(Lefkoşa)

2- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)



KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Devlet Resim Heykel Müzesi'ndeki "Evimdeyim; Bir Dönüş Hikayesi" sergisini ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Yekta Saraç, Kocaeli Sanayi Odası Olağan Meclis Toplantısı'na katılacak, son 3 yılda yükseköğretim alanında gerçekleştirdikleri projeler ve yaptıkları yenilikler hakkında bilgi verecek, “Üniversite-Sanayi İşbirliği” ve “Sanayi Doktorası” konularında açıklamalarda bulunacak.

(Kocaeli/11.00)

SPOR

1- 4. İslami Dayanışma Oyunları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor.

(Bakü/10.00) 2- Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off finali son maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe, Caferağa Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/18.30)

4- Türkiye Basketbol Ligi play-off final grubunda Bursaspor Durmazlar ile Nesine.com Eskişehir Basket karşı karşıya gelecek.

(Bursa/19.00)



ÖZEL HABER

1- "Ramazanda kırmızı ette zam gerektirecek bir durum yok"

- ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan:

- "Sayın bakanımızın (Faruk Çelik) açıkladığı kasaplık ve besilik hayvanların piyasaya sürülmesi durumunda kırmızı ette zammı gerektirecek bir durum olmaz. Bu arz sayesinde ramazanda zammın önüne geçilir"

- "Ramazan ayında kırmızı et üreticileri ve sanayicilerinin fırsatçılık yaptığına dair haberler bizi üzüyor. Bu söylentiler doğru değil"

- "Ramazan arifesinde veya Ramazan'da fiyatın yükselmesini asla ve asla istemiyoruz"

2- İş dünyası Balkanlar'ın Davos'unda buluşacak

- Bosna Hersek'in ev sahipliğinde 22-23 Mayıs'ta düzenlenecek ve AA'nın da "Global İletişim Ortağı" olduğu Saraybosna İş Forumu, Türkiye'nin yanı sıra Körfez ülkeleri, Asya ve Avrupa'dan yatırımcıları bir araya getirecek

- Saraybosna İş Forumu'nun organizatörlerinden Bosna Bank International Genel Müdürü Amer Bukvic:

- "Foruma 30 ülkeden bin 600'e yakın insan katılacak. Onları burada bir araya getirmekten ve ortaya bir sonuç çıkarmaktan dolayı gururluyuz"

- "Bosna Hersek ve bölge ülkelerinde, Türk şirketleri için de büyük potansiyel var"

3- Özelleştirmeye 6,3 milyar liralık "enerji" katkısı

- Enerji sektöründe son bir yılda toplam 6 milyar 295 milyon liralık özelleştirme gerçekleştirildi

- Toplamda bin 14 megavat kurulu gücün yanı sıra Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ'nin özelleştirmesi ile 3 milyar 592 milyon lira gelir sağlanırken, kalan 2 milyar 703 milyon lira tutarındaki ihalelerin devir işlemleri sürüyor

- Enerjide ayrıca 366 megavatlık kapasitenin özelleştirilmesi için ise hazırlıklar devam ediyor