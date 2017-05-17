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09:30, 17 Mayıs 2017 Çarşamba

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Türkiye'nin Kolombiya'da yaptırdığı okul açıldı
Türkiye'nin Kolombiya'da yaptırdığı okul açıldı

Devlet Başkanı Santos, "Bize bu okulla yardımlarını gönderen dostumuz Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkesindeki barış sürecinde ilk uygulama bölgesi olan Orejon’da, Türkiye’nin inşa ettirdiği okulu törenle hizmete açtı.

Santos, törende yaptığı konuşmada, bu eserin sadece bir okul değil, aynı zamanda bölge halkının iş kapasitesini de artıracak bir merkez haline geleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kolombiya ziyaretini hatırlatan Santos, “Bize bu okulla yardımlarını gönderen dostumuz Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yaptırdığı bu okulla, Türkiye’nin Kolombiya barışının inşasına katkıda bulunduğunu dile getiren Nobel ödüllü Devlet Başkanı Santos, Kolombiya’ya olan desteklerinden ötürü Türk halkına ve hükümetine teşekkürlerini iletti.

ÖĞRENCİLERE LOKUM DAĞITILDI

Açılışın ardından okul binasını gezen Santos, burada kendisine ikram edilen lokumların tadına baktıktan sonra okuldaki öğrencilere de tek tek ikram etti. Santos daha sonra Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin, Türkiye’nin Bogota Büyükelçisi Engin Yürür, TİKA Bogota Program Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Özkan’la okul bahçesine fidanı dikti.

"BU DAĞLARDA ARTIK TÜRKİYE'NİN İZİ SÜREKLİ KALACAKTIR"

Dışişleri Bakanı Holguin de törenin ardından yaptığı açıklamada, bölgenin kara mayınlarından arındırılmış bir yer olmasının önemine değindi ve Türkiye’nin böyle bir bölgeye okul sunduğunu dile getirdi. “Bu dağlarda artık Türkiye’nin izi sürekli yer alacaktır.” ifadesini kullanan Holguin, “Tüm Kolombiyalıların kalplerinin derinliklerinden büyük bir şükran sunuyoruz.” dedi.

Törene Santos ve Holguin’in yanı sıra Çatışma Sonrası Dönem Bakanı Rafael Pardo, Eğitim Bakanı Yaneth Giha Tovar, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dr. Rahman Nurdun ile FARC yöneticilerinden “Pastor Alape” ismiyle bilinen Felix Antonio Munoz da katıldı.

Orejon dışındaki diğer mezraların da yararlanacağı okulda 60 öğrencinin eğitim alması öngörülüyor. İki sınıfın yanı sıra geniş bir mutfak ve toplantı salonuna sahip okulun üst katı da öğretmenlerin kalması için lojman olarak düzenlendi.

Kolombiya'da FARC'la yapılan barış görüşmeleri başladığında, anlaşmanın uygulanması için pilot bölge olarak seçilen Orejon, bu ülkede en fazla kara mayını döşenmiş yer olarak biliniyor. Tarafların birlikte çalışmasıyla mayınların tamamen temizlendiği mezrada hükümet kırsal kalkınma alanında çalışmalar yürütüyor.

Hükümet ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "hayır" sonucu çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.



İlgili Konular FARC Kolombiya Kolombiya TİKA
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