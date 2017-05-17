09:44, 17 Mayıs 2017 Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li kanaat önderlerini kabul etti





Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li kanaat önderlerini Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansında kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li kanaat önderlerini kabul etti. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, rezidanstan ayrılışında ABD'nin bazı eyaletlerinden gelen Türk vatandaşları sevgi gösterisinde bulundu. Bunun üzerine Erdoğan, vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet etti. ERDOĞAN, ABD'Lİ ŞİRKETLERİN CEO'LARI VE FON YÖNETİCİLERİNİ KABUL ETTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, önde gelen ABD'li şirketlerin CEO'ları ve fon yöneticilerini kabul etti. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Balo Salonundaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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