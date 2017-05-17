Hatay'da otomobille askeri panzer çarpıştı: 8 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile askeri aracın çarpışması sonucu 4'ü güvenlik korucusu, 3'ü askeri personel 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Fahrettin Arı'nın (50) idaresindeki 31 V 1771 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi Şaban Akın Uçar Bulvarı'nda askeri panzerle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile devrilen panzerdeki 3 askeri personel ile 4 güvenlik korucusu yaralandı.
Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 7'si yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi, vücudunda kırık tespit edilen bir güvenlik korucusu ise İskenderun Devlet Hastanesine sevk edildi.
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile askeri aracın çarpışması sonucu 4'ü güvenlik korucusu, 3'ü askeri personel 8 kişi yaralandı
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