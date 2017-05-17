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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:10, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba
Asya
10:02, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ã‡in'de "drone"lar iÃ§in kayÄ±t zorunluluÄŸu
Ã‡in'de

Ãœlkede 250 gramdan aÄŸÄ±r dronelar sahibinin gerÃ§ek ismiyle kayÄ±t altÄ±na alÄ±nacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in'de aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 250 gramdan fazla olanÂ dronelar kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n gerÃ§ek adÄ±yla kayÄ±t ettirilecek.

Ã‡in Sivil HavacÄ±lÄ±k Ä°daresinin dronelara iliÅŸkin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zenlemeye gÃ¶re, sÃ¶z konusu aÄŸÄ±rlÄ±ktan fazla gelmesine raÄŸmen sahiplerinin gerÃ§ek ismiyle kaydÄ± yaptÄ±rÄ±lmayan dronelar Ã¼lkeÂ halk gÃ¼venliÄŸine tehditÂ oluÅŸturuyor.

Dronelara yÃ¶nelik ulusal kayÄ±t sisteminin oluÅŸturulduÄŸu belirtilen dÃ¼zenlemede, bu ÅŸekilde toplanan bilgilerle veri bankasÄ± oluÅŸturulacaÄŸÄ± bildirildi. AyrÄ±ca, kayÄ±t sistemi ile drone pazarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlenmesi ve hava alanlarÄ±nda uÃ§uÅŸ gÃ¼venliÄŸinin de saÄŸlanmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.

KAYITLARIN 1 HAZÄ°RAN'DAN Ã–NCE YAPTIRILMASI GEREKÄ°YOR

Drone sahiplerin kayÄ±tlarÄ±nÄ± 1 Haziran'dan Ã¶nce yaptÄ±rmasÄ± gerekiyor.

Ä°zinsiz girdiÄŸi havalimanlarÄ±nda uÃ§ak ve yolcularÄ±n gÃ¼venliÄŸini tehlikeye atan dronelar, Ã¼lkede uÃ§uÅŸlarÄ±n ertelenmesine veya iptal edilmesine neden olabiliyor.

Ã‡ongÃ§ing Ciangbey UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na geÃ§en pazar dronelarÄ±n izinsiz sokulmasÄ± nedeniyle Ã§ok sayÄ±da uÃ§uÅŸ ya iptal edilmiÅŸ ya da ertelenmiÅŸti. Bundan dolayÄ± 6 bin yolcu maÄŸdur olmuÅŸtu.

Nisan ayÄ±nda ise Ã‡Ä±ngdu UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na dronelarÄ±n izinsiz sokulmasÄ±ndan dolayÄ± 10 bin yolcunun maÄŸdur olmasÄ±na yol aÃ§an uÃ§uÅŸ iptal ve rÃ¶tarlarÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.



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